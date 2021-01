La voz cantante

¿En quién confía más para la provisión de bienes y servicios, desde satisfactores básicos hasta productos suntuarios? ¿En la empresa privada o en el gobierno? ¿En quien actúa esperando obtener una ganancia, el empresario, o en quien lo hace con la intención de conseguir un voto, el político? ¿En empresas privadas, que para generar ingresos tienen que convencer a los consumidores para que compren lo que les ofrecen, lo cual harán solamente si se benefician, o en gobiernos que para generar ingresos tienen que obligar a los contribuyentes a que les entreguen parte del producto de sus trabajos (que en eso consiste cobrar impuestos), entrega que tendrán que realizar inclusive si el gobierno los perjudica? ¿Frente a quién, el empresario y su empresa, o el gobernante y su gobierno, somos libres?

En la democracia somos libres para elegir gobierno, pero no para librarnos del gobierno. No hay una opción de voto a favor de la anarquía. Por eso, inclusive si no votamos, quedamos sujetos al poder del gobierno electo por la mayoría. En el mercado somos libres para elegir empresas y para librarnos de ellas. Si no voté por el gobierno X, o no voté por ninguno, pero el gobierno X obtuvo la mayoría de los votos, termino bajo su poder. Pero, si por no comprar lo que me ofrece, no “voto” por la empresa X, no quedo bajo su poder. Frente a la empresa los consumidores son libres: deciden si compran o no. Frente al gobierno los ciudadanos no son libres: tienen la obligación de sujetarse a lo que el gobierno obliga y prohíbe, castigándoseles si no lo hacen, por lo menos hasta que se rebelan contra los abusos de los gobernantes, a quienes les conviene que los ciudadanos sean incapaces de identificar esos abusos, tal y como ya sucede en muchos casos, lo cual se debe a que no se sabe, no qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer, algo muy distinto.

Si tuviera que elegir entre alguna de estas dos opciones, ¿cuál elegiría? Que todos los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades y gustos sean ofrecidos por empresas privadas. Que sean ofrecidos por el gobierno. Yo elijo la primera.

Si tuviera que elegir entre una de esta dos opciones, ¿cuál sería? Que los bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades básicas (alimentos, atención médica y medicinas, educación, etc.) sean ofrecidos por empresas privadas. Que sean ofrecidos por el gobierno. Yo elijo la primera.

Es preocupante que en todo lo tocante a la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna la voz cantante la lleve el gobierno, sobre todo en un año electoral. Esa voz la debe llevar la iniciativa privada, con el gobierno limitándose a aprobar las vacunas y a pagarlas para quienes no puedan pagarlas.