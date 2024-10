La amenaza (2/3)

La semana pasada Sheinbaum se reunió, en el marco del CEO Dialogue (diálogo con directores ejecutivos de empresas privadas, mexicanas y estadounidenses, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos), para decirles, en esencia, que la reforma del Poder Judicial no afectará sus intereses, es decir, que no violará sus derechos a la libertad individual para emprender, a la propiedad privada sobre los medios de producción, y, sobre todo por tratarse de una reforma judicial que sustituye la meritocracia por la democracia como método para elegir juzgadores, que no afectará a la impartición honesta y eficaz de justicia. “Confíen, inviertan”, fue el mensaje.

Después del encuentro, Ebrard, el secretario de Economía, escribió en su cuenta de X: “Lo confirmado (de inversiones extranjeras directas), rebasa 20 mil millones (de dólares), y lo que podría ser para 2025 rebasa los 30 mil millones de dólares; nos fuimos por la más conservadora porque es lo confirmado”.

20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, para lo que resta de 2024, ¿es mucho o poco? Comparemos. Entre enero y agosto entraron al país, por concepto de remesas (los dólares que los mexicanos que viven y trabajan en Estado Unidos mandan a sus familiares en México), 43 mil 027.39 millones. De mantenerse, en lo que resta del año, la tendencia observada entre enero y agosto, el envío de remesas en 2024 podría sumar 64 mil 541.04 millones de dólares. ¿Cuál podría ser el monto total de inversión extranjera directa en 2024? Suponiendo que en el segundo semestre se mantenga la tendencia del primero, 62 mil 192 millones de dólares, 2 mil 349 04 millones menos que el envío de remesas.

Además, en materia de inversión extranjera directa, hay que distinguir entre nuevas inversiones, las que verdaderamente cuentan, y reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Al segundo trimestre de 2024, solamente el 2.9% de la inversión extranjera directa fue nuevas inversiones. Para darnos una idea de lo que esto significa, tengamos en cuenta que, para los primeros semestres del 2019 al 2023, el porcentaje de nuevas inversiones fue, en promedio, el 22.86%. Segundo trimestre 2024: 2.9%.

Con relación a las reformas del Plan C, que abarcan desde la reforma al Poder Judicial, pasando por la contrarreforma energética, hasta la desaparición de órganos autónomos del Estado, reformas que probablemente queden listas (más por las malas que por la buenas), antes de que termine el año, Sheinbaum les dijo a los empresarios: “Ninguna de esta reformas representa un problema para la inversión en México, se va a fortalecer lo que llamamos Estado de derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarias que permitan, frente a cualquier duda, pues tener un trabajo de diálogo (sic)”.

Con las reformas, ¿se fortalecerá el Estado de Derecho?, que defino como el gobierno de las leyes justas, aquellas que, en el ámbito de la economía, reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos, en general, y de los empresarios, en particular? No.

Continuará.