Más muestras de menor crecimiento

En el anterior Pesos y Contrapesos analicé, con datos del sector industrial, en general, y de las manufacturas, en particular, el menor crecimiento que se ha registrado hasta mayo, último mes con el que cuento con información. En la columna de hoy recurro a datos oportunos, para estimar lo que pudo haber pasado, en materia de producción y consumo, el alfa y el omega de la economía, en mayo y junio.

Antes una aclaración: hablamos de proyecciones cuando anunciamos lo que creemos que pasará en el futuro, lo cual no deja de ser un acto adivinatorio, y de estimaciones cuando anunciamos lo que creemos que tuvo lugar en el pasado sin tener todavía los datos observados, lo cual no deja de ser también un acto adivinatorio, por lo cual, tanto a las proyecciones como a las estimaciones, hay que considerarlas con escepticismo. Los economistas somos eso, economistas, no adivinos.

Según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, IOAE, en términos anuales, en mayo y junio la producción de bienes y servicios debió haber crecido 0.9% y 1.2%, con lo cual este habría sido el resultado del primer semestre del año: enero, 1.1%; febrero, 2.7%; marzo, 3.2%; abril, 0.9%; mayo, 0.9%; junio, 1.2%, mayor crecimiento que el mes anterior. Promedio: 1.67%. Un año antes, enero–junio de 2023, 3.45%.

Según IOAE, en términos mensuales, en mayo y junio la producción de bienes y servicios debió haber crecido 0.5% y 0.0%, con lo cual este habría sido el resultado en el primer semestre del año: enero, menos 0.6%; febrero, 1.1%; marzo, 0.0%; abril, menos 0.6%; mayo, 0.5%; junio, 0.0%, menos crecimiento que el mes anterior. Promedio: 0.07%. El año anterior, primer semestre de 2023, 0.27%.

Según el Indicador Oportuno del Consumo Privado, IOCP, que mide la compra de bienes y servicios, excluyendo la de bienes inmuebles y objetos lujosos, en términos anuales, en mayo y junio dichas compras debieron haber crecido 4.2% y 13.8%, con lo cual este habría sido el resultado en el primer semestre del año: enero, 2.1%; febrero, 4.6%; marzo, 5.9%; abril, 3.4%; mayo, 4.2%; junio, 3.8%, menor crecimiento que el mes anterior. Promedio: 4.00%. Un año antes, enero–junio de 2023, 5.07%.

Según IOCP, en términos mensuales, en mayo y junio la compra de bienes y servicios debió haber crecido 0.3% y menos 0.2%, con lo cual este habría sido el resultado en el primer semestre del año: enero, 1.4%; febrero, 0.5%; marzo, 0.9%; abril, menos 0.9%; mayo, 0.3%; junio, menos 0.2%, menor crecimiento que el mes anterior. Promedio: 0.33%. El año anterior, primer semestre de 2023, 0.42%.

En lo que toca al IOAC, en términos anuales, el crecimiento de junio (1.2%) pudo haber sido mayor que el de mayo (0.9%), y en términos mensuales el de junio (0.0%) pudo haber sido menor que el de mayo (0.5%). En lo que respecta al IOCP, en términos anuales, el crecimiento de junio (3.8%) pudo haber sido menor que el de mayo (4.2%), y en términos mensuales el de junio (menos 0.2%) pudo haber sido menor que el de mayo (0.3%). Todo ello según las estimaciones oportunas. De cuatro resultados tres estiman, para junio comparado con mayo, un crecimiento menor y solo uno estima uno mayor. ¿Qué tenemos? Más muestras de un menor crecimiento, en variables que van desde la producción (el alfa de las actividades económicas), hasta el consumo (el omega).