“Tras el 11-S, el FBI cambió a un perfil más proactivo”

Experto en seguridad refiere que luego de los atentados, han podido anticiparse a muchos ataques; destaca la importancia de intercambiar información entre instituciones para prevenir

El sábado se cumplieron 20 años de los atentados a las Torres Gemelas en NY. Foto: Reuters

La información es muy importante para poder ser proactivo y poder anticiparse antes de que ocurra un ataque. Reaccionar sobre un evento, antes de que ocurra, es lo más importante. Prevenir, digamos, estos ataques, ha sido la prioridad Erick Alexander Drickersen

Agente retirado del FBI

El 11 de septiembre del 2001, día en que se dan los ataques terroristas que más muertos han dejado en territorio estadounidense, la seguridad en ese país y en el mundo cambió. La forma de viajar cambió. La manera de investigar y trabajar en inteligencia para evitar otro ataque también cambiaron.

Desde ese día la seguridad en Estados unidos se volvió mucho más rigurosa, y el éxito de ese trabajo se ha visto reflejado en que no se ha tenido otro atentado así.

La manera de trabajar de la Agencia Federal de Investigación (FBI), una de las agencias más importantes de seguridad en el mundo, también cambió.

Erick Alexander Drickersen es agente retirado del FBI, que vivió todas estas modificaciones, y hoy nos las platica para La Razón.

Erick Alexander Drickersen (EAD): Al momento de los atentados sólo sabíamos que la agencia estaba en una posición de reacción hacia amenazas o ataques en Estados Unidos. Teníamos que convertir esa mentalidad proactiva de investigación y aplicarnos a proteger y a reaccionar al momento de lo que está pasando, y claro, ya coordinando actividades y acciones en los días que siguieron al atentado. En los meses siguientes cambió el perfil del FBI, cambió el perfil en muchas formas. Se compartió información, se coordinaron con otros elementos de seguridad, otras oficinas, como policías y otras agencias federales.

BB: Lo que tú dices es muy interesante porque podemos decir que el 11 de septiembre cambió al mundo, cambió la forma de viajar, pero también cambió a las agencias de seguridad y también cambió al FBI.

EAD: Sí, fue muy pronunciado. Si se acuerdan, después de los eventos hubo mucha plática sobre las acciones del FBI, que, si deben dividir al FBI en dos agencias separadas, uno que trabaje con el tema de seguridad nacional y el otro solamente con delitos y crímenes. Esa discusión fue muy seria de lo que convenía más al país, y decidieron por fin que debía ser una agencia, porque nos dimos cuenta de algo muy importante: que inteligencia que puede venir de origen de un crimen común puede tener relevancia hacia un tema de seguridad nacional y viceversa. Coordinar toda esa información es esencial, y compartir esa información con agencias de policía o de seguridad a nivel estado, a nivel municipio, ciudades, condados, es sumamente importante.

BB: Se acaban de desclasificar algunos documentos del FBI, para ti, ¿qué es lo más importante de estos documentos, y por qué tardaron tanto tiempo en hacerlos públicos?

EAD: Pues es decisión del presidente y yo aplaudo su decisión en dar a conocer esta información a la sociedad, porque durante el tiempo que se está trabajando una investigación es sumamente importante tener clasificados los documentos para poder proteger la integridad de la investigación.

BB: Para ti, ¿qué es lo más importante de estos documentos que acaban de desclasificar?

EAD: Yo creo que dar luz al enfoque de lo que estaban viendo en ese momento, a la actividad de gente, de los sospechosos del atentado. El último documento que se desclasificó habla de unos 15 de los 19 terroristas, si mal no recuerdo, venían de Arabia Saudita, y eso es importante que la gente entienda su asociación con Al-Qaeda y los orígenes del país.

BB: Sí, porque de alguna manera están diciendo que el país Arabia Saudita no estaba metido en este ataque, pero si sus nacionales estuvieron ahí, también sale que fueron protegidos por personas de la Embajada de Arabia Saudita, días antes de los ataques de estos terroristas.

EAD: Sí, de eso en particular yo no tengo conocimiento personal, pero a mí se me hace muy interesante conectar todos los puntos de esta investigación y entenderla con más detalle, cómo se desarrolló la investigación y qué acciones se tomaron después del evento.

BB: Que además es muy importante tener todo este tipo de investigación, para saber cómo operan los talibanes, para saber cómo operan todas estas redes de terrorismo, sobre todo ahora que Estados Unidos ha dejado Afganistán.

EAD: Sí, y te puedo decir de mi experiencia, de primera mano, que la información es muy importante para poder ser proactivo y poder anticiparse antes de que ocurra un ataque. Reaccionar sobre un evento, antes de que ocurra, es lo más importante. Prevenir, digamos, estos ataques, ha sido la prioridad. Yo me retiré del FBI hace pocos años, pero durante el trascurso de mi carrera fue el enfoque número uno, proteger a Estados Unidos contra otro ataque del terrorismo, como sigue siendo la prioridad principal.

BB: Esa información es fundamental para prevenir otro ataque.

EAD: Y es en lo que siguen trabajando, yo me imagino que siempre va a ser alta prioridad. La prioridad más alta del FBI es proteger la nación contra otro ataque.

BB: ¿Recuerdas tú cómo se dio el seguimiento para poder encontrar a Osama bin Laden?

EAD: Bueno, dejé de trabajar en temas de seguridad nacional y me especialicé en temas de crimen organizado, y como bien sabes fui enlace con México por mucho tiempo, y acabé siendo un alto ejecutivo aquí, adscrito a la Embajada, dejé de trabajar el tema de seguridad nacional después de un tiempo, pero sí, ya era muy obvio que había mejor coordinación, mucha coordinación con otras agencias de policía, tanto con industria privada, también hay coordinación con ellos, y creo que el crecimiento, el cambio del FBI fue justo, necesario y efectivo.

BB: Eric, ¿algo más que quisieras contarnos?

EAD: Pues nada más tomar un momento en reflexión, yo tuve amigos que perdí como resultado de los eventos del 9-11, algunos fallecieron años después por estar expuestos a la escena de los edificios, y recordar a ellos y la valentía de aquellos que respondieron, tanto bomberos, como agentes, como policías, que respondieron a ayudar, y también reconocer que fue un momento trágico en la historia de Estados Unidos, pero también un momento en que se unió el país.