Diego Cocca, cesado de la selección

El caos en la Selección Mexicana continúa. Se anunció que Jaime Lozano será el técnico interino durante la Copa Oro tras el despido de Diego Cocca. El último partido con el estratega argentino en el banquillo fue una desalentadora victoria sobre Panamá después de caer tres a cero frente a Estados Unidos.

Cocca trató de cambiar a una línea de cuatro, pero en realidad mantuvo intenciones similares a las demostradas frente al equipo de las barras y las estrellas. El plan principal se basaba en asociaciones rápidas y cortas en el costado izquierdo, para después buscar lanzar a Santiago Giménez, y principalmente a Uriel Antuna al espacio. Hubo intentos fracasados de presión alta, donde no quedaban claras las intenciones defensivas del tri, pues fluctuaban entre un bloque medio establecido y esporádicos intentos de saltar a la presión desde atrás, los cuales tuvieron poca efectividad y una evidente falta de estructura.

En términos generales, fue una actuación pobre, donde la escuadra buscaba mantener el resultado, mientras Luis Romo trataba de romper líneas con un solo pase. Sin duda, el estratega argentino no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar su proyecto. Aun así, me parece que su etapa en la selección nació muerta. A pesar de la sorpresa, no creo que sea una decisión errónea.

Además, como interino, Jaime Lozano es el candidato ideal, pero tendrá que disputar la Copa Oro con una lista de convocados hecha por su predecesor. Hemos visto casos de éxito con interinos que se quedan a largo plazo, y con la falta de opciones claras, el “Jimmy” podría extender su estancia en el banquillo.

Se ha hablado de candidatos de categoría internacional, aunque no está muy claro cuáles. Dentro de la esfera local, me parece que Ignacio Ambríz y Guillermo Almada siguen siendo los preferidos. Esperemos que pronto comience un proyecto capaz de identificar y utilizar los perfiles existentes para que la selección recupere un nivel de competitividad.