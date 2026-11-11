Horacio Vives Segl. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Los resultados de la elección intermedia para renovar la integración del Congreso de los Estados Unidos (los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado), concurrente, además, con las gubernaturas de 36 estados, deja varias lecciones importantes.

La principal —y muy buena— es que, a pesar del deterioro institucional previo, el sistema democrático sigue siendo lo suficientemente sólido para que el electorado castigue a un régimen populista y autoritario. Las instituciones democráticas respondieron a la voluntad del electorado, que decidió un cambio de rumbo. Un guiño para México de cara a las elecciones de 2027.

Por otra parte, si bien es común que el desgaste de los primeros dos años genere una caída en las elecciones intermedias al partido del presidente en turno, pocas veces en la historia estadounidense la agrupación del mandatario había recibido una paliza semejante. No solamente se cumplieron los pronósticos que preveían un vuelco en la Cámara baja, sino que el “tsunami azul”, color que identifica a los demócratas, les llevó a obtener una mayoría muy superior a lo previsto, ganar el control del Senado y, además, conseguir triunfos históricos en cuanto a gubernaturas: aunado a que no perdieron una sola de las que ya tenían, ganaron con contundencia en férreos bastiones republicanos. Texas es el caso paradigmático: el eterno Greg Abbott perdió contra Gina Hinojosa —quien hizo una extraordinaria mancuerna con James Talarico, candidato ganador al Senado—. Algo similar ocurrió en Georgia, Iowa y Ohio, y está por verse si también en Kansas, Alaska e, incluso, Mississippi.

Otra clave de esta elección es que, aunque el dinero sea fundamental para ganar campañas, las contribuciones millonarias que realizó Elon Musk a los candidatos republicanos texanos terminaron por no servir de nada. Tampoco funcionaron las redistritaciones a modo (gerrymandering) que, con todo descaro, hicieron los republicanos en varios estados.

Destaca que la baraja de ganadores muestra una pluralidad sin precedentes en cuanto a sexo, raza, etnia, origen, religión y diversidad sexual, reflejando la pluralidad de la sociedad estadounidense. Y se dio de forma natural, sin necesidad de imponer cuotas.

Muchas y muy variadas razones llevaron a varios votantes que habían respaldado a Trump hace dos años a darle la espalda ahora. En primer lugar, el alto costo de vida, especialmente con fuertes aumentos en alimentos y combustibles y, en general, un mal desempeño económico —citando el clásico de la campaña de Bill Clinton en 1992: “It´s the economy, stupid”—.

Los efectos de la fallida guerra contra Irán resultaron devastadores, sumados a una, de por sí, desastrosa política internacional. También influyó el rechazo generalizado a la dureza excesiva en la política migratoria.

Si bien faltan dos años para la elección presidencial y pueden pasar muchas cosas, las condiciones favorecen a los demócratas. Aunque no hay actualmente una figura que destaque particularmente, además de encabezar, por el momento, las posibles preferencias la exvicepresidenta y excandidata Kamala Harris, empiezan a perfilarse otros posibles liderazgos, como los del ahora exgobernador de California, Gavin Newsom, el reelecto senador por Georgia, Jon Ossoff, o el exsecretario de Transportes, Pete Buttigieg.

Vendrán tiempos complejos para Estados Unidos y sus efectos en el mundo. Un Congreso que le será hostil a Trump, que posiblemente le inundará con investigaciones y juicios políticos contra funcionarios de la administración y, tal vez, contra él mismo. Con menos restricciones para mantener “su legado”, es previsible que Trump enfoque sus baterías en la política exterior. Eso no sería una buena noticia para México.