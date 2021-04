Leemos, en el más reciente Análisis Económico Ejecutivo, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que “México tiene ahora posibilidades de no solamente lograr una recuperación del crecimiento económico, sino más aún, de incrementar su potencial. No obstante, el reto es que las políticas públicas se aboquen a ello con determinación”, precisamente lo que el gobierno no está dispuesto a hacer, mucho menos en el sentido debido: dar un giro de 180 grados, reconocer y corregir los errores.

El crecimiento de la economía es importante porque se mide por la producción de bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, porque para producir alguien debe trabajar (creación de empleos), y porque a quien trabaja se le paga (generación de ingresos). La producción tiene que ver con el crecimiento de la economía. Los empleos e ingresos con el bienestar de la gente. Crecimiento y bienestar son dos caras de la misma moneda. No puede darse el segundo sin el primero, y para que el segundo aumente el primero también debe ser mayor.

¿Qué se necesita para que la economía recupere el crecimiento, primer paso; para que recupere la tasa de crecimiento de antes de la recesión, segundo paso; para que crezca más de lo que ya crecía (que no era mucho), tercer paso? Más inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos.

¿Qué se requiere para que, primer paso, vuelva a crecer la inversión directa; para que, segundo paso, recupere la tasa de crecimiento que tenía antes de la recesión; para que, tercer paso, crezca más de lo que ya crecía (que no era nada del otro mundo)? Más confianza de los empresarios.

¿Qué hace falta para que, uno, se recupere la confianza empresarial; para que, dos, la confianza empresarial vuelva a ser la que era antes de la 4T; para que, tres, la confianza empresarial sea mayor de la que ya era (que no era mucha)? Un giro de 180 grados. Por lógica.

¿Qué se necesita para eliminar un efecto? Eliminar su causa. En este caso el efecto es la recesión, que empezó en 2019, antes del Efecto Covid-19. ¿Cuál es su causa, que sigue activa? Las decisiones que ocasionaron desconfianza entre los empresarios, desde la cancelación del NAICM hasta, por el momento, la contrarreforma energética, tanto por el lado de la electricidad, como del petróleo. ¿Qué supone eliminar la causa de la recesión? Dar marcha atrás, desde retomar la construcción del NAICM, hasta desechar la contrarreforma energética, es decir, dar un giro de 180 grados: reconocer los errores y rectificar.

El primer problema es que la 4T, a esos errores, los ve como grandes aciertos, como parte esencial de su proyecto, a favor del gobierno, en contra de la iniciativa privada, de la libertad individual, de la propiedad privada.