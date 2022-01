“En caso Gutiérrez de la Torre no había procuración de justicia a víctimas”

Labor de investigación e inteligencia permitieron ubicar al llamado Rey de la basura, acusado de trata de personas; necesario ganar confianza en mujeres para que se decidan a denunciar, dice

La fiscal Ernestina Godoy y la periodista Bibiana Belsasso, durante la entrevista. Foto: Especial

Desde 2003 fue señalado de liderar una red de trata cuando era asambleísta por el PRI. Ha sido uno de los políticos más poderosos de la Ciudad de México por años, líder del tricolor en la capital. Hay acusaciones de abuso en su contra desde hace más de una década. Él es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el llamado Rey de la basura.

Hace 10 años entrevisté a una de sus víctimas, una excolaboradora suya. En esa ocasión narró lo que hoy para algunos parece nuevo, el abuso hacia las mujeres, la red de trata de personas y otros delitos en los que incurría Gutiérrez de la Torre. Por este reportaje, recibimos amenazas.

Después de una labor de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se logró la detención de este hombre que durante más de una década logro escapar de la justicia por su poder político y económico. Platicamos con Ernestina Godoy, fiscal General de la Ciudad de México sobre este caso.

Ernestina Godoy (EG): Primero recordar que cuando empieza esta administración nos encontramos con una averiguación previa que se está llevando a cabo con el antiguo proceso penal, ya se encontraba abierta y un juez federal estaba a punto de emitir una resolución para que prácticamente se cerrara esta investigación sin que hubiera ejercicio de la acción penal.

Ante una revisión que hace un área interna de la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, en la Visitaduría donde pedí que se revisara, son 50 tomos más dos anexos con los que se llega a la conclusión de que era una investigación inconclusa, en la que había muchas omisiones y que no había un verdadero sentido de procuración de justicia hacia las víctimas.

Bibiana Belsasso (BB): Cuando Gutiérrez de la Torre se entera que están reabriendo la investigación se intenta esconder fuera de la CDMX.

Decidimos complementar esa investigación en dos sentidos, uno, en la posibilidad de que efectivamente las víctimas fueran escuchadas y por otro lado, saber si había responsabilidad de servidores públicos

EG: Nosotros decidimos complementar esa investigación en dos sentidos, uno, en la posibilidad de que efectivamente las víctimas fueran escuchadas, que fueran valoradas todas las pruebas que se encontraban en el propio expediente de averiguación previa más algunas otras que faltaron y, por otro lado, saber si había alguna responsabilidad de los servidores públicos que se habían hecho cargo de la investigación, en esos dos aspectos.

BB: Muchas de las víctimas no han querido denunciar por temor a represalias.

EG: Hicimos un trabajo de convencimiento y que nos tuvieran confianza, y ahí quiero hacer este reconocimiento público a la valentía, a la decisión de estas víctimas que por obvias razones nosotros hemos guardado su identidad y que han estado de manera muy valiente, asumiendo una gran responsabilidad social incluso con otras mujeres para que estas situaciones no se repitan y colaboraron con nosotros.

Recibimos la colaboración de mucha gente, gente que sabía, que tenía información, y afortunadamente nosotros fuimos receptivos ante todas esas voces hasta llegar efectivamente a la integración de una averiguación previa, de un expediente muy sólido, que nos permitió pedir ante los jueces del Tribunal Superior de Justicia ponerles de conocimiento y pedir órdenes de aprehensión, que fueron otorgadas esas órdenes de aprehensión y es el momento en que esta persona decide huir, en el momento de la denuncia.

BB: ¿Cómo se hizo la investigación?

EG: Toda la integración fue a través de testimonios, con perspectiva de género,y generamos confianza también en las víctimas, logramos la orden de aprehensión y después pasa a nuestra área de policías de investigación, que ahora nosotros tenemos detectives de verdad que investigan desde lo tecnológico, lo profesional, hasta hacer cercos de donde podría estar. Es una investigación muy exhaustiva.

BB: Y duró mucho tiempo.

EG: Como recordarán, recién emitidas las órdenes de aprehensión cateamos algunos domicilios donde pensábamos que podía estar. Uno de ellos fue donde ahora lo encontramos. Pero fue no dejar un solo día de trabajar y utilizar todas las técnicas legales, pedimos autorización a jueces para técnicas de investigación, que sólo con autorización judicial podemos tener, hasta llegar a hacer un cerco que sabíamos; teníamos radios de acción donde podía estar, hasta que en algún momento, yo digo una mala asesoría jurídica a esta persona que ayudó a la sociedad porque pensaba que tenía un amparo y no iba a poder ser detenido, lo cual no fue así y afortunadamente logramos ubicar con técnicas profesionales, con tecnología, con drones y demás en dónde se encontraba y pedimos autorización judicial para hacer un cateo en ese domicilio y afortunadamente tuvimos éxito.

BB: Sobre todo presentar una integración a este proceso muy sólida para que no se vuelva a dar lo que vemos todos los días, la puerta giratoria, que entran y salen.

EG: Ahora está en manos de tribunales y ellos serán los que determinarán que las pruebas que hemos aportado son válidas y le darán la oportunidad a esta persona de presentar las pruebas que considere necesarias, eso es el Estado de derecho. Nosotros confiamos y vamos a seguir trabajando para que toda nuestra investigación, todas nuestras pruebas, nuestros documentos sean tomados en cuenta y se logre una sanción ejemplar.

La mejor manera de prevenir es acabar con la impunidad, para acabar con la impunidad necesitamos generar confianza en las mujeres que cuando se presentan a instancias de gobierno van a ser escuchadas.

BB: ¿Qué debe hacer una mujer que es víctima de violencia o abuso?

EG: Hay que informar a las mujeres que en el Gobierno de la Ciudad de México hay muchas instancias que las escuchan, que las protegen, todo el tema de la Secretaría de las Mujeres con las Lunas que están desplegadas también en todas las alcaldías, nosotros tenemos tres Centros de Justicia de Atención a las Mujeres donde hay una atención integral, aunque no presenten la denuncia porque para que una mujer presente una denuncia se necesita mucho, se necesita que tenga confianza en sí misma y en las instituciones.

BB: Tampoco es tan fácil.

EG: Tenemos teléfonos, WhatsApp, están las agencias del Ministerio Público, están las Lunas, está una organización civil, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que atendemos las 24 horas del día y que inmediatamente se activan redes de actuación y redes de protección para atenderlas y protegerlas.

. Gráfico: La Razón de México

BB: Es muy difícil poder denunciar, quedarte en un hogar violentado o con un hombre que ejerza violencia sobre ti.

EG: Va escalando la violencia y una acción que realiza la Secretaría de las Mujeres es la detección del riesgo feminicida, a través de instrumentos metodológicos, con una serie de preguntas se ubica si esta mujer está en riesgo feminicida e inmediatamente se toman cartas en el asunto para separarla del agresor, para protegerla, para atender a los hijos, estamos preparados para eso.

BB: Porque no sólo ha sido a la mujer, ahora con los niños también en casa la violencia ha incrementado muchísimo y ustedes han tenido que trabajar mucho con violencia hacia los niños.

EG: Sí, nosotros tenemos una Fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes y trabajamos de manera muy coordinada con el DIF, por ejemplo, para que si algún niño, una niña está siendo violentada entré inmediatamente el DIF con una serie de protocolos para separarlos de agresores y, o bien entregarlos a familias ampliadas o se hace cargo el Estado de la atención de esos niños.