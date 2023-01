2022: primer balance

En su momento, a principios de año, no expuse, en estos Pesos y Contrapesos, el primer balance económico del 2022, en función del comportamiento de la bolsa de valores, el tipo de cambio, la tasa de interés y el precio del petróleo, variables cuyo comportamiento se conoce el mismo día que tuvo lugar, lo que no sucede con otras variables (por ejemplo: inflación, crecimiento, etc.), cuyo comportamiento se conoce con semanas o meses de retraso.

En 2022 el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 9.03 por ciento, lo cual quiere decir que, en promedio, el precio de las acciones que componen dicho índice bajó 9.03 por ciento. En 2021 ganó 22.89 por ciento. Entre el máximo anual, del 1 de abril, y el mínimo anual, del 30 de septiembre, la pérdida fue del 21.17 por ciento.

El año pasado el tipo de cambio (FIX) pasó de 20.47 a 19.47 pesos por dólar, lo cual dio como resultado una apreciación, de nuestra moneda frente a la divisa estadounidense, del 4.86 por ciento (baja del precio del dólar en términos de pesos). En 2021 se depreció 2.81 por ciento (aumento del precio del dólar en términos de pesos). Entre el máximo anual, 21.38 pesos, el 8 de marzo, y el mínimo, 19.14 pesos, el 1 de diciembre, la apreciación fue del 10.45 por ciento.

En 2022 la tasa de interés, Cetes a 28 días, pasó de 5.49 a 10.10 por ciento, un aumento de 4.61 puntos porcentuales, equivalentes al 83.97 por ciento. En 2021 aumentó de 4.24 a 5.49 por ciento, 1.25 puntos porcentuales, que equivalen al 29.48 por ciento. Entre el mínimo anual, 5.51 por ciento, el 4 de enero, y el máximo, 10.20 por ciento, el 20 de diciembre, el aumento fue de 4.69 puntos porcentuales, equivalentes al 85.12 por ciento.

El año pasado el precio del barril de petróleo mexicano de exportación (159 litros), pasó de 71.29 a 69.71 dólares, baja del 2.22 por ciento. En 2021 pasó de 47.16 dólares a 71.29, incremento del 51.17 por ciento. Entre el máximo anual, 119.62 dólares, el 4 de enero, y el mínimo, 60.42, el 9 de diciembre, la reducción fue de 59.20 dólares, el 49.49 por ciento.

En los cuatro casos se trata de precios: de acciones, del dólar, del crédito y del petróleo. Quitando el caso de las acciones, que son activos especulativos (se compran al precio P con la intención de venderlas al precio P + G, siendo G la ganancia), en el caso del tipo de cambio (precio del dólar), de la tasa de interés (precio, no del dinero, sí del crédito), y del petróleo (que se usa tanto como combustible como materia prima), lo que conviene, para minimizar la escasez y maximizar el bienestar de los consumidores, es que los precios sean los menores posibles para lo cual, partiendo de un determinado nivel, deben bajar, lo cual sucedió con el precio del dólar y del petróleo pero no con el del crédito.

El aumento en la tasa de interés, al hacer más atractivas las inversiones financieras en México que Estados Unidos, al hacer más rentable prestar dinero en México que en Estados Unidos, contribuyó en parte, por la entrada de dólares que motivaron, a la apreciación de la moneda mexicana frente a la divisa estadounidense. La tasa de interés de referencia, la Tasa de Interés Interbancaria, que es la herramienta de política monetaria del Banco de México, aumentó en 2022 de 5.5 a 10.5 por ciento.

Así el primer balance del 2022. Mañana el segundo en términos de inflación.