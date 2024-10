Collage (1/3)

Primer tema.

Durante la primera quincena de octubre, comparando con la segunda de septiembre, la inflación fue 0.430%. ¿Mucho o poco? La inflación promedio, en las 24 quincenas anteriores, fue 0.184%. La de la primera quincena de octubre resultó 0.246 puntos porcentuales mayor, 133.70%. Repuesta: mucho.

La inflación anual en la primera quincena de octubre fue 4.69%, 1.69 puntos porcentuales, 56.33%, por arriba de la meta puntual de inflación del Banco de México, 3.0%, muestra de la ineficacia del banco central para lograr la meta que se ha fijado. Sumamos ya 87 quincenas consecutivas con la inflación por arriba de esa meta, a lo largo de las cuales la inflación promedio ha sido 6.14%, 3.14 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual, 104.55%.

El primer problema es que el Banco de México tiene una meta puntual de inflación del 3.0%, más - menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la mínima inflación aceptable es 2.0% y la máxima 4.0%, margen de error por demás permisivo. Meta de inflación, malo. Margen de error permisivo, peor.

Que el Banco de México tenga una meta puntual de inflación del 3.0% quiere decir que tiene que hacer, lo que tenga que hacer, para que la inflación sea del 3.0%, y que no caiga por debajo del 2.0% y que no suba por arriba del 4.0%, algo que no ha conseguido. Cito del comunicado oficial: “Con el propósito de cumplir con su mandato Constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, el Banco de México adoptó desde 2001 un régimen de objetivos de inflación como marco para la conducción de la política monetaria, estableciendo una meta explícita de inflación anual de 3.0 por ciento sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 2003”. De enero de 2003 a septiembre de 2024 la inflación promedio anual fue 4.32%, 1.32 puntos porcentuales, el 44.00%, por arriba de la meta puntual de inflación, 3.0%, que es la que hay que tomar en cuenta para calificar la eficacia de la política monetaria del banco central, según el cual será hasta el cuarto trimestre de 2025 cuando se alcance esa meta puntual. Ya veremos.

Dicho sea de paso. En los documentos del Banco de México se nos anuncia que se tiene, como objetivo de la política monetaria, una meta puntual de inflación del 3.0%, pero no se nos explica por qué se tiene una meta de inflación, es decir, por qué el banco central está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero, y por lo tanto de nuestro trabajo: si nuestro trabajo se nos paga con dinero, y el dinero pierde poder adquisitivo, lo que pierde poder adquisitivo es nuestro trabajo, y dado que tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo también tenemos el derecho al poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo, derecho de propiedad privada que la inflación viola.

El Banco de México nos debe la explicación, que debemos exigirle, de por qué está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y trabajo. De por qué está a favor de la violación del derecho de propiedad privada. De por qué está a favor de un delito, como califica a la inflación Ricardo Rojas en su libro La inflación como delito.

En lo que va del siglo XXI la inflación acumulada es ya 181.69%, y mientras el Banco de México tenga metas de inflación seguirá habiendo expoliación inflacionaria.

Así el primer tema de este collage.

Continuará.