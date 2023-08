El cierre de la anticipada campaña

Este fin de semana fue el cierre de las precampañas para seleccionar a los candidatos tanto de Morena como de la oposición. Se han disfrazado con otros nombres, como la búsqueda de la coordinadora o coordinador nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación o bien el o la responsable para la construcción del Frente Amplio por México (FAM).

La realidad es que estos procesos marcan un antes y un después en la historia política de México, y además han roto las reglas electorales como nunca. La realidad es que desde que se destapó el proceso interno de Morena, los tiempos electorales se adelantaron desde Palacio Nacional y el Frente Amplio también buscó su estrategia para poder salir.

Para Morena, a partir del lunes, inicia una especie de veda interna después de que sus aspirantes han recorrido todo el país. Empieza el levantamiento de las encuestas para elegir al futuro aspirante presidencial de la Cuarta Transformación. Este proceso durará hasta el próximo 3 de septiembre, y se tendrán dos días a partir de ese momento para procesarlas.

El miércoles 6 de septiembre se darán a conocer los resultados de la encuesta para definir al candidato de ese partido y aliados para las elecciones del 2024.

Para el FAM, después de estos debates, viene el levantamiento de encuestas. Entre el 26 y el 30 de agosto se van a realizar los sondeos que van a ser telefónicos y de vivienda. Los primeros tendrán un valor de 30 por ciento; las de hogar, 70 por ciento. El 3 de septiembre se hará una consulta ciudadana con 300 distritos. Ese mismo día se tendrán los resultados.

Cuando inició este proceso, parecía que todo iba a marchar tranquilamente y se iba a manejar desde la oficina de la Presidencia. Pero muchas cosas han surgido.

De ese partido, Claudia Sheinbaum ha llevado la delantera en las encuestas y eso es lo que dijo en su cierre de campaña en Veracruz. Un evento muy grande y con mucho apoyo.

Pero dentro del mismo partido esas encuestas han sido cuestionadas. Ricardo Monreal, quien terminó su gira desde el sábado con un encuentro con simpatizantes en la Plaza de las Tres Culturas. A él lo acusaron de que asistieron, por lo menos, medio centenar de migrantes haitianos y venezolanos, quienes portaban un listón amarillo para identificarlos y varios de ellos iban acompañados de menores.

Monreal Ávila fue el primero que levantó la mano para que en el proceso interno de Morena hubiera piso parejo, y aseguraba que las encuestas no están siendo justas. Lo mismo ha dicho Marcelo Ebrard, quien también ha exigido piso parejo.

Marcelo Ebrard cerró el domingo en un evento en la Arena Ciudad de México. Un evento con lleno total en donde la gente se veía contenta, bailando y escuchando a Ebrard.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, cerró su recorrido en el Monumento a la Revolución. El exsecretario de Gobernación ha buscado no confrontarse en el tema de las encuestas.

Manuel Velasco Coello, el senador con licencia representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cerró su campaña en la Ciudad de México, en un evento en la Expo Santa Fe.

TENSIÓN SIGUE DE CARA A LAS ENCUESTAS

Arriba, los aspirantes de Morena con su dirigente (centro) y abajo, las contendientes del FAM. Foto: Especial

El fuego amigo en este proceso ha sido una constante, recordemos que Velasco Coello fue encañonado por policías de Veracruz cuando hacía un recorrido. El gobernador de ese estado, Cuitláhuac García, aseguró que no se trató de algo personal.

Y el aspirante del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, concluyó en Zacatecas. El petista perdió poco y ganó mucho al subir en las encuestas en este proceso. Dijo, en su momento, que en caso de que Marcelo Ebrard no fuera favorecido por las encuestas podría irse a Movimiento Ciudadano (MC), que es el único partido que manifestó que no irá en alianza ni con Morena ni con el PRI.

Según Marcelo Ebrard, el acarreo se realiza a través de la Secretaría de Bienestar, incluso Inés Parra, una diputada de Morena afín al excanciller, levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aunque poco valió, pues el líder nacional de Morena absolvió a la acusada.

Por su parte, Claudia Sheinbaum respondió diciendo que las cosas no eran así y que ella no se iba a pelear con sus “compañeros”.

Pero en Movimiento Ciudadano también hubo cambios importantes en el tablero, que pueden modificar el juego.

Mientras Dante Delgado, líder nacional de MC, ha declarado que el partido esperará hasta diciembre para dar a conocer el nombre de su candidato de forma oficial. Pero el enfrentamiento entre el dirigente emecista, a quien siempre le gustan las apuestas altas, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llegó a tal grado, que éste adelantó que ya no le interesa participar con Movimiento Ciudadano. Cabe resaltar que Alfaro tiene una parte importante de los votos de MC.

Tras el anuncio de la ruptura con su partido, Alfaro recibió en Casa Jalisco a Xóchitl Gálvez a quien le mostró su respeto y apoyo, a partir de ahí líderes nacionales del FAM invitaron al gobernador a su coalición y advirtieron que MC podría perder su registro como partido político si no recurre a una alianza.

El proceso interno en el Frente Amplio por México también estuvo marcado por una decena de inconformidades, pues recordemos que al inicio de su proceso más de uno se bajó de la contienda, entre ellos Lilly Téllez y Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu, quien incluso terminó saliéndose del PRI junto con otros legisladores como Miguel Ángel Osorio Chong.

Esto abrió la puerta para quien hoy se perfila como la favorita en las encuestas en el FAM: Xóchitl Gálvez, quien al principio tenía pensado buscar la candidatura a jefa de Gobierno y terminó siendo la aspirante a la Presidencia de la República.

Cuenta con los militantes del PAN, incluido Santiago Creel, quien declinó el pasado 21 de agosto y quien anunció que aceptaría ser su coordinador de campaña, en caso de que gane la candidatura del FAM.

La competencia en el Frente Amplio por México hoy es entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. El sábado pasado, las dos semifinalistas realizaron en Mérida, Yucatán, el sexto y último debate de los programados. Se percibió una competencia de ideas de una manera muy civilizada entre las dos.

Si bien Xóchitl Gálvez ha tenido un crecimiento enorme en las encuestas, Beatriz Paredes tiene el apoyo de las bases priistas y del líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas. El Revolucionario Institucional en esta precampaña quiere mostrar su fuerza de cara al futuro.

Pero esto no acaba la primera semana de septiembre, todavía puede cambiar el tablero. Para empezar, no creo que dentro de Morena el que no gane se quede conforme con los resultados. Y es hasta mitad de noviembre que legalmente se pueden registrar candidatos.