México empató sin goles en la jornada inaugural del Mundial

La Selección Mexicana empató sin goles en la jornada inaugural del Mundial de Qatar 2022, con una actuación con varios aspectos respetables, pero que finalmente dejó mucho que desear.

Me parece que los 11 titulares dieron partidos bastante completos dentro de su rol, lo que decepcionó fue el planteamiento de Martino, aunque sin balón, el desempeño del Tricolor fue notable.

Lewandowski fue completamente borrado del encuentro, al igual que su compañero, Zielininski, quien partió como un segundo punta a un lado del delantero del Barcelona, pues ambos pudieron tener muy poca influencia sobre el partido.

El conjunto azteca logró ejecutar una presión tras pérdida constante y efectiva, la cual fue liderada por Edson Álvarez, quien dejó una actuación excelente sin balón, dictando cuándo saltar a la recuperación después del cambio de posesión del esférico.

Por otra parte, México logró anular la amenaza del balón parado, el cual ha sido una debilidad a lo largo del proceso mundialista, incluso sufriendo en el último partido de preparación debido a la incapacidad de defender en esta faceta del juego. No obstante, Martino y compañía lo pudieron minimizar contra Polonia.

Sin embargo, el conjunto azteca no generó muchas ocasiones de peligro, pues la mayoría de sus aproximaciones fueron a partir de centros laterales sin mucha ventaja, con extremos aislados en banda buscando a Henry Martin solo en el área.

Tanto los laterales como los interiores se involucraron poco en el último tercio de cancha, complicando que el equipo generara ventajas y sinergias de cara al arco rival. A pesar de gozar de la posesión de balón, México no logró establecer un ataque posicional en campo polaco.

Me parece que el problema principal del planteamiento de Martino es su incapacidad de aprovechar las fortalezas de los futbolistas que lo conforman, pues en realidad no vimos a Jesús Gallardo llegar a línea de fondo desde la lateral izquierda, o a Alexis Vega enganchando para buscar el disparo o el centro. Incluso los interiores, Luis Chávez y Héctor Herrera, no se desempeñaron en roles que los potencien.

El partido de México sin balón me pareció notable, realmente anulando cualquier amenaza polaca. No obstante, crear ocasiones de peligro sigue siendo muy complicado para la escuadra azteca; veremos cómo se desempeñan contra una Argentina necesitada de una victoria.