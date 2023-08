Inflación, segundo análisis

Análisis: distinción y separación de las partes de un todo para conocer su composición.

En el anterior Pesos y Contrapesos realicé un primer análisis de la inflación en la primera quincena de agosto, en función del comportamiento anual de la inflación general, IG; la subyacente, IS; la no subyacente, INS; la de la canasta de consumo mínimo, ICCM. Estos fueron los resultados: la IG fue 4.67 por ciento; la IS, 6.21; la INS, 0.13; la ICCM, 4.17. Lo que más aumentó fue alimentos, bebidas y tabacos, 8.75. Lo que menos fue productos pecuarios, 0.20. Lo que bajó fue energéticos, 6.67.

Ahora, comparando la primera quincena de agosto con la segunda de julio, llevo a cabo un segundo análisis: la IG fue 0.318 por ciento; la IS, 0.145; la INS, 0.173; la ICCM, 0.460.

Para entender lo que sigue hay que tener presente que el INEGI calcula la inflación a partir del comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, integrado por 299 mercancías genéricas (por ejemplo: sopa de pasta), divididas en 120 mil bienes y servicios específicos (por ejemplo: sopa de pasta marca La pasta feliz, tipo fideo, en presentación de 250 gramos).

En la primera quincena de agosto los cinco genéricos que más aumentaron de precio fueron: jitomate, 18.09 por ciento; cebolla, 17.38; gas doméstico LP, 4.25; otras frutas, 2.80; colegiaturas de preparatoria, 2.69. Los cinco que más bajaron: ejotes, 18.67 por ciento; chayotes, 16.34; transporte aéreo, 6.78; papas y otros tubérculos, 5.39; chile serrano, 4.76. La IG fue 0.318.

Durante la primera quincena de agosto los cinco estados donde más aumentaron los precios fueron: Chiapas, 0.97 por ciento; Campeche, 0.59; Tlaxcala, 0.58; Oaxaca, 0.57; Veracruz, 0.51. Las cinco donde más bajaron o menos subieron fueron: Guerrero, menos 0.05 por ciento; Nuevo León, 0.10; San Luis Potosí, 0.13; Guanajuato, 0.16; Durango, 0.18. La IG fue 0.318.

A lo largo de la primera quincena de agosto las cinco ciudades donde más aumentaron los precios fueron: Tapachula, Chiapas, 1.37 por ciento; Tehuantepec, Oaxaca, 0.81; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 0.70; Coatzacoalcos, Veracruz, 0.65; Campeche, Campeche, 0.59. Las cinco donde más bajaron o menos subieron fueron: Iguala, Guerrero, menos 0.31 por ciento; Atlacomulco, Estado de México, 0.03; Monclova, Coahuila, 0.06; Monterrey, Nuevo León, 0.10; Chetumal, Quintana Roo, 0.11 por ciento. La IG fue 0.318.

Resumiendo. La IG fue 0.318. El genérico que más aumentó fue jitomate, 18.09; el que más bajó ejotes, 18.67. La banda inflacionaria fue de menos 18.67 a más 18.09. El estado con mayor inflación, Chiapas, 0.97; con menor, Nuevo León, 0.10 (en Guerrero hubo deflación del 0.05). La banda inflacionaria fue de menos 0.05 a más 0.97. La ciudad con mayor inflación, Tapachula, 1.37; con menor, Atlacomulco, 0.03 (en Iguala hubo deflación del 0.31). La banda inflacionaria fue de menos 0.31 a más 1.37.

La inflación no es un alza general, mucho menos pareja, de precios, sino el aumento en el INPC, efecto, como lo he explicado en otros Pesos y Contrapesos, del excesivo aumento en la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, que se usa para demandar bienes y servicios, que se da cuando la cantidad de dinero que se intercambia aumenta más que la oferta de bienes y servicios, responsabilidad del banco central.

Así este segundo análisis de la inflación.