Mónica Garza. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Tenía apenas tres horas de nacido cuando lo encontraron abandonado en un predio de Xochimilco. Una mujer escuchó su llanto y pidió ayuda. La Policía lo rescató y lo trasladó a un hospital. La noticia nos conmovió a muchos.

¿Qué va a pasar con ese niño a partir de ahora?

¿Cuántos menores abandonados así hay en México?, ¿cuántos llegan a instituciones de asistencia y cuánto tiempo permanecen ahí?

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Hablé con Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes de Infancia y él me acercó al más estremecedor de los datos:

México no cuenta con información pública integral y actualizada para saber cuántos niños viven bajo cuidados alternativos, cuál es su situación jurídica o cuánto tiempo permanecen separados de sus familias.

Un Niño participa en un taller de lectura en Chiapas, foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

No es porque falten obligaciones legales. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes exige registros individuales actualizados y un registro nacional de centros. Pero la información permanece fragmentada.

Las propias cifras oficiales lo exhiben. El Programa Institucional del DIF 2025–2030 estimó que más de 33 mil niños vivían en centros de asistencia social en 2020.

El Programa Nacional de Asistencia Social publicado en 2026, habla de más de 53 mil para ese mismo año, a partir de un conteo más amplio de alojamientos.

Dos estimaciones distintas sobre una población que el Estado está obligado a conocer.

En 2024 se reportaron 803 centros en operación, pero apenas el 56 por ciento de las procuradurías estatales documentó resultados de sus visitas de supervisión.

Tampoco sabemos cuántos bebés son abandonados anualmente. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2025 fueron atendidos en hospitales mil 304 menores de uno a 17 años, por abandono o negligencia; en 2010 fueron 179.

Un incremento de 628.5 por ciento. Pero esos registros no incluyen a recién nacidos y a quienes nunca llegaron a un hospital.

¿Y qué ocurre cuando un niño queda bajo protección del Estado?

La ley contempla investigaciones para localizar a su familia y valorar una reintegración segura. Para certificar administrativamente el abandono o exposición se prevén 60 días naturales desde su ingreso a un centro, ampliables por otros 60.

La certificación no equivale a una adopción: no todos los niños separados de sus familias pueden ser adoptados.

El Cuarto Informe de Adopción en México, elaborado por el Instituto Newman con información de 27 entidades y colaboración del DIF Nacional, registró 207 certificaciones de abandono o exposición entre 2024 y 2025.

No representan todos los abandonos. En otro corte, de 986 menores susceptibles de adopción, 692 no tenían una familia asignada. Siete de cada diez. ¿Cuánto llevaban esperando? No hay una respuesta clara.

Muchos permanecen en albergues. El Censo de 2020 identificó mil casas hogar, de las cuales 867 son privadas. Casi nueve de cada diez establecimientos.

¿Cómo funcionan? No se especifica, aunque la supervisión es responsabilidad del Estado.

Los terribles casos de Casitas del Sur en 2009, donde se detectó la desaparición de 11 menores, y La Gran Familia, intervenida en 2014, recuerdan las consecuencias de una protección que falla.

Y hay un vacío todavía más inquietante: ¿qué sucede cuando esos niños cumplen 18 años sin haber encontrado una familia?

No hay información pública nacional suficiente sobre cuántos salen de esas instituciones, dónde viven o qué apoyo reciben para empezar una vida independiente.

Lo que sí sabemos es que los riesgos son que terminen en situación de calle, explotación o reclutamiento criminal, pero tampoco existen cifras nacionales para medirlos.

En tiempos electorales los niños ocupan poco espacio en la agenda nacional, menos aquellos abandonados. Quizá porque no votan, no aparecen en las encuestas, no representan una fuerza electoral y difícilmente pueden exigir públicamente cuentas a quienes tienen la obligación de protegerlos.

Para las próximas elecciones de 2027, no estaría de más preguntar a quienes aspiran a ocupar un cargo público, ¿qué lugar tendrá esa infancia en sus agendas?

¿Cuántos se comprometerán a transparentar la situación de los niños institucionalizados, garantizar la supervisión de los albergues y acompañar a quienes alcanzan la mayoría de edad sin una familia que los respalde?

El bebé de Xochimilco tuvo la suerte de que alguien escuchara su llanto y lo pusiera a salvo, por ahora. Pero nada garantiza que no termine en un limbo legal y no cuente con el proyecto de vida al que tiene derecho.

Los niños abandonados en México transitan caminos sinuosos, porque son doblemente abandonados. Son invisibles.

Algunos con mucha suerte conseguirán un espacio y una familia, mientras que otros —como lo hemos visto suceder— simplemente desaparecerán y sus casos quedarán en la impunidad. Esa poderosa impunidad mexicana…