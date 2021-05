Se le acaban los argumentos a los críticos del “Canelo”

El sábado pasado, el estadio de los Vaqueros de Dallas recibió a 73,000 espectadores para la pelea entre Saul “Canelo” Alvarez y Billy Joe Saunders por 3 de los 4 cinturones en la división supermediana. El mexicano ha dejado claro que planea unificar los 4 campeonatos en esta división y en esta ocasión se enfrentó al campeón de la OMB, el peleador inglés Saunders.

El británico es un pugilista técnico y hábil con los pies que llegó a la pelea con un récord invicto de 30-0, ha demostrado cualidades valiosas a lo largo de su carrera, sin embargo su victoria más significativa fue una decisión dividida contra Chris Eubank Jr. A pesar de haber peleado con pocos boxeadores de verdadero renombre, se le considera entre los cinco mejores en las 168 libras.

Tras unos primeros asaltos callados, Saunders logró dar una pelea competitiva contra el “Canelo”, demostrando sus cualidades técnicas y limitando el poder ofensivo del jalisciense. El inglés parecía estar dando sus mejores rounds cuando Álvarez lo masacró en el octavo con una serie de ataques que evidenciaron tanto la versatilidad del mexicano cómo su increíble mejoría en los últimos años. Después de sufrir múltiples fracturas en el área orbital, Saunders y su esquina decidieron no salir al noveno asalto.

El peleador tapatío añadió otra victoria legítima a su amplio resumen que seguirá creciendo considerando que sólo tiene 30 años. Todo apunta a que su siguiente pelea será contra el campeón de la FIB, Caleb Plant, en septiembre. Si el mexicano emerge victorioso contra el que la mayoría considera el segundo mejor peleador de la división, completaría la unificación en un peso en el que se podría argumentar que no pertenece.

A pesar de que no es una división increíblemente fuerte, no deberíamos subestimar el logro qué sería barrer un peso en el que no compitió hasta los 28 años, uno que se encuentra cuatro arriba de donde debutó. Sí el “Canelo” logra unificar, se cementaría aún más en la cima cómo el mejor libra por libra.

Actualmente, se le acaban los argumentos a sus críticos, sí fue un boxeador inflado al comienzo de su carrera, cómo también se ha beneficiado de decisiones controversiales de los jueces en contadas ocasiones contra peleadores del más alto nivel cómo Gennady Golovkin. A pesar de que muchos afirman lo contrario, el “Canelo” merece crédito por los oponentes a los que se ha enfrentado.

Mientras la mayoría de los boxeadores que se convierten en un “nombre” al principio de su carrera toman peleas fáciles para dar actuaciones ostentosas, el jalisciense estaba enfrentando a difíciles zurdos con los que nadie quería pelear cómo Erislandy Lara o Austin Trout.

Peleas de alto riesgo con recompensa baja, lo opuesto de lo que hacía a la perfección su eventual oponente, Floyd Mayweather, a quien enfrentó en un peso en el que se encontraba deshidratado, además de que el mexicano claramente no estaba listo para enfrentar a uno de los mejores de la historia a los 23 años.

Después se enfrentó a Gennady Golovkin, un pugilista que no podía conseguir ninguna pelea de renombre por el miedo que el resto del mundo boxístico le tenía. El “Canelo” logró demostrar cualquier señal de debilidad en el peleador kazajo por primera vez en años.

Hoy en día, Álvarez se encuentra en la cima del boxeo, tanto en habilidad cómo en poder. Por lo tanto, el resto de los contendientes tienen que pelear entre sí para enfrentarlo, lo cual no pasa lo suficiente cómo el mismo “Canelo” ha mencionado en varias ocasiones. Hay varios rivales legítimos, cómo el par de rusos, Dimitry Bivol y Artur Beterbiev, en las 175 libras o Jermall Charlo en las 160, pero por ahora hay poco que criticarle al pugilista de Guadalajara.