Datos micro (2/2)

En términos generales analizo variables macro: el crecimiento de la economía, medido por el comportamiento del PIB, o el comportamiento de la inflación, medido por la evolución del INPC.

Como vimos en la anterior columna, en el cuarto trimestre de 2023 el PIB creció, en términos anuales, 2.5%, y en febrero, también en términos anuales, el INPC aumentó 4.40%. Estos son datos macro, que nos presentan las condiciones generales de la economía: dinamismo, PIB; estabilidad, INPC.

Ayer analicé, a nivel micro, el crecimiento de las distintas actividades que componen el PIB (5 del sector primario, 4 del secundario, 16 del terciario). Ahora analizo el comportamiento del INPC, que en términos anuales, en febrero, creció 4.40%. Esa fue la inflación general.

La inflación se divide en subyacente y no subyacente. La subyacente se calcula eliminando de la inflación general los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles (agropecuarios), y aquellos cuya determinación no corresponde a relaciones de oferta y demanda, sino a decisiones gubernamentales (energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno). La no subyacente incluye dichos bienes y servicios. La inflación general fue 4.40%, la subyacente 4.64% (mayor), la no subyacente 3.67% (menor).

Por el lado de la inflación subyacente, 4.64%, tenemos bienes (mercancías que primero se producen y luego se consumen, por ejemplo, un columna periodística), cuya inflación fue 4.11% (por debajo del 4.64%), y servicios (mercancías que se consumen al mismo tiempo que se producen, por ejemplo, una conferencia), cuya inflación fue 5.30% (por arriba del 4.64%), mercancías que son bienes y servicios producidos para su oferta.

Por lado de la inflación subyacente de bienes, 4.11%, tenemos alimentos, bebidas y tabacos, cuya inflación fue 5.25% (por arriba del 4.11%). También tenemos mercancías no alimentarias, cuya inflación fue 2.75% (por debajo del 4.11%).

Por el lado de la inflación subyacente de servicios, 5.30%, tenemos vivienda (renta de vivienda, servicios domésticos, servicios para el hogar), cuya inflación fue 3.73% (por debajo del 5.30%). También tenemos educación (colegiaturas), cuya inflación fue 6.39% (por arriba del 5.30%), y otros servicios (loncherías, fondas, taquerías, restaurantes, telefonía móvil, mantenimiento de automóviles, consultas médicas y servicios turísticos), cuya inflación asimismo fue 6.39% (por arriba del 5.30%).

Por el lado de la inflación no subyacente, 3.67%, tenemos agropecuarios, cuya inflación fue 4.77% (por arriba del 3.67%), y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, cuya inflación fue 2.75% (por debajo del 3.67%).

Por el lado de la inflación no subyacente de agropecuarios, 4.77%, la de frutas y verduras fue 15.00% (por arriba del 4.77%), y la de pecuarios fue menos 3.23% (deflación).

Por el lado de la inflación no subyacente de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.75%, la de energéticos fue 2.28% (por debajo del 2.75%), y la de tarifas autorizadas por el gobierno fue 3.87% (por arriba del 2.75%).

Así algunos datos micro (que no agotan el análisis micro de la materia), de la inflación, con la general en 4.40%. Con la mayor, de frutas y verduras, en 15.00%. Con deflación del 3.23% en pecuarios.