La economía mexicana está creciendo cada vez menos (de 4.6% en el tercer trimestre de 2022 a 1.1% en el segundo de 2024), lo cual, dado todo lo relacionado con el crecimiento (producción, empleos, ingresos, bienestar), es preocupante.

No sólo preocupa lo que ya pasó, sino lo que puede pasar, según los resultados de la encuesta de julio, del Banco de México, sobre las expectativas de los economistas del sector privado. Lo que puede pasar es que la economía crezca todavía menos.

En los cinco primeros años del primer piso de la 4T éste fue el crecimiento de la economía, medido por el comportamiento del Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción de bienes y servicios para consumo final: 2019, menos 0.15%; 2020, menos 8.53%; 2021, 6.98%; 2022, 3.68%; 2023, 3.55%. Según el promedio de las 40 respuestas recibidas por el Banco de México en la mentada encuesta, en 2024 la economía podría crecer 1.80% (1.00% según la proyección más pesimista, 2.20% según la más optimista), 1.75 puntos porcentuales menos que en 2023, el 49.30%, y 1.59% en 2025 (0.80% según la proyección más pesimista, 2.10% según la más optimista), 0.21 puntos porcentuales menos que en 2024, el 11.67%, con lo cual sumaríamos cuatro años de menor crecimiento, habiendo pasado de 6.98% en 2021 a 1.59% en 2025.

Dando por buena la proyección de crecimiento del 1.80% para 2024, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana en los seis años del primer piso de la 4T será 1.27%. En el sexenio de Fox fue 1.95%. En el de Calderón 1.86%. En el de Peña 2.41%. El de AMLO será, de los sexenios del siglo XXI, el de menor crecimiento.

¿Cuáles son, según las respuestas de los economistas encuestados por el banco central, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía mexicana?

En primer lugar, con el 58%, los problemas de gobernanza. En segundo, con el 16%, las condiciones económicas internas. Empatados en el tercero, cada uno con 9%, las condiciones externas y la inflación. En cuarto, con el 5%, la política monetaria. En quinto, con el 3%, las finanzas gubernamentales. ¿Cuál es el mayor obstáculo? La gobernanza o, para decirlo con propiedad, la falta de gobernanza, que en muchos casos ha dado como resultado un gobierno fallido, incapaz de garantizar derechos e impartir justicia.

¿Cuál es, en escala de 1 (poco) a 7 (mucho), el nivel de preocupación de los economistas encuestados por el Banco de México, con relación a los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento?

En primer lugar, con 5.8, la gobernanza. En segundo, con 4.9, la política monetaria. En tercero, con 4.7, la inflación. En cuarto, con 4.5, las condiciones económicas internas. En quinto, con 4.4, las finanzas del gobierno. En sexto, con 4.1, las condiciones externas.

Pongo un ejemplo, no de mala gobernanza, sino de falta de la misma, relacionado con las extorsiones a los Oxxo en Tamaulipas. Según lo informó Joaquín López-Dóriga, el gobierno del estado recomendó a Femsa, dueña de Oxxo, contratar su propia seguridad para garantizar la seguridad en sus tiendas. Es decir: “Yo gobierno, con la tarea esencial de garantizar tus derechos, reconozco que no lo puedo hacer, por lo que te pido que lo hagas tú, pero, ¡eso sí!, te sigo cobrando impuestos”. Así están las cosas. Y Tamaulipas no es la excepción.