“Ver evacuado el aeropuerto de Los Ángeles el 9-11 fue surreal”

El agente del FBI relata que el día del atentado a las Torres Gemelas la agencia pasó a ser reactiva esperando otro ataque; indica que la terminal aérea más grande del mundo quedó vacía en una hora

El agente del FBI, Eric Drickersen, en imagen de archivo. Foto: Especial

Me acuerdo viendo el aeropuerto y se me hace surreal, viendo que no hay nada, ni una persona ni un carro, absolutamente vacío Eric Drickerse

Agente del FBI

Este 11 de septiembre se cumplieron 20 años del terrible atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Un hecho que cambió al mundo.

El día que los dos aviones se impactaron y derivaron el símbolo del corazón financiero de Estados Unidos, ese país estaba bajo un ataque que nadie sabía la magnitud de la operación de los terroristas.

Tres de la aeronaves secuestradas, el vuelo 11 de American Airlines que golpeó la primera torre, el vuelo 175 de United Airlines que impactó la torre y el vuelo 77 de American Airlines que golpeó el Pentágono, tenían como destino Los Ángeles, California.

En ese momento el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles podría ser blanco de un nuevo ataque terrorista.

Platicamos con Eric Alexander Drickersen, ejecutivo del FBI, quien jugó un papel muy importante en el control y la evacuación de ese aeropuerto.

Eric Alexander Drickersen (EAD): Ya tenía algunos años en la agencia de investigación y estaba adscrito a la oficina de Los Ángeles, una de las más grandes del FBI, que en aquellos tiempos se dividia en dos: la que trataba con temas de seguridad nacional y la otra se enfocaba en delitos como crimen organizado, pandillas, pornografía infantil y todo lo que son delitos fuera de seguridad nacional.

Yo estaba adscrito a una unidad que trabajaba crimen organizado, y debo mencionar también que esas divisiones en sí no se comunicaban mucho por la misma secrecía del tema de seguridad nacional, se trataba de una forma diferente de la de división criminal.

Trabajamos casos de alto impacto y como el 11 de septiembre coincide con mi cumpleaños, decidí tomar ese martes de vacaciones, un día de descanso porque estaba cansado de tanto trabajo y me quedé en mi departamento, yo en ese entonces vivía a dos o tres cuadras de nuestra oficina, de nuestra jefatura de Los Ángeles.

Me levanté a tomar mi café, prendí el radio y escuché en ese momento que un avión había impactado contra la primera torre, me tardé un momento para pensar lo que estaba pasando y prendí la televisión justo al momento que el segundo avión hizo impacto con la segunda torre gemela.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Ya tenían investigaciones en el FBI que un ataque de esta magnitud pudiera suceder?

EAD: El FBI trabaja, aun hoy día, en investigaciones más prolongadas, o sea, típicamente en indagatorias proactivas, es decir, usa herramientas muy sofisticadas de búsqueda a largo plazo y en algunas situaciones sí reactivas, pero más que nada son investigaciones prolongadas.

Esto obviamente siendo un ataque a Estados Unidos, en ese momento nos tuvimos que convertir en una agencia reactiva, siendo que ya teníamos estos eventos ocurriendo al momento sin saber dónde va a ser el siguiente ataque.

Segundos después de que vi la televisión, en ese tiempo no teníamos teléfonos celulares, tenía un bíper, y el bíper se activa dándome una clave que es “repórtate a la oficina inmediatamente”.

Como vivía a dos cuadras, inmediatamente salí de mi departamento y llegué a la oficina, estaban organizando y coordinando las acciones a todas las unidades que llegaban, llego e inmediatamente me asignan en apoyar el Aeropuerto de Los Ángeles, recuerda que tanto los dos vuelos iban dirigidos a Los Ángeles, los primeros dos vuelos que chocan contra las Torres Gemelas, el primer vuelo el American Airlines vuelo 11, como el segundo vuelo, el United Airlines.

BB: Salen de Boston con ruta de viaje a Los Ángeles y se teme que pudiera haber otro ataque terrorista en ese sitio, ¿no?, en ese momento.

EAD: Exacto. Justo, sólo sabíamos que los dos iban dirigidos a Los Ángeles, sabíamos que ahpi es clave en estos ataques. Entonces a mí me asignan, me coordino con todos los policías, agencias de seguridad tanto estatales, municipales y federales, coordinamos los esfuerzos para reaccionar sobre estos ataques y a mí me dieron esa tarea, de responder a Los Ángeles y me acuerdo bien llegando… Me imagino que ya has ido al aeropuerto de Los Ángeles, es uno de los más grandes del mundo y actividad hay muchísima, carros, gente y lo demás. Y llego, la mayoría de la gente ya sabía del ataque, y me acuerdo viendo las caras de las personas, una cara de sorpresa, sin creer lo que estaba pasando, de shock y yo dando instrucciones con las autoridades que se tiene que evacuar el Aeropuerto de Los Ángeles y no se tardó tanto tiempo en sacar a todos, pero yo me acuerdo parando…

BB: ¿En cuánto tiempo se evacuó el aeropuerto de Los Ángeles?

EAD: En cosa de una hora ya teníamos más o menos evacuada la mayor parte del aeropuerto. Acuérdate que es enorme, con oficinas, pasajeros y carros. Pero yo me acuerdo viendo el aeropuerto y se me hace surreal, viendo y pensando: “¿es real que esto está pasando?”, viendo que no hay nada, ni una persona ni un carro, absolutamente vacío el aeropuerto, pero tanto yo como los otros agentes y las autoridades correspondientes que nos apoyaron nos teníamos que quedar porque obviamente todavía estaban llegando vuelos.

Me acuerdo que uno de ellos era un vuelo que venía de Australia, imagínate, tenían ocho o nueve horas de vuelo, entonces los pasajeros no sabían lo que había ocurrido, lo que había pasado, y están llegando y yo poniendo a elementos de la Policía esperando la llegada de este avión y obviamente tomando todas las precauciones en bajar a la gente no sabiendo quién es quién y la cara de las personas pensando que están llegando al país más seguro del mundo y siendo que están bajando con las manos sobre la nuca y caminando de una forma como si fuera una escena de guerra.

Evidentemente aseguramos a esas personas y les dimos ya transporte para salir del aeropuerto, pero muy impactante ese día, un orgullo trabajar en ese momento, pero todo fue tan surreal.

En los días posteriores, pues obviamente toda la sociedad quiere participar y quiere ayudar y están reportando, como debe de ser, todo lo que les parece sospechoso, están denunciando y haciendo llamadas a la agencia reportando cualquier cosa, cualquier cosa fuera de lo normal, la responsabilidad de los agentes, de los policías y de las autoridades es investigar cada una de esas llamadas, imagínate miles y miles de llamadas, y tomar cada una con toda la seriedad del evento.

Mañana hablaremos de los documentos desclasificados del FBI y los cambios que se han dado a raíz de los atentados en esta importante agencia de seguridad.