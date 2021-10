LA UNAM en la historia de México

“Abrid escuelas y cerrarán cárceles”

Concepción Arenal

Como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), me llamaron mucho la atención las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque desde que fui estudiante hasta hoy, que soy profesor, he podido observar que la mayoría de sus estudiantes y muchos de sus profesores han respondido al llamado de lo que se considera la izquierda en México.

La UNAM ha sido un fiel participante de todos los movimientos sociales en nuestro país, desde que obtuvo su autonomía en 1929. Su participación más importante fue en el movimiento del 68.

En 1987, ante las reformas universitarias propuestas por el rector Carpizo, surgió el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), el cual logró varios cambios en el régimen político, y con el CEU se diluyeron los miedos derivados de las protestas del 68; de ahí surgieron líderes estudiantiles que hoy participan activamente en la política, como son Claudia Sheinbaum y Martí Batres.

Posteriormente, entre 1999-2000 surgió un nuevo movimiento estudiantil con el Consejo General de Huelga, en contra del aumento de cuotas de inscripción, que terminó con el ingreso de la Policía Federal para recuperar las instalaciones de Ciudad Universitaria, pero logrando se cancelara la implementación de las cuotas de inscripción.

En el año 2012 la UNAM participó en el movimiento “yosoy132” en contra de la candidatura de Peña Nieto, estando presente durante toda su campaña, desde su fallida presentación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

La UNAM siempre ha sido un refractario de los movimientos sociales en México, por ello, durante la campaña presidencial de 2018, en las encuestas realizadas a los estudiantes de la UNAM, AMLO siempre estuvo muy arriba de todos los demás candidatos, porque para los estudiantes de la UNAM era un referente de reivindicación social y política.

La UNAM constantemente ha estado en la discusión pública; en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se cuestionó muchas veces su nivel académico, la gratuidad de su educación, etc., y es normal siendo la mayor universidad del país y la formadora de un gran número de profesionistas e investigadores, no podría ser de otra manera.

Lo que puedo decir es que muchos de mis alumnos en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho vienen de lugares diversos del país, y que no podrían estudiar un posgrado si no fuera por la UNAM, es su única alternativa para estudiar una especialidad, una maestría o un doctorado, y además, con alto nivel académico; por ello no creo en las ideologías de clase, porque en la UNAM hay muchas ideologías y muchas clases sociales, pero todas se integran en una misma sociedad que es la comunidad UNAM.

Sin duda, la UNAM tiene algunos problemas, pero todos ellos son superables y pasajeros, porque la UNAM es un cuerpo vivo que está en constante desarrollo, una parte de ella muere y otra renace.