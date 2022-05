El Paquete Contra la Inflación y la Carestía, Pacic, pretende estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica y aumentar la oferta de alimentos.

Las empresas, productoras de alimentos y cadenas de autoservicio, se comprometen a mantener estables los precios de esos 24 productos por seis meses, producto de un acuerdo voluntario, no del control de precios. No se trata de un control de precios impuesto por el Gobierno, pero sí de uno autoimpuesto por las empresas, y lo que importa con relación a dichos controles no es quién los impone sino que se imponen.

¿Qué puede pasar si al precio estable, llamémosle precio Pacic, las empresas no recuperan sus costos de producción? Uno: que se elimine el precio Pacic, dando por terminado, y reconociendo como fracasado, al menos en lo que al compromiso de las empresas respecta, el Pacic. Dos: que se ajuste al alza el precio Pacic, con lo cual dejaría de ser estable. Tres: que las pérdidas se subsidien con los ingresos por la venta de otros productos de la misma empresa. ¿Qué pasará? Ya veremos.

El Gobierno, para combatir las presiones inflacionarias, aplicará medidas para aumentar la oferta de alimentos: estabilizando los precios de energéticos; aumentando la producción de granos por medio de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar; entregando fertilizantes mediante el programa Fertilizantes para el Bienestar. Para reducir los costos de la distribución de alimentos: fortaleciendo la seguridad carretera; no incrementando peajes; exentando a las empresas de transporte de la Carta Porte; no aumentando las tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión; reduciendo costos de despachos aduanales; despachando más ágilmente en puertos marítimos. Para abaratar importaciones: imponiendo arancel cero a la importación de básicos e insumos, lo que abarca 21 productos de la canasta básica y cinco insumos (harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo). Lo que el Gobierno pretende es reducir las presiones inflacionarias originadas por el lado de la oferta. La medicina es la correcta. La dosis, ¿lo será?

Los 24 productos considerados en el Pacic son: aceite vegetal, arroz, frijol, huevo blanco, pastas para sopas, atún, sardina, bistec de res, chuleta de puerco, pollo entero, cebolla, chile jalapeño, jitomate saladet, papa, zanahoria, limón, naranja, manzana, tortilla de maíz, pan de caja, azúcar morena, leche, jabón de tocador y papel higiénico. Está por verse de qué manera se ofrecerán, dado que, como se señala en el comunicado de la SHCP, las empresas “tendrán flexibilidad para la inclusión de diferentes marcas y presentaciones de alimentos” y, obviamente, de jabones de tocador y papel higiénico.

¿Veremos en las tiendas productos “marca” Pacic a precios estables?