¡¿?!, lo explico

Transcribo el primer párrafo del anterior Pesos y Contrapesos: “En términos anuales sumamos ya cuatro meses consecutivos con repunte en la inflación y cuarenta con la inflación por arriba de la meta del Banco de México, que es 3% más menos un punto porcentual, de margen de error, por lo que la mayor inflación aceptable es 4.00% y la menor 2.00%, ¡¿?!”. Explico la exclamación ¡¿?!.

La exclamación ¡¿?! no es tanto porque la mayor inflación aceptable sea 4%, algo criticable, sino porque la mínima es 2%, algo más criticable todavía.

Que la mayor inflación aceptable sea 4% quiere decir que el Banco de México deberá hacer lo que deba hacer para, si la inflación resulta mayor, regresarla, por lo más al 4%, y por lo menos al 3%, que es la meta puntual de inflación, lo cual tiene cierta lógica porque lo que se busca es evitar una mayor pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo, de los males el menor.

Que la menor inflación aceptable sea 2% quiere decir que el Banco de México tendrá que hacer lo que tenga que hacer para, si la inflación resulta menor, regresarla, por lo menos al 2%, y por lo más al 3%, que es la meta puntual de inflación, lo cual no tiene ninguna lógica porque lo que se pretende es evitar una menor pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo, de los bienes el mayor. Por eso la exclamación ¡¿?!.

La pregunta que muchos se hacen es ¿hasta cuándo seguirá habiendo inflación en México? Mientras el Banco de México tenga metas de inflación la seguirá habiendo. Que el banco central tenga una meta de inflación (3% más menos un punto porcentual de margen de error), quiere decir que tendrá que hacer lo que tenga que hacer para mantenerla entre el 2% y el 4%. Su tarea no es evitar la inflación (impidiendo que las presiones inflacionarias se traduzcan en inflación y/o no generándola directamente), sino mantenerla dentro de los límites de la meta, algo que no ha conseguido. Entre enero de 2001 y junio de 2024, la inflación promedio anual ha sido 4.32%, 1.32 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual (3%), el 44.00%. En ese periodo la mínima inflación fue 2.13% (diciembre de 2015), y la mayor 8.70% (agosto y septiembre de 2022). La inflación ha resultado mayor a la máxima aceptable (4%), no menor a la mínima (2%).

La otra pregunta debe ser ¿por qué el Banco de México, y otros bancos centrales, tienen metas de inflación?, ¿por qué están a favor de la pérdida en el poder adquisitivo del dinero y del trabajado?, ¿por qué están a favor de la violación del derecho de propiedad privada sobre el producto íntegro del trabajo de las personas? La única respuesta lógica es por temor a la deflación (temor que viene desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado), por considerarla más perjudicial que la inflación, y la manera de evitarla es permitiendo o generando un poco de inflación, entre el 2% y el 4% en el caso de México.

Lo interesante en nuestro caso es que el Banco de México no explica por qué tiene metas de inflación (véase: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7BF369E035-6C1D-B85F-AA5F-3193E68CE8B2%7D.pdf), dando por sentado que es lo correcto, siendo que, en realidad, es muy cuestionable, al menos que se crea que la deflación es peor que la inflación. ¿Será?