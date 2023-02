Política monetaria, ¿eficaz?

¿Qué tan eficaz ha sido la política monetaria del Banco de México para lograr la meta de inflación anual de tres por ciento, más/menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la mínima aceptable es dos y la máxima cuatro?

La última vez que la inflación se ubicó dentro de los márgenes de la meta fue hace dos años, en febrero de 2021, 3.76%. De marzo de 2021 a enero de 2023, a lo largo de 23 meses, se ubicó por arriba: la menor en marzo de 2021, 4.67%, la mayor en agosto y septiembre de 2022, 8.70%. Durante esos 23 meses la inflación promedio fue 7.11%, 3.11 puntos porcentuales por arriba de la máxima aceptable, equivalentes a 77.75%.

La herramienta del Banco de México para combatir los repuntes inflacionarios por arriba de la meta es la Tasa de Interés Interbancaria, TII, y la receta es: si aumenta la inflación se aumenta la tasa, si baja la inflación se baja la tasa, lo cual parte de una lógica ilógica (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/tii-eficaz-471289), razón por la cual ha resultado poco eficaz.

En el contexto del actual repunte inflacionario fue el 24 de junio de 2021, después de tres meses con la inflación por arriba de la meta y ya en 5.89%, cuando el Banco de México aumentó por primera vez la TII, y fue el pasado 9 de febrero cuando lo hizo por última vez. En este periodo tuvieron lugar catorce aumentos, la TII pasó de 4.00% a 11.00%, y la inflación ni remotamente se acercó a la meta. En enero fue 7.91%. ¿Qué tan eficaz ha sido la política monetaria para lograr la meta de inflación?

He dedicado varios Pesos y Contrapesos al tema y hoy centro la atención en las proyecciones de la autoridad monetaria con relación a la convergencia de la inflación con la meta, proyecciones que han variado una y otra vez, mostrando su inutilidad.

En el anuncio de política monetaria del 24 de junio de 2021, fecha de la primera alza en la TII, de 4.00% a 4.25%, las autoridades monetarias proyectaron que sería en el segundo trimestre de 2022 cuando la inflación se ubicaría dentro de los márgenes de la meta, en 3.00%, lo que no sucedió. La inflación promedio mensual durante el segundo trimestre de 2022 fue 7.77%: 7.68% en abril, 7.65% en mayo, 7.99% en junio.

Una y otra vez, a lo largo de catorce anuncios de política monetaria, las autoridades han modificado la proyección con relación a la convergencia de la inflación con la meta, y en el último, el del pasado 9 de febrero, proyectaron que será hasta el segundo trimestre de 2024 cuando la inflación se ubique, en 3.70%, dentro de los límites de la meta. ¿Les creemos?

En el contexto del actual repunte inflacionario, del 24 de junio de 2021 al 9 de febrero de 2023, las autoridades monetarias modificaron la proyección, con relación a la convergencia de la inflación con la meta, del segundo trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2024, lo cual quiere decir que no tienen la más remota idea de cuándo tendrá lugar la convergencia, y no la tienen por la poca eficacia de la política monetaria, cuya herramienta es la TII, y cuya receta es: si aumenta la inflación se aumenta la tasa, receta que han aplicado con el único logro de que la inflación no repunte más, pero sin que se genere la tendencia hacia la meta.

Mientras tanto nuestro dinero, y por lo tanto nuestro trabajo, sigue perdiendo poder adquisitivo.