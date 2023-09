Gobernanza, talón de Aquiles

Conviene, por todo lo relacionado con el crecimiento (producción, empleos, ingresos y bienestar), que la economía crezca lo más posible, y que la mexicana, pese a los relativamente buenos resultados en la materia (crecimiento promedio anual entre enero y julio de 3.5 por ciento, por arriba del promedio 2001-2022, 1.7), no lo logra, porque no están dadas todas las condiciones para ello, comenzando porque el gobierno no aporta lo que debe para conseguirlo.

Mes tras mes, el Banco de México levanta la encuesta sobre las expectativas de los especialistas del sector privado, y entre las preguntas que hace está la relacionada con los tres principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica. Estos son los resultados, medidos en porcentajes, de la encuesta de agosto.

Condiciones externas, con 10 por ciento. Condiciones económicas internas, con 20. Gobernanza, con 52 (el más elevado). Inflación, con 6. Política monetaria, con 8. Finanzas públicas, con 4. ¿Qué variables contempla la gobernanza, es decir, el quehacer propio del gobierno? Problemas de inseguridad pública, con 22 por ciento del total y 42.31 de la gobernanza. Otros problemas de falta de Estado de Derecho, con 13 por ciento del total y 25.00 de la gobernanza. Incertidumbre política interna, con 6 por ciento del total y 11.54 de la gobernanza. Corrupción, con 6 por ciento del total y 11.54 de la gobernanza. Impunidad, con 5 por ciento del total y 9.62 de la gobernanza.

Si la gobernanza, o falta de ella, es, con 52 por ciento, y según la opinión de los economistas encuestados, el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la economía, ¿el gobierno está aportando lo que debe para lograr el mayor crecimiento posible? Hace doce meses, en agosto de 2022, la gobernanza alcanzó 45 por ciento como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento. Hace seis meses, en febrero, 46. El mes pasado, 52.

¿Y cuál es, en escala de uno (poco preocupante) a siete (muy preocupante), el nivel de preocupación de los economistas encuestados en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía? Condiciones externas, 4.1. Condiciones económicas internas, 4.6. Gobernanza, 6.1 (el más elevado). Inflación, 4.9. Política monetaria, 5.0. Finanzas públicas, 4.6.

Con relación a cada una de las variables que contempla la gobernanza, este es el nivel de preocupación. Problemas de inseguridad pública, 6.5. Impunidad, 6.1. Corrupción, 6.1. Otros problemas de falta de Estado de Derecho, 6.1. Incertidumbre política interna, 5.6. Si la gobernanza, o falta de ella, es, con 6.1 sobre 10, de los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía, el que más preocupa a los economistas encuestados, ¿el gobierno aporta lo que debe para conseguir el mayor crecimiento posible? Hace doce meses, en agosto de 2022, el nivel de preocupación con relación a la gobernanza como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la economía fue 6.0 Hace seis meses, en febrero pasado, 6.0. El mes pasado, 6.1.

El gobierno, ¿está haciendo lo que debe para contribuir, de manera correcta (esto es importante: ¡de manera correcta!), al crecimiento de la economía? No.