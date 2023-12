Informalidad (1/2)

Publicó el INEGI la Medición de la Economía Informal 2022, que mide, entre otras cosas, la aportación de la informalidad al Producto Interno Bruto, a la producción de bienes y servicios. En 2022 dicha aportación fue del 24.4%, la mayor desde que se realiza la medición.

La informalidad económica se divide en dos: el sector informal, compuesto por las unidades de producción de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones legales para operar (trabajadores informales en empresas informales), y a las otras modalidades de informalidad, compuestas por los trabajadores agrícolas, incluida la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares, más los trabajos que, aunque ligados a unidades de producción de bienes y servicios formales, se realizan sin la debida protección legal (trabajadores informales en empresas formales).

En 2022 el 75.6% del PIB se generó en la economía formal y el 24.4% en la informal: 11.1% en el sector informal, el 45.49% del total de la informalidad económica, y 13.3% en otras modalidades de informalidad, el 54.51% restante. El promedio anual entre 2003 y 2021 fue: informalidad total, 23.12%; sector informal, 11.70%; otras modalidades de informalidad, 11.42%. En los tres casos los resultados estuvieron por arriba de los promedios.

Entre 2003 y 2022, el año en el cual la informalidad económica contribuyó menos al PIB fue 2020: 22.2% el total; 11.6% el sector informal, el 52.25% del total de la informalidad económica; 10.6% las otras modalidades de informalidad, el 47.75% restante. El año en el que contribuyó más fue el 2022, con los resultados mencionados en el párrafo anterior.

Durante los primeros cuatro años del gobierno de Calderón (entre paréntesis, para comparar, pongo los resultados de los cuatro primeros años de AMLO), la informalidad total contribuyó al PIB, en promedio anual, con el 23.35% (23.48%): 11.58% (12.48%) el sector informal, el 49.59% (53.15%) del total de la informalidad económica; 11.78% (11.00%) las otras modalidades de informalidad, el 50.41% (46.85%) restante.

Para los primeros cuatro años del sexenio de Peña estos fueron los resultados: 22.98% (23.48%) la informalidad total: 11.75% (12.48%) el sector informal, el 51.11% (53.15%) del total de la informalidad económica; 11.23% (11.00%) las otras modalidades de informalidad, el 48.89% (46.85%) restante.

Comparando con ambos casos (primeros cuatro años de los sexenios de Calderón y Peña), tanto la informalidad total (23.35% con Calderón, 22.95% con Peña, 23.45% con AMLO), como el sector informal (11.58% con Calderón, 11.75% con Peña, 12.48% con AMLO), fueron mayores con AMLO, no así las otras modalidades de informalidad (11.78% con Calderón, 11.23% con Peña, 11.0% con AMLO), que resultaron menores, lo cual quiere decir que el aumento de la aportación al PIB de la informalidad económica entre 2019 y 2022 se debió al incremento del sector informal, no al crecimiento de las otras modalidades de informalidad, sector informal compuesto por todas las unidades de producción que no cumplen con las condiciones legales. En la próxima entrega veremos cómo contribuyeron, a la generación del PIB, las distintas actividades económicas de la economía informal.

Continuará.