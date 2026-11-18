Le harás mucha falta a México.

Le harás mucha falta al buen periodismo.

Nos harás falta a todos.

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El 4 de noviembre falleció Humberto Musacchio, enciclopedista, literato, hombre fundamental en la construcción del periodismo cultural en México. Su contribución al acervo social, artístico e intelectual de nuestro país es vasta, profunda y diversa. Fundó periódicos y programas radiofónicos críticos y serios. De hecho, su nombre era sinónimo de responsabilidad, compromiso y respeto. Era insobornable en sus ideas, hombre de una sola pieza, de posturas claras y un modo de vida congruente con sus ideales. El ser humano que había levantado la voz para protestar e integrarse a diferentes movimientos desde la masacre de Tlatelolco hasta el último día de su vida mantuvo su tono sin regateos ni dobleces. Sin embargo, aun cuando su legado es inmenso, hoy quiero referirme a un aspecto de su vida que me parece importante subrayar: su activismo cultural. El maestro Musacchio fue un activista incansable: fundó sindicatos, agrupaba y organizaba a los gremios, creía en la fuerza de la sociedad civil e instaba a los ciudadanos a que se comprometieran. Él siempre daba más de lo que le correspondía y salía de su zona de confort para ayudar a los demás. Gracias a la intervención de Musacchio, se evitó el cierre de dos librerías en Guerrero.

En 2019, siendo yo secretario de Cultura del Gobierno de Guerrero, recurrí a él para que me ayudara a vincularme con Gerardo Jaramillo, debido a que dos librerías Educal (que en ese momento no se encontraban ubicadas en instalaciones del estado) habían anunciado el cierre definitivo de sus operaciones. En ese momento lo llamé muy temprano; serían alrededor de las diez de la mañana. «Justo hoy por la tarde me reuniré con Gerardo Jaramillo, te espero. Escribe la dirección y la hora», me dijo. Ese día por la tarde se acordó reubicar las dos librerías y darles un lugar en instalaciones del estado. Él personalmente reinauguró la de Acapulco junto a su amigo Paco Ignacio Taibo.

Mi relación con él inició en 2011, cuando fue mi maestro de Redacción en la Escuela de Escritores. Yo ya tenía obra publicada y algunos premios; me incluyó en el Diccionario de Escritores de México. Después, cuando la Sogem intentó en aquella época alterar los planes de estudio y cerrar la escuela, él, desde la Sogem, junto con Gerardo de la Torre y otros maestros, se opuso a ello, al mismo tiempo que nosotros, los alumnos, también lo hacíamos. De esa manera se fue tejiendo una relación fraterna, de cariño mutuo. Su amistad me llevó a conocer y convivir muchas veces con el querido maestro José Agustín y su entrañable esposa, Margarita. Mientras ocupé el cargo de secretario de Cultura, el maestro Musacchio siempre estuvo allí para apoyarme de manera desinteresada; decía: «A los estados como Guerrero hay que ayudarlos mucho».

Me ayudó a organizar ferias de libros, exposiciones y presentaciones de libros. A propuesta suya realizamos el homenaje a José Agustín e impulsamos muchas otras cosas más. Unidos protestamos contra los recortes presupuestales a la cultura y continuamos reuniéndonos e intercambiando libros. Musacchio promovía ferias de libros independientes en todo el país, defendía las librerías, las bibliotecas, el derecho a la información, el derecho a leer y producir libros. En este sentido, lo mismo promovía libros en ediciones populares que libros de ediciones maravillosas: «Me gusta hacer libros bellos, libros hermosos. Los lectores tienen derecho a leer libros hermosos y los escritores también tenemos derecho a realizar libros bellos», me dijo una vez, cuando manifestó su cólera porque el Fondo de Cultura Económica decidió rematar los libros de formato artístico, entre ellos los que él había publicado.

En 2012 accedió a darme una entrevista que forma parte de mi libro Las utopías del nuevo milenio. Allí consignó su visión sobre muchos aspectos de la vida y reafirmó su esperanza en la juventud y la humanidad en medio de un mundo en crisis: «Si se trata de confiar, yo sí confío en el género humano. Creo que tenemos reservas intelectuales y morales para hacerle frente a cualquier problema». Descanse en paz, maestro Humberto Musacchio Hernández.