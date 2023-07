El Tricolor y el dilema de Edson Álvarez: Una estrella prescindible

La Selección Mexicana de Jaime Lozano avanzó a la final de la Copa Oro tras una contundente victoria ante Jamaica. Con varios elementos que actualmente militan en la Premier League, se esperaba que los Reggae Boyz representaran un serio reto para el Tricolor. Finalmente, dejaron mucho que desear al ataque, ya que fueron incapaces de amenazar el arco de Guillermo Ochoa.

A pesar de la calidad de los rivales, me parece que estos partidos dejan varias lecciones clave con respecto a este núcleo de jugadores. La más notable de todas es el caso de Edson Álvarez. Sin duda es un pilar de este grupo, pues se ha consolidado en el Ajax. No obstante, este torneo demostró que se puede prescindir de él en distintos escenarios para mejorar la organización del equipo con balón. Aunque ha mejorado con la posesión del esférico desde su llegada a Holanda, el canterano del América, nunca ha sido un arquitecto nato desde la base de la jugada; en realidad, termina ralentizando posesiones aztecas cuando funciona como el mediocentro principal.

Esto no significa que Edson no pueda tener un rol importante en selección, pues debido a la suspensión de César Montes, disputó un par de encuentros de central, donde dejó sus mejores minutos. Esto no necesariamente implica que alguno de los dos jóvenes zagueros tengan que irse al banquillo para que Álvarez juegue ahí. Existen muchas variantes que Jimmy Lozano o cualquier entrenador puede continuar explorando. Posiblemente una línea de 3 o un doble pivote donde el futbolista del Ajax pueda estar acompañado de un organizador. Sin embargo, mi opción favorita es el regreso de Edson a la lateral derecha. Hay una tendencia en Europa de jugar con laterales asimétricos, donde uno funciona casi como extremo y el otro es un defensor natural que no participa tanto en el ataque.

Considerando tanto el nivel como el perfil de Gallardo por izquierda, junto con las dudas que ha dejado Jorge Sánchez por derecha, me parece una solución donde hay poco que perder y mucho que ganar.

Esto permite que el extremo izquierdo pueda actuar más como mediapunta, pues hay un lateral largo que pisa la banda. Lo cual beneficia tanto a Orbelín Pineda como a un regreso de Alexis Vega, mientras Hirving Lozano puede desempeñar un rol similar al que acostumbra en el Nápoles.

Sin ser una gran versión de México, fue superior en cada uno de sus partidos previo a la final de la Copa Oro durante el certamen. A falta de alternativas evidentes, la permanencia de Jaime Lozano resulta lógica e incluso hubo ciertos tramos esperanzadores. Veremos cuál es la decisión de la federación.