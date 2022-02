Ayer escribí, comentando el Anuncio de Política Monetaria del Banco de México, que llama la atención que, entre los riesgos al alza para la inflación, no se mencione el aumento en la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, mismo que, cuando es excesivo o permite que las presiones inflacionarias, se conviertan en inflación o genera inflación.

Por ningún lado se menciona el aumento en la cantidad de dinero que se intercambia, usándose para demandar bienes y servicios, y que, cuando es excesivo, permite que las presiones inflacionarias, que surgen por el aumento en los precios de algunas mercancías, se conviertan en inflación, alza del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Lo explico.

Supongamos tres bienes: A con precio de $5; B de $10; C de $15. El precio promedio (que uso como índice de precios), es $10. ¿Qué cantidad de dinero se necesita para comprar A, B y C a $5, $10 y $15? 30 pesos.

Supongamos que aumenta el precio de A de $5 a $8, y que se compra a $8. ¿Qué pasa si la cantidad de dinero se mantiene en 30 pesos? Que no hay dinero suficiente para comprar A a $8, B a $10 y C a $15, por lo que, dado que A ya se compró a $8, B y/o C tendrán que venderse a un precio menor, por ejemplo, B a $8.50 y C a $13.50. Si la cantidad de dinero se mantiene en 30 pesos, la presión inflacionaria, ocasionada por el aumento en el precio de A, no se convierte en inflación, en aumento en el precio promedio (que uso como índice de precios), que sigue siendo $10. Con la misma cantidad de dinero, los 30 pesos, se compra la misma cantidad de los mismos bienes, pero a distintos precios: mayor el de A, menores los de B y C.

Supongamos que aumenta el precio de A de $5 a $8 y que la cantidad de dinero aumenta de 30 a 33 pesos. En tal caso hay dinero suficiente para comprar A a $8, B a $10 y C a $15, y el precio promedio (que uso como índice de precios), aumenta de 10 a 11 pesos, dando como resultado una inflación (definida como el aumento en el índice de precios, el precio promedio en este ejemplo), del 10 por ciento. La presión inflacionaria se convirtió en inflación.

¿Qué es lo que ha permitido que las presiones inflacionarias (aumento en los precios de algunos bienes y servicios), se conviertan en inflación (aumento en el INPC)? El aumento en la cantidad de dinero que se intercambia en la economía. ¿Responsable? El Banco de México, y no lo digo yo (yo sólo aporté la teoría para entenderlo), lo dicen los datos oficiales: entre abril de 2020, con inflación anual de 2.15 por ciento, y enero pasado, con inflación anual de 7.07, la cantidad de dinero (billetes y monedas) en circulación aumentó 35.8 por ciento, aumento excesivo por donde se le vea.

Irresponsable que esto no se mencione en los anuncios de política monetaria del Banco de México.