“El acoso sexual se da, son conductas que se normalizan”

Jacquelin L’Hoist es responsable de la Unidad de Género de TV Azteca y compañera columnmista en La Razón. Presentará el próximo 8 de mayo su nuevo libro Guía Entendiendo y Atendiendo el Acoso Sexual en el Ámbito Laboral.

¿Cómo darte cuenta si estas siendo víctima de acoso laboral?, ¿cómo actuar ante el acoso? , Si eres jefe en algún trabajo, ¿dónde se denuncia acoso, cómo enfrentar y resolver el tema?

Éstas y muchas respuestas nos da Jacquelin en esta guía.

JACQUELIN L’HOIST: Yo soy defensora de derechos humanos, feminista y en esta historia de atender tantos casos, de acompañar a mujeres, de estar a su lado, me parecía que había una gran necesidad de que se sepa qué hacer en caso de acoso.

Contamos historias para que el resto de las mujeres las podamos conocer, ver, entender, pero por otro lado, que las empresas sepan que el acoso sexual que se da en sus oficinas no se da porque esa oficina sea mala o porque esa oficina esté mal, sino por el contexto, por la manera en que nos educan a las personas, llevamos esa conducta al ámbito laboral.

Hay que entenderla bien para poderla atender. ¿Y qué significa atenderla? Eliminarla, sancionar y garantizar la no repetición.

Bibiana Belsasso: Hay que crear una nueva cultura laboral.

JLH: Claro, porque nadie quiere perder su trabajo, nadie está dispuesto a quedarse sin chamba, entonces si tú sabes que en tu espacio laboral hay cero tolerancia al acoso sexual y ahí mismo hay capacitación, hay formación, hay sensibilización, muy posiblemente lo que aprendas ahí lo vas a regresar a tu comunidad. Es decir, te das cuenta de la fuerza que tienen las empresas.

BB: Lo que se aprende en las empresas se lleva a casa o a la comunidad.

JLH: Yo cuento aquí en el libro que muchos de los pretextos que me dan los varones, porque principalmente ellos cometen el acoso sexual, pero también las mujeres.

Pero cuando los varones cometen acoso sexual, siempre me ponen el mismo pretexto: “Pero si estoy casado”, “pero si tengo dos hijas”, “pero si tengo mamá, hermanas”, y yo les digo: “Bueno, sí, y no te ha servido de nada” .

BB: Lo primero que te enseña esta guía es entender qué es el acoso laboral.

JLH: Se llega a normalizar tanto la conducta y además, el entorno también te dice que la normalices, cuando va la hija y le dice a la mamá: “Mi jefe me está molestando”, muchas veces lo que las mamás responden, o la tía, la prima, la amiga, es: “Ya se le pasará”, “no le hagas caso”, “dale el avión”, “toléralo, aguántalo”.

Jacquelin L’Hoist, defensora de derechos humanos. Foto: Especial

BB: Muchos confunden el acoso con el enamoramiento y seducción.

JLH: Yo siempre hablo del macho platino alfa y el macho platino alfa es este varón que no se reconoce como acosador, que dice: “A ver, yo no acoso, yo seduzco, acosa quien tiene otras funciones menores a las mías, pero yo soy un seductor”. No eres un seductor, estás acosando a una compañera de manera insistente, pero no quieres escuchar el “no” de ella.

BB: ¿Cuáles son los focos rojos para saber si existe acoso laboral?

JLH: Casi siempre el acoso sexual no empieza por una conducta coercitiva, como todo mundo espera, por ejemplo en “Me Too”, empieza por insistencias a salir, a ir al cine, a tomarse un café, a salirse a echar un cigarro.

Si en ese momento no somos capaces de decir “no”, “no quiero”, “no, gracias”, “no me interesa”, entonces el acoso va a empezar a subir; además en el imaginario de muchos varones está la idea de que las mujeres nos hacemos las difíciles, piensan: “no es que me esté diciendo que no, entonces si me dice no, yo voy a insistir”.

Tuve un caso en donde él le mandó cuarenta y dos mensajes, cuarenta y dos, y la chava, con algunos mensajes guardaba silencio, con otros ponía pretextos porque era su jefe y le daba miedo.

Claro, también hay otras conductas, los tocamientos indiscutiblemente, que pueden ser en zonas erógenas o zonas no erógenas, casi siempre pensamos que te van a tocar alguna parte erógena de tu cuerpo, pero no necesariamente.

BB: En esta guía menciona que hay acoso a homosexuales, a heterosexuales, de mujeres a mujeres, de hombres a hombres.

JLH: Sí, claro. La principal conducta de acoso sexual la encontramos de hombres hacia mujeres, indiscutiblemente, porque es un ejercicio de poder, el acoso sexual es un ejercicio abusivo de poder.

El acosador sexual no está enamorado de ella, quiere resolver su líbido con ella, eso tiene que quedar muy claro.

Me ha tocado atender acoso sexual entre hombres homosexuales, entre mujeres lesbianas, entre mujeres que acosan a hombres, por supuesto, otra vez, cuando la mujer está en un lugar de poder y quiere satisfacer su deseo sexual, pues va con el subordinado y ejerce esa conducta, son muchísimo menos, pero hay casos.

BB: Muchas veces se dice que algunas denuncias son falsas.

JLH: Es como siempre me preguntan: “¿Oye, Jacquelin, y las denuncias falsas?”. Cuando doy pláticas o charlas, siempre les digo: “¿Como cuántas denuncias falsas creen que recibo?

Yo les voy a decir que no llega ni al uno por ciento.

BB: ¿Por qué es tan díficil denunciar?

JLH: Las mujeres no se exponen innecesariamente a decir que las acosaron cuando no es así. ¿Por qué? Porque además hay una crítica muy fuerte en contra de nosotras, “¿Por qué hasta ahorita?”, “¿Por qué no lo dijiste en el momento?”, “¿Te convino?”, “¿Qué estás buscando? ¿qué quieres?” Hay un cuestionamiento muy fuerte, “Es una venganza, seguramente no te dio el puesto y ahora lo vienes a acusar”. Entonces, ninguna mujer se expone a mentir nada más porque sí, ha habido casos, sí, porque ni hombres ni mujeres somos perfectos.

BB: ¿Para qué escribir esta guía?

JLH: El objetivo de la guía es que se tengas un protocolo, un proceso que cuando alguien cuente: “He sufrido acoso sexual”, se pueda utilizar la guía, y tener un protocolo establecido. Porque no todas las empresas tienen recursoso para tener una Unidad de Género.

La guía la puede consultar el dueño de una papelería con cinco empleados por ejemplo. Entonces la guía te dice qué hacer, entiende qué es el acoso sexual y te lleva de la mano.

La guía está escrita a partir de casos reales y comunes y entonces, a lo mejor, vas a encontrar algún caso como lo que te están diciendo. Y ayudar a resolver para aplicar qué sanción, no todo el acoso sexual es despido, por ejemplo, y no todo el acoso sexual se puede identificar de la misma manera.

BB: Hablas de sororidad entre las mujeres, no siempre se da.

JLH: No siempre se da, es muy difícil la sororidad, pero yo de algo estoy segura, que las mujeres solas llegamos más rápido, pero juntas llegamos más lejos y de eso se trata la sororidad.