El empleo formal se mide por los trabajadores registrados en el IMSS. “Al 31 de diciembre de 2023, nos dice el comunicado oficial, se tenían registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22,024,386 (veintidós millones veinticuatro mil trescientos ochenta y seis), puestos de trabajo.

Ésta es la cifra máxima para un mes de diciembre desde que se tenga registro, de los cuales el 86.3% (ochenta y seis punto tres por ciento) son permanentes y el 13.7% (trece punto siete por ciento) son eventuales”.

En diciembre, como sucede estacionalmente en dicho mes, se perdieron, en el sector formal de la economía, 384,882 empleos, consecuencia de la práctica, de muchos empleadores, de despedir trabajadores en diciembre para volver a contratarlos en enero. En diciembre de 2019 se perdieron 382,210. En 2020, 277,820. En 2021, 319,902. En 2022, 345,705. La pérdida de diciembre pasado, que fue del menos 1.7%, fue la mayor en lo que va de la 4T. Sin embargo, como se señala en el comunicado oficial del IMSS, “esa tasa es menor que la variación porcentual promedio mensual de los diciembres desde que se tiene registro, menos 1.8% (menos uno punto ocho por ciento)”.

En 2019, primer año de la 4T, se crearon, en el sector formal de la economía, 342,078 nuevos empleos, 48.24% menos que en 2018 (660,910). En 2020, segundo año de la 4T, y año de la recesión, se perdieron 647,710. En 2021, tercer año de la 4T, se crearon 846,416 nuevos empleos. En 2022, cuarto año de la 4T, se crearon 752,748 nuevos empleos, 11.07% menos que en 2021. En 2023, quinto año de la 4T, se crearon 651,490 nuevos empleos, 75.9% permanentes y 24.1% eventuales, 13.45% menos que en 2022. Sin embargo, “el aumento anual absoluto, leemos en el comunicado oficial, es de 120,405 (ciento veinte mil cuatrocientos cinco) puestos más que la variación promedio de los últimos diez años en periodos comparables, 531,085 (quinientos treinta y un mil ochenta y cinco)”.

Sumamos ya dos años consecutivos (2022 y 2023), con una creación de empleos, en el sector formal de la economía, cada vez menor (11.07% y 13.45%), y cada vez más lejos del 1,200,000 nuevos empleos que deben crearse para que todo aquel que busque trabajo en el sector formal lo encuentre. En 2021 se creó el 70.53% de lo que se debería haber creado, en 2022 el 62.73%, en el 2023 el 54.29%.

Entre 2019 y 2023 deberían haberse creado, en el sector formal de la economía, 6 millones de nuevos empleos. Se crearon solamente 2,593,074, el 43.22%.

Según los Indicadores de Ocupación y Empleo de noviembre pasado, el 54.7% de la población ocupada (31,818,126 personas), se encontró en situación de informalidad laboral (población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y/o cuyo vínculo o dependencia laboral no le da acceso a la seguridad social o no es reconocido por su fuente de trabajo), y el 28.2% (16,403,494 personas), estuvo en condición de ocupación en el sector informal (población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar), informalidad que ha sido la solución al problema de la baja creación de empleos en el sector formal de la economía.