Debut de Cocca al frente del Tri

Diego Cocca realizó su debut en el banquillo de la selección mexicana con una victoria contra Surinam y un empate frente a Jamaica. La realidad es que ninguno de los planes iniciales de partido le resultaron al estratega argentino, pues desplegó a varios de sus elementos en roles extraños, pero demostró una capacidad de adaptación y dirección de campo en ambos encuentros.

Contra Surinam optó por un 4-2-3-1, donde el doble pivote de Erick Sanchez y Erick Gutiérrez no le resultó, con el último muy perdido en una altura intermedia. Me parece que el rol del “Piojo” Alvarado no lo benefició en lo absoluto, pues fue utilizado como un extremo pegado a la banda, en lugar de funcionar como una opción por dentro para los mediocampistas como usualmente lo hace.

A pesar de las justificables críticas al planteamiento de Cocca, hubo varias actuaciones individuales que dejaron mucho que desear, sobre todo considerando la jerarquía del rival. En el costado derecho de la línea de 4, tanto Israel Reyes como Kevin Álvarez dejaron desempeños decepcionantes. Sin duda son dos elementos fundamentales para la nueva generación del Tri, pero realmente le costaron al equipo con y sin balón.

Además, Santiago Giménez no tuvo una buena actuación contra un rival al que debería poder imponerse. El partido de Henry Martin contra Jamaica me pareció ampliamente superior, sin embargo está claro que Cocca debe confiar en un futbolista que vive un gran momento en el Feyenoord.

Contra Jamaica, el estratega argentino regresó al 4-3-3 de Martino en el papel. No obstante se convirtió en un 3-4-3, con Edson Alvarez operando como tercer central, lo cual dejó un espacio entre la línea de zagueros y el doble pivote que la escuadra rival se cansó de explotar.

Sin duda, la decisión más extraña de Cocca en estos partidos fue invertir a Orbelin Pineda y a Hirving Lozano de banda. Aun así, el futbolista del Napoli fue el mejor en la cancha del Azteca, más por su calidad individual que porque el sistema realmente lo arropara. Veremos si el técnico persiste con esta prueba cuando regrese Alexis Vega o incluso con el propio Pineda.

En general, no fue un buen debut para Cocca, la defensa a balón parado fue realmente preocupante, al igual que ciertos tramos de ambos encuentros. Aunque cabe recalcar que el gol de Orbelin contra Jaimaica fue una combinación especular por parte del conjunto mexicano. Veremos si la escuadra del estratega argentino puede ir mejorando conforme avance el proceso mundialista.