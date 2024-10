Si la situación de seguridad en México está complicada, lo podría estar mucho peor en unos 30 días, cuando sean las elecciones de Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que su primer acto de gobierno, si gana la Presidencia de Estados Unidos, es “cerrar la frontera” con México.

El discurso de Trump ha sido el mismo desde hace años, pero ahora está todavía más duro contra nuestro país.

Esta rudeza es la que motiva a la mayoría de sus seguidores, y Trump les dice que él es la única persona capaz de arreglar el caos de seguridad y la entrada de tantas drogas como lo es el fentanilo y, además, culpa al gobierno de Joe Biden de no haber puesto mayor interés y seguridad en las fronteras.

“Mi primera orden va a ser cerrar la frontera… Vamos a frenar la invasión, vamos a acabar con la criminalidad de los inmigrantes”, gritó en medio de aplausos de sus simpatizantes, la abrumadora mayoría de los cuales eran de raza blanca.

No es la primera vez que Trump amenaza directamente a México. Hace apenas un par de meses dijo: “El problema es que México está petrificado ante los cárteles, porque ellos podrían quitar al Presidente en dos minutos”.

En esa entrevista que salió en Fox News, aseguró que los cárteles de la droga en México son responsables de las miles de muertes que tienen en Estados Unidos y que el Gobierno de México está sometido a ellos.

Trump fue claro y duro: “México va a tener que ordenarse muy rápido, están matando a más de 300 mil personas con fentanilo en nuestro país, les daremos poco tiempo para que controlen su frontera. Estoy seguro de que no lo van a hacer bien, y después veremos la acción a empezar”.

Con esto se refiere a que Estados Unidos podría trabajar para contrarrestar a los grupos criminales en México.

El candidato republicano a vicepresidente, J.D. Vance, agregó: “El Gobierno de México, aunque no lo digan abiertamente, quiere que el presidente Trump tome con seriedad el tema de los cárteles de la droga, porque éstos también están desestabilizando su país, pronto ya no serán un verdadero país, serán un narcoEstado, si no lo controlamos nosotros”.

Trump aseguró que el Gobierno de México le tiene miedo a los cárteles de la droga, porque “ellos son los que manejan el país”.

Estados Unidos tiene una ley bajo la cual pueden enviar tropas a países donde hay terroristas que puedan atentar contra su seguridad. Y se ha clasificado a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas desde la administración de Donald Trump.

Esta propuesta, que inicialmente hizo el expresidente, tenía como finalidad permitir a Estados Unidos invadir las zonas en conflicto, como ocurrió en Irak y Afganistán.

En pocas palabras, si los cárteles de la droga en México son terroristas, EU puede contrarrestarlos, y en nuestro territorio.

Nueva amenaza

El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, el pasado 6 de octubre durante un mitin de campaña en el aeropuerto del condado de Dodge. Foto: AP

Además, autoridades estadounidenses aseguran que los principales líderes de los cárteles mexicanos se refugiaban en nuestro país, y no están equivocados.

Trump envió la propuesta en 2019, y ésta no pasó en el Capitolio debido a las relaciones diplomáticas con México. Pero la idea está puesta sobre la mesa, y más ahora que vienen campañas electorales en Estados Unidos y el resguardo de su frontera es un tema central de debate.

Para el 2022, la propuesta de Trump fue retomada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien urgió a Biden a reconocer como terroristas a los cárteles, advirtiendo del peligro a la seguridad que representaban para un estado fronterizo. Y como no hubo respuesta, Greg Abbott emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas en Texas.

En su reporte de junio de 2023, George Papadopoulos, director adjunto de la DEA, mencionó que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 de los 32 estados que integran la República Mexicana. Dice que este grupo cuenta con más de 26 mil miembros, asociados y facilitadores en más de 100 países alrededor del mundo.

Este reporte se hizo antes de la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos; el Cártel de Sinaloa hoy está generando mucha más violencia porque los narcotraficantes se están peleando el control del cártel, tanto en México como fuera del país, y esto podría generar aún más violencia y a su vez, tratar de introducir más droga a Estados Unidos para obtener mayores recursos.

Si se llegan a dar un par de actos de violencia criminal en Estados Unidos, el discurso de Trump tendría mayor ventaja, porque hoy ambos candidatos están prácticamente empatados en las encuestas.

Paradójicamente, Kamala Harris también ha sido durísima contra los grupos del narcotráfico y parte importante de su discurso es que cuando fue fiscal General en California, combatió a los narcotraficantes y logró cuidar las fronteras.

A raíz de la detención de El Mayo Zambada, Harris subió en las encuestas. La detención de quien era, hasta el momento de su detención, el narcotraficante más reconocido, se ha visto en la opinión pública como un logro del gobierno de Joe Biden.

Y es que no sólo es el Cártel de Sinaloa. La DEA también ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los principales productores de fentanilo. La organización opera en 21 de los 32 estados y dispone de más de 18 mil 800 miembros. También tiene nexos en el extranjero, sobre todo con traficantes chinos y estadounidenses.

La administración de Joe Biden tampoco descartó calificar como terroristas a cárteles mexicanos. En marzo de 2023, el secretario de Estado, Antony Blinken, en una comparecencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, volvió a declarar, antes ya lo había hecho, que la administración de Biden no descarta la posibilidad de adoptar dicha medida.

Los grupos criminales mexicanos, la violencia que están ejerciendo, la fuerza que están tomando, podrían generar, además de los homicidios que ya tenemos en México, un conflicto binacional que tendrá consecuencias fuertes y en donde nuestro país saldrá perdiendo.

Falta menos de un mes para que sepamos quién ocupará la Casa Blanca, y sea quien sea el ganador, se ejercerá mucha presión a México para que controle a los grupos criminales.