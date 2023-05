Yo, ¿furioso?

Hace un par de días, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, publicó esto en Twitter: “el peso alcanzó su mejor nivel en seis años. Nuestra moneda se sigue fortaleciendo. Este 7 de abril alcanzó 17.77 por dólar. La política económica, financiera y monetaria del @GobiernoMX sigue funcionando a favor de la economía popular”.

Antes de continuar y llegar a donde quiero llegar, tres aclaraciones a lo escrito por Ramírez Cuevas; (i) no hay que confundir un precio del dólar relativamente barato en términos de pesos con el fortalecimiento de la moneda mexicana que, con inflación de 6.25 por ciento, sigue perdiendo poder adquisitivo, es decir, debilitándose; (ii) la política monetaria depende del Banco de México, entidad estatal autónoma, no del Gobierno federal; (iii) la apreciación del peso frente al dólar perjudica a todas las familias que reciben remesas: al inicio del año por cada dólar recibían 19.47 pesos, ahora 17.77, es decir, 8.73 por ciento menos.

Continúo. Como respuesta al tuit de Ramírez Cuevas, @Locogolf tuiteó esto: “Se van a poner furiosos los ´gurús´ financieros @GabySillerP @joseyuste @SOYCarlosMota @dariocelise @luispazos1 @ArturoDammArnal y Maricarmen Cortés”, a quienes, aprovechando la ocasión, mando un saludo. (A todos, menos a Gabriela Siller, los conozco personalmente, con algunos he compartido páginas de periódicos, micrófonos de radio y cámaras de televisión. A Luis Pazos le tengo un afecto especial).

En mi caso, ni pretendo ser gurú, menos entrecomillado, y mucho menos me pongo furioso si el peso se aprecia frente al dólar, es decir, si baja el precio del dólar en términos de pesos. Al contrario.

La apreciación del peso frente al dólar, ¿es buena o mala? Depende. Si soy exportador de productos mexicanos, la apreciación me perjudica, porque por cada dólar que me pagan por lo exportado recibo menos pesos. Al contrario, si soy importador de productos extranjeros, la apreciación me beneficia, porque por cada dólar que pago por lo importado tengo que dar menos pesos. La apreciación del peso frente al dólar, ¿es buena o mala? Depende: si me pagan en dólares me perjudica, si pago en dólares me beneficia.

Sin embargo, tomando en cuenta que el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, y que una de las condiciones para minimizarla es que los precios sean los menores posibles, incluyendo los de productos importados, lo que conviene, aunque perjudique a los exportadores, es la apreciación del peso frente al dólar, la baja en el precio del dólar en términos de pesos y, por ello, también en términos de pesos, la disminución en el precio de las importaciones, lo cual, entre otras cosas, reduce las presiones inflacionarias.

Seguramente (si no es así, me disculpo de antemano), @Locogolf es de esas personas que creen que, si uno es crítico de AMLO, en general, y de sus decisiones económicas, en particular, uno quiere que los resultados en materia de economía sean malos, y enfurecemos si son buenos, como buena es, dada que es una de las condiciones para minimizar la escasez, la apreciación del peso frente al dólar. No es mi caso y no creo que sea el del resto de los ´gurús’ financieros mencionados por @Locogolf. Sería bueno saberlo.