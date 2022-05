Debanhi llega a la CDMX

La investigación del caso de la joven Debanhi Escobar, desaparecida y encontrada muerta en el Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, ha generado contradicciones y desconfianza. Se han hecho dos autopsias, no coinciden.

Autopsias generan contradicciones

Debanhi Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años de edad desapareció el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León, y su cuerpo fue hallado el 21 de ese mes en el Motel Nueva Castilla. Foto: Cuartoscuro

En la autopsia oficial realizada por el servicio forense de la Fiscalía estatal de Nuevo León, Debanhi Escobar murió por una “contusión profunda de cráneo”. Cuando la encontraron, dentro de una cisterna, 13 días después de su desaparición, la joven llevaba entre cinco días y dos semanas de fallecida.

La segunda autopsia de Debanhi Escobar revela abuso sexual y asesinato. El nuevo reporte forense señala que la joven fue golpeada varias veces, y que murió antes de caer en la cisterna donde la Fiscalía inicialmente señaló que había caído accidentalmente.

En la segunda necropsia se dice que “las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida”.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, dio un resumen sobre la investigación del presunto feminicidio de la joven, Debanhi Escobar, en Nuevo León. “Se ha insistido en gestionar la homologación de una sola opinión, dado que en torno a la necropsia de ley hay dos peritajes”.

Ricardo Mejía anunció que el área forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) apoyará a la Fiscalía de Nuevo León para esclarecer el caso de Debanhi.

Con toda razón, el caso de Debanhi ha causado tanta indignación. No puede ser posible que haya tantas variaciones entre las dos necropsias. Por este tipo de situaciones es que quedan en la impunidad tantos feminicidios, por cierto, hay más de 10 al día en México.

Ojalá con esta decisión de trasladar el cuerpo de Debanhi a la Ciudad de México, se llegue a esclarecer este terrible caso.

Hace un par de días realicé un recorrido por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) del Poder Judicial de la Ciudad de México, el área encargada de realizar este tipo de investigaciones.

Se hace un trabajo que está muy bien calificado en donde se puede desde identificar personas fallecidas por necropsias, identificar las causas de fallecimiento de alguien para saber si se trató de un homicidio, se puede detectar abuso sexual, y qué tipo de violencia fue ejercida en la víctima, si se recibieron golpes y cuáles son, hasta hacer pruebas toxicológicas.

El trabajo que se hace en el Incifo es para esclarecer lo sucedido para resolver casos judiciales. Ahora se le ha pedido a este instituto realizar una tercera autopsia para saber qué fue lo que realmente sucedió con la muerte de Debanhi.

Hace dos semanas, platicamos con el doctor Felipe Takahashi, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) del Poder Judicial de la Ciudad de México, para conocer cómo trabaja este instituto y recorrimos todas las áreas donde se realizan diferentes estudios. Ahí se trabaja con base en datos científicos.

Felipe Takahashi (FT): Es muy importante para la administración y procuración de justicia y también para la tranquilidad de las familias que se ven involucradas en una situación judicial. El instituto, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, trabaja con personas vivas y con personas que lamentablemente pierden la vida. El 50 por ciento del trabajo son necropsias ordenadas por la autoridad ministerial y el resto del trabajo son con personas vivas a través de estudios psiquiátricos, estudios toxicológicos, perfiles genéticos, certificaciones de lesiones, estudios para probables situaciones de tortura, etcétera; el 50 por ciento restante, el poder hace el procedimiento de necropsia para determinar la causa de muerte y la identidad de una persona en caso de que esté desconocido.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cuáles son los protocolos para poder saber la identidad de una persona?

FT: El protocolo que se sigue aquí cuando es un cuerpo que está en calidad de desconocido es atenderlo desde el punto de vista fotográfico, en video, dactiloscópico, antropológico, genético y odontológico, son los métodos mínimos necesarios para tener un formulario completo, con esto, dependiendo las condiciones que guarde la víctima, porque puede tratarse de un cuerpo reciente, me refiero a que haya perdido la vida pocas horas antes de estar aquí, pero también tenemos la necesidad de ingresar cuerpos que tienen varias semanas o incluso meses de haber fallecido, y lógicamente este tratamiento es totalmente distinto, ya no habrá todos los hallazgos que podríamos encontrar con un cuerpo que tiene pocas horas de haber perdido la vida, todo dependerá del caso que tengamos que investigar.

BB: ¿Se pierde mucha información con un cuerpo que lleva ya mucho tiempo?

FT: Totalmente.

BB: Hay que hablar de la violencia.

FT: Por ejemplo, una persona que sufre de quemaduras por fuego, lógicamente las características físicas en esta víctima no serán tan fáciles de detectar como una persona que no tiene ese antecedente, por lo tanto, tendremos que determinar qué método podemos utilizar para obtener mayor información, y en el caso que te comento, pues lógicamente a lo mejor tenemos que irnos a odontología, a genética, a lo mejor podamos obtener algo de huellas dactilares, entonces hay que individualizar el caso, no podemos hablar de que todos los tratamos de la misma manera.

BB: También hay casos en donde ustedes pueden detectar si hubo abuso sexual, qué tipo de tortura sufrió la persona, si hubo impacto de bala.

FT: Es obligación del médico, en este caso, junto con otros especialistas. Actualmente la medicina forense no se puede llevar en forma independiente, tiene que ser interdisciplinaria e interinstitucional; es decir, el médico puede detectar lesiones en alguna área corporal que puedan tener una relación con algún delito sexual, pero tenemos que comprobarlo, para eso ayudan mucho, exámenes complementarios como, por ejemplo, de química o de patología, por lo tanto, esa parte interdisciplinaria es indispensable.

BB: ¿Después de cuánto tiempo de hallar el cuerpo, por ejemplo, de una víctima de violación, se puede saber si sufrió abuso sexual o no?

FT: Dependerá..., en medicina, como en cualquier especialidad, no podemos decir a tantos días o a tantas horas, todo dependerá de muchos factores. Nuestra responsabilidad es hacer todo un protocolo, tenemos un protocolo de feminicidios para completarlo, y tenemos muchas más posibilidades de lograr éxito en nuestros resultados, el hecho de dar por descontado el no enviar algún estudio porque creemos que ya va a salir negativo o no tiene caso sería un grave error, lo ideal es completar el protocolo que está establecido para tener éxito en los resultados.

BB: Es un área muy importante para que se haga justicia con datos científicos.

FT: Totalmente, colaboramos con la autoridad en la procuración de justicia.

El Incifo del Poder Judicial de la Ciudad de México está en condiciones de poder trabajar para llegar a esclarecer este tipo de casos. Lo han hecho en innumerables ocasiones. Ojalá se descubra la verdad de lo que realmente sucedió esa terrible noche en la que Debanhi fue vista por última vez.