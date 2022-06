Los Warriors son campeones de la NBA

Los Warriors de Golden State vencieron a los Celtics de Boston, conquistando su cuarto título en los últimos siete años, sin duda poniendo su lugar en la historia como una de las dinastías más dominantes del deporte.

Los Celtics tienen que concluir esta campaña satisfechos, llegaron mucho más lejos de lo esperado con un equipo joven y uno de los mejores entrenadores en la actualidad. Lograron extender la serie hasta el sexto juego, a pesar de que su número uno, Jayson Tatum, se desempeñó como un número dos en las Finales tras haber tenido una extraordinaria postemporada.

Al comienzo de la temporada, muchos estimamos que los Warriors estarían de regreso en los pkayoffs con el regreso de Klay Thompson, sin embargo estaban lejos de ser considerados candidatos al título.

Nadie contaba con el monumental ascenso de Jordan Poole, quien en tan solo un año pasó de estar en la G-League a convertirse en uno de los mejores anotadores jóvenes de la liga, incluso con nominaciones a un par de premios individuales.

Sin embargo, mientras concluía la temporada regular, era evidente que los Warriors estaban de vuelta con su emblemático y vistoso estilo de juego. A pesar de que Klay Thompson está lejos de su mejor versión, su regreso igualmente fue clave para conseguir este título.

No obstante, Andrew Wiggins fue el héroe inesperado para este equipo campeón, funcionando como el segundo mejor jugador de su escuadra a lo largo de las Finales. Tras nunca poder estar a la altura de las expectativas en sus primeros años en la liga, finalmente logró brillar en un rol diferente contra todo pronóstico.

Aun así, el hombre del momento es Stephen Curry, quien finalmente consiguió ese anhelado MVP de las Finales. S desempeñó como el mejor jugador en la cancha por una distancia considerable, logró devastar a la mejor defensiva de la liga, misma que frenó por completo a Giannis Antetokounmpo y a Kevin Durant.

Curry continúa añadiendo logros a un extenso palmarés, el cual indudablemente lo coloca como el mejor tirador que hemos visto, pero este campeonato lo sienta en la misma mesa que los históricos de este deporte.

No hay garantía de que los Celtics puedan regresar a esta instancia, sobre todo considerando su conferencia. No obstante, serán candidatos por muchos años, mientras que los Warriors ya no tienen mucho más que probar, el trío de Thompson, Curry y Green sigue rompiendo quinielas y ya tiene guardado su lugar en el Salón de la Fama.