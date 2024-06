Comparando (1/2)

Hay reglas no escritas de conducta en el mercado bursátil (compra y venta de acciones en el mercado secundario), y en el cambiario (compra y venta de dólares). Mercado bursátil: malas noticias, vende tus acciones, lo cual aumenta la oferta y, si no hay un aumento equivalente en la demanda, baja el precio de las mismas y el índice bursátil.

Mercado cambiario: malas noticias, compra dólares, lo cual incrementa la demanda y, si no hay un incremento proporcional en la oferta, aumenta el tipo de cambio, se deprecia el peso frente al dólar.

La semana pasada (comparando el viernes 7 de junio con el viernes 31 de mayo), producto de malas noticias, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa de Valores perdió 3.95%: el lunes perdió 6.51%; el martes ganó 3.14%; el miércoles ganó 1.70%; el jueves ganó 0.12%; el viernes perdió 2.83%. En lo que va del año, la semana pasada fue la de mayor pérdida en el mercado bursátil. La pérdida promedio semanal, hasta la semana antepasada, fue de 1.34%. La de la semana pasada (3.95%), fue 2.61 puntos porcentuales mayor, el 194.78%.

También la semana pasada, consecuencia de las mismas malas noticias, el peso se depreció frente al dólar 7.31%: el lunes se depreció 3.62%; el martes se depreció 1.29%; el miércoles se apreció 0.02%; el jueves se apreció 0.15%; el viernes se depreció 4.16%, la mayor depreciación en lo que va del año. En lo transcurrido del año, la semana pasada fue la de mayor depreciación del peso frente al dólar. La deprecación promedio semanal, hasta la semana antepasada, fue 1.15%. La de la semana anterior (7.31%), resultó 6.16 puntos porcentuales mayor, el 535.65%.

¿Cuáles fueron las malas noticias que, según las reglas no escritas de conducta del mercado bursátil y cambiario, ocasionaron la caída del índice bursátil y el alza del tipo de cambio peso - dólar? Hasta ahora principalmente tres. Primera: la (probable) mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión, lo cual elimina al Poder Legislativo como contrapeso real del Poder Ejecutivo, abonando a la concentración del poder en éste último. Segunda: la afirmación de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de que el Plan C de AMLO va, lo cual implica la reforma del Poder Judicial con el fin de minar su independencia, lo cual lo debilitaría como contrapeso real del Poder Ejecutivo, abonando de nuevo a la concentración del poder en éste último. Tercera: la afirmación de AMLO, ante la reacción de los marcados bursátil y cambiario a lo señalado por Mier (caída del 2.83% de la bolsa de valores y depreciación del 4.16% del peso frente al dólar), de que “la justicia está por arriba de los mercados” (frase que da para un Pesos y Contrapesos aparte), en la línea del “al diablo sus instituciones” y del “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Para darnos una idea de lo que significa el comportamiento de los mercados bursátil y cambiario la semana pasada comparemos cómo se comportaron la primera semana después de la elección del 2018 (del 3 al 7 de julio de aquel año), y como lo hicieron después de la primera arbitrariedad cometida por AMLO, la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también en el 2018 (del 29 de octubre al 2 de noviembre de aquel año).

Continuará.