La definición correcta de inflación no es “un alza de precios” sino “un alza en el índice de precios”, que por lo general es el índice de precios al consumidor, a partir del cual se calcula la inflación. Lo explico usando, para simplificar, el precio promedio en vez de un índice de precios.

Supongamos tres bienes A, con precio de $10; B, con precio de $20; C, con precio de $30. El precio promedio es $20 (10+20+30=60/3=20).

¿Cuánto dinero se necesita para comprar A, B y C a precios de $10, $20 y $30, respectivamente? 60 pesos.

Supongamos que el precio de A sube de $10 a $15, y que la cantidad de dinero se mantiene constante en 60 pesos, de tal manera que no hay dinero suficiente para comprar A a $15, B a $20 y C a $30 (se necesitarían 65 pesos y solo hay 60). En tales condiciones tiene que bajar el precio de B y/o C.

Supongamos que baja el precio de C de $20 a $15 (a este precio, ¿el productor de C recupera su costo de producción?), de tal manera que los precios quedan así: A, $15; B, $15; C, $30. El precio promedio sigue siendo $20 (15+15+30=60/3=20).

Tanto en el primer caso, como en el segundo, el precio promedio es $20, por lo cual no hubo inflación, no hubo un aumento en el precio promedio, que estamos utilizando en lugar del índice de precios.

En este ejemplo se preservó el poder adquisitivo del dinero, definido como la situación en la cual, con la misma cantidad de dinero (60 pesos), al paso del tiempo (del primer caso al segundo), se compra la misma cantidad (una unidad de A, una de B y una de C), de los mismos bienes y servicios (A, B y C), aunque no necesariamente a los mismos precios: en el primer caso A a $10, B a $20 y C a $30; en el segundo A a $15, B a $15 y C a $30. En ambos casos el precio promedio (índice de precios), se mantuvo constante en $20.

¿Qué hubiera pasado si, habiendo aumentado el precio de A de $10 a $15, hubiera aumentado la cantidad de dinero de 60 a 65 pesos? En tal caso habría dinero suficiente para comprar A a $15, B a $20 y C a $30, por lo cual el precio promedio ya no sería $20 sino $21.67 (15+20+30=65/3=21.67), por lo cual habría inflación, definida como el aumento en el índice de precios (en este caso el precio promedio). En este caso la inflación es 8.35% (21.67-20.00=1.67/20=0.0835x100=8.35%).

Queda claro por qué la definición correcta de inflación no es “un aumento en los precios” (en el ejemplo solo aumentó el precio de A, no el de B, tampoco el de C), sino “un aumento en el índice de precios” (en nuestro ejemplo el precio promedio), que implica la pérdida en el poder adquisitivo del dinero: al paso del tiempo, para comprar la misma cantidad, de los mismos bienes y servicios, se necesita una mayor cantidad de dinero.

Continuará.