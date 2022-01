“Hay millones de dólares en juego si Djokovic no asiste a Australia”

En unas pocas horas se definirá el futuro del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, en el próximo abierto de Australia 2022.

El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, no tomó una decisión este jueves sobre la deportación del tenista serbio, mientras el número uno del mundo fue incluido en el sorteo para jugar en el Abierto de Australia.

Desde que el pasado lunes la justicia diera la razón a Djokovic y le permitiera quedarse en Australia, Hawke se ha limitado a decir que mantiene la posibilidad de usar los poderes especiales que le otorga la ley, para deportar al tenista por no cumplir los requisitos impuestos para entrar al país ante el Covid-19.

Sin embargo, el número uno del mundo del ranking de la ATP trabaja con su abogado para ganar la batalla legal.

Djokovic llegó el 5 de enero a Australia para participar en el torneo con una exención médica por no vacunarse, pero los agentes de aduanas le denegaron el visado y fue retenido en un hotel de Melbourne, mientras sus abogados presentaron un recurso ante un tribunal australiano, que ordenó el lunes su puesta en libertad.

Platicamos con la analista de deportes Aline Arnot sobre este tema, y cómo se llevará a cabo el próximo Abierto de Australia, que se celebra entre el 17 y el 30 de enero.

ALINE ARNOT (AA): Se ha desatado un súper escándalo, es también como un tema de que cada quien tiene su agenda y todo empieza porque Djokovic, el tenista número uno del mundo, campeón defensor del Abierto de Australia también, además lleva junto con Federer y Nadal 20 Grand Slams. Ojo, él es antivacunas, se ha declarado y se ha hablado, él no está a favor de las vacunas. Entonces él trata de llegar al Abierto de Australia, previamente para la solicitud de la visa, él dice que fue su agente, rellenan los formularios para la visa mintiendo. Él intentó entrar con una exención médica que no era válida y le quitan la visa, lo mandan a un hotel, que dicen que estaba horroroso, y ya había comunidad serbia en Melbourne, que salieron a las calles muy enojados.

Él contacta a unos abogados, pero para entrar a Australia, como a muchos países primermundistas hoy, y a muchos lados, tienes que presentar una cartilla de vacunación. Es una ley federal, seas quien seas. Novak Djokovic entonces se le tiene que tratar. Él argumentó un tema médico a la Asociación de Tenis del Abierto y al estado de Victoria, pero a la hora que llega y se topa con un juez federal y le dice: “esta es ley federal y tienes que estar vacunado”, no está vacunado y le quitan la visa y lo mandan a este hotel. Él, junto con su equipo de abogados, empiezan a impugnar. Después sale esto, que parece que la mentira fue que le acababa de dar Covid a Djokovic el 16 de diciembre, hay fotos de Djokovic en eventos sociales de sus patrocinadores y en cosas públicas el 18 de diciembre, dos días después de haber dado positivo.

El tenista serbio, ayer, en su práctica en el Melbourne Park. Foto: Reuters

BB: Incluso dio una entrevista contagiado.

AA: Claro, e hizo una sesión de fotos ya contagiado, entonces ya se le vino más grande la polémica, porque lo había defendido el primer ministro de Serbia y ahora dijeron: “ah, no, pero entonces estás faltando también a la ley de cuarentena de nuestro país. Hay un medio alemán, Der Spiegel, que está diciendo que está mintiendo de su prueba, que a lo mejor se inventaron que fue positiva para entrar a Australia y poder decir: “acabo de tener Covid, tengo anticuerpos, puedo entrar, por el tema médico todavía no me puedo vacunar”.

Si tuvo Covid y se hizo una prueba el 16 de diciembre, para el 18, que fue cuando salió a los eventos públicos, tuvo que haber tenido el resultado. Qué irresponsabilidad de estar en eventos sociales y eventos de marketing exhibiéndose y con gente. Entonces, eso molestó mucho ya al gobierno de Serbia. También estuvo en España y entonces las autoridades de Australia también dijeron: “a ver, ¿cómo ya contagiado estuvo…?”, y en lo que mintió también es que dijo que no había visitado ningún país antes de entrar a Australia, y también ahí mintieron. El gobierno de Australia se tiene que ver firme, tienen que dar el ejemplo de no por tratarse de Djokovic van a hacer una excepción, las reglas son las reglas. Pero hay millones de dólares en juego, de patrocinadores de comerciales de televisión y lo que le toca por ganar el Gran Premio al propio Djokovic.

BB: ¿De cuánto dinero estamos hablando?

AA: Además es un deleite verlo deportivamente, está el económico y de rating, y de todo lo que implica que no esté el número uno en un torneo, pues se pierde mucho, pero a la vez también Australia tiene que dar el ejemplo a su gente.

BB: ¿Cuánto representa que esté Djokovic en este torneo?

AA: Tiene la oportunidad Djokovic de ganar 3.3 millones de dólares; además, es favorito, o sea, pierde la oportunidad de ser el número uno. Ahora lo que pedían era que lo sacaran del hotel y que se pudiera quedar en una casa que ha rentado, para que no se quedara en una situación tan precaria, porque el hotel de deportados no ha de ser tampoco muy elegante para el mejor tenista del mundo. Hoy empieza la decisión muy importante. Ya le preguntaron a Nadal y a Federer, y la verdad no han querido entrar en polémica, pero han dicho: “no quisiera estar en sus zapatos, pero es una regla que hay que cumplir. Esta pandemia ha arrastrado una cantidad de vidas, incluso por respeto a eso”.

BB: También está el caso de una tenista que, como no es la número uno del mundo, y está vacunada con Sputnik, no está autorizada todavía por el gobierno de Australia, a ella sí no la dejaron entrar.

AA: Ella sí, ya sabía desde diciembre que no podría participar, Vikhlyantseva es número 45 del mundo y ella tuvo opción de durante alguna gira poderse haber vacunado en el mundo con Pfizer, pero decidió no hacerlo durante torneos por si se sentía mal; entonces se espera a llegar a Rusia, a su país, y se pone la Sputnik, y pues, como en muchos países, no está permitida, y desde diciembre ella escribe y dice: “no me dejaron participar por esto y por esto”, pero ahorita sale la posibilidad de que Djokovic sí pueda estar jugando el Abierto de Australia, y entonces sale otra vez a la luz el tema de la igualdad de género.

BB: Cuál es la mayor pérdida de Djokovic, si finalmente se decide que no puede jugar.

AA: Él, deportivamente, perdería la oportunidad de coronarse, porque sí es amplio favorito.