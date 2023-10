Libertad y propiedad (1/3)

¿En qué consiste la libertad económica? En primer lugar, en la facultad para decidir desde qué producir hasta que consumir, facultad propia del ser humano.

En segundo lugar, en la posibilidad, porque no hay algo (una ley) o alguien (un dictador) que lo prohíba, de ejercer esa facultad para decidir, desde qué producir, hasta qué consumir, con la condición de que al hacerlo no se violen derechos, algo propio del liberalismo, entendido, no como una ideología, como una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad, y de cómo deben comportarse las personas para conseguirlo, sino como un principio de conducta: respetando los derechos de los demás, y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras.

El de la economía es uno de los campos más importantes de la acción humana, del que dependen desde la producción, el medio, hasta el consumo, el fin, del cual dependen la salud, la vida y la dignidad de las personas, consumo que debe ser el resultado del trabajo propio, de la generación personal de ingreso, no del trabajo de los demás, de la redistribución gubernamental del ingreso, que es expoliación legal, y que ha hecho del gobierno, como lo señaló Federico Bastiat, “la gran ficción a través de la cual todo el mundo pretende vivir a expensas de todo el mundo”.

La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. La libertad individual para producir, ofrecer y vender requiere de la propiedad privada de los medios de producción, necesarios para poder hacerlo, de la misma manera que la libertad individual para demandar, comprar y consumir requiere de la propiedad privada del ingreso, que es el producto del trabajo, necesario para poder hacerlo.

La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, porque la libertad siempre se ejerce sobre algún tipo de propiedad, de tal manera que, en la medida en la que se limita ésta (por ejemplo: cobrando impuestos excesivos, lo que limita la propiedad sobre el ingreso, o expropiando medios de producción, lo que limita la propiedad sobre el capital físico), se limita aquella.

Libertad individual y propiedad privada son dos caras de la misma moneda, que además son derechos naturales, que le corresponden a la persona por serlo, mismos que deben estar plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Si lo están se tiene una economía de mercado en el sentido institucional del término.

El respeto al derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, en general, y a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción y sobre el ingreso, en particular, es condición necesaria para una vida autónoma, que dependa de uno, no de los demás, que sea el resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo.

¿Cómo andamos en México en materia de libertad individual y de propiedad privada, sobre todo en el campo de la economía? Parte de la respuesta la encontramos en el Índice Internacional de Libertad Económica 2023, del Instituto Fraser, y en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2023, de la Alianza por los Derechos de Propiedad.

Continuará.