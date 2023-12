¿A qué se debe el éxito de Luis Miguel?

Lo más esperado este 2023 en el mundo del espectáculo ha sido la gira mundial de Luis Miguel, quien regresó a los escenarios con más de 60 fechas en América totalmente vendidas.

Se había anunciado una gira mundial con 44 presentaciones; sin embargo, por la alta demanda y los llenos totales, en la mayoría de los escenarios, se ampliaron las fechas y aún continuará esta gira para el 2024.

Luis Miguel regresa renovado, en buen estado físico, y llama la atención que aun no siendo nada amable con su público, éste lo sigue y lo aplaude.

¿Qué tiene Luis Miguel para ser el fenómeno que es? ¿Cómo se ha logrado reinventar y llegar nuevamente al éxito?

Platicamos con el periodista Alberto Tavira, quien ha investigado a fondo la vida de Luis Miguel y su relación con la política y lo narra en su podcast “Culpable o no”.

BIBIANA BELSASSO: Hemos visto que esta gira de Luis Miguel ha sido un éxito.

AT: Sí, lo ha sido por muchos factores desde luego, uno de ellos es que tenía años de no presentarse en una gira tan larga, por tantos países, durante tanto tiempo, prácticamente va a estar un año en gira, cada vez que vemos las noticias se va alargando más. Por lo pronto, ya tenemos todo el verano de 2024 cubierto en España, en distintas partes de España, pero pues, yo creo que hasta que el cuerpo aguante, yo sí le avecino un 2024 muy taquillero a Luis Miguel.

BB: Ahora, el cuerpo aguanta porque lo hemos visto completamente distinto y se ve muy bien.

AT: Sí, desde luego que estamos siendo espectadores de la reinvención de Luis Miguel en todos los sentidos, una reinvención desde el lado económico, que nos ha quedado claro que hay gente atrás de él como Carlos Bremer, como otros empresarios, como Miguel Alemán Magnani, que están detrás de los fideicomisos que se generaron para el rescate económico.

Estamos siendo testigos también de su reinvención a nivel familiar, fuimos testigos, de manera indirecta, de cómo entregó a su hija, Michelle Salas, en el altar, la hija que tuvo con Stephanie Salas y que recientemente se casó en La Toscana, en Italia.

Y también hemos sido espectadores de este Luis Miguel que físicamente se ha reinventado, lo vemos absolutamente más fit, más saludable, mucho más, me parece, dignificando su edad, tiene 53 años y lo está haciendo de una manera extraordinaria, aunque a veces, desafortunadamente, sí nos damos cuenta de que el sol, del cual ha sido miembro activo, pues le ha pasado facturitas, en algunos lados de la piel se va notando, sin embargo, es lo de menos porque lo estamos viendo mucho más maduro en todos los sentidos, incluso en el escenario.

Es una reinvención de poder estar con las fans, de saludarlas, de la gente de la primera fila darle la mano, sí, hay un nuevo Luis Miguel, eso sí creo que está sucediendo.

El Sol se entrega a sus fans

El cantante Luis Miguel durante el arranque de su gira por nuestro país en la Arena Ciudad de México, donde realizó siete presentaciones, el pasado 20 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

BB: A mí hay algo que me llama muchísimo la atención de cómo puede tener tanto éxito si es tan alejado de su público, ni siquiera saluda.

AT: Fíjate que lo que dice el maestro Gerardo Estrada para mi podcast “Luis Miguel, culpable o no”, es que, ahora sí como autoridad tanto del Auditorio Nacional, como del Palacio de Bellas Artes, me dijo que el público de Luis Miguel, palabras más, palabras menos, es un público no exigente, es un público que con ver solamente al artista se conforman, no es un público que va a dejar si el artista no llega a las notas o que lo va a abuchear o que se va a levantar e irse del recinto, entonces dicho lo anterior, podrá o no saludar, podrá o no bailar, podrá o no terminar las canciones, sin embargo, el público de Luis Miguel siempre va a aplaudir solamente con ver a Luis Miguel.

BB: ¿Y a qué se debe este éxito?

AT: Sí, yo creo que tiene que ver con dos factores, el primero tiene que ver con la nostalgia, Luis Miguel es de los artistas que ha tenido una carrera de aproximadamente 40 años, entonces todos ésos que crecimos con Luis Miguel y crecimos con su música apelamos a algún momento de nuestra vida a través de sus canciones y entonces el amor de la adolescencia está quizás relacionado con algunas canciones de Luis Miguel y por lo tanto, cuando las volvemos a escuchar pues volvemos a esos amores del pasado y nos reavivan la llama o nos reavivan los recuerdos, ¿no?, nos encanta vivir de eso. Y en segunda instancia, tiene que ver que estas generaciones ya tenemos el poder adquisitivo para poder ir a los conciertos de Luis Miguel, que desde luego que desde niños íbamos a poder, ni de jóvenes, ni de adultos comenzando nuestras carreras profesionales.

Ahora el público de Luis Miguel, el que creció con él desde hace 40 años, es gente de 50+, 60+, que desde luego ya tiene, en general, no todos, ciertas posibilidades económicas para acudir a algunos de los muchos precios que hay de los boletos de todos los conciertos de Luis Miguel.

BB: Beto, tú tienes un podcast exitosísimo, “Culpable o no”.

AT: Sí, mi podcast de “Luis Miguel, culpable o no” está en la plataforma de Podimo, que es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Ahí, a través de siete episodios cuento esta crónica de su coqueteo con el poder, yo le llamo “los días que El Sol se dejó alumbrar por el poder político de México”, y estamos hablando desde la década de los 80 con López Portillo hasta el 2012, 2018, que termina el “peñanietismo”, el sexenio de Peña Nieto.

Yo no veo ninguna relación de Luis Miguel con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero porque Luis Miguel no vive en México desde hace muchos años, Luis Miguel precisamente por ahí del sexenio de Peña Nieto deja el país, incluso antes, en el sexenio de Calderón es cuando Luis Miguel deja México, deja su casa de Acapulco.

BB: ¿Está en España?

AT: No sé si esté en España, porque en España lo que sí tiene es una relación amorosa con Paloma Cuevas y seguramente tendrán una casa, pero que será de Paloma, no de Luis Miguel. Yo lo que tengo entendido es que Luis Miguel básicamente reside en Estados Unidos.

BB: Ahora, hemos visto, como tú dices, un Luis Miguel muy diferente, pero además un Luis Miguel que está cerca de la familia y cerca de Paloma Cuevas.

AT: Sí, por supuesto, es uno de los íconos de la belleza, de la moda, una de las clientas frecuentes de las revistas del corazón, como la revista Hola o de los programas de cotilleo o del periodismo del corazón, como le llaman en España.

Ella viene de estar casada con un torero y eso le dio un efecto multiplicador y una exposición durante muchos años. Y bueno, es una relación estable, para los estándares de Luis Miguel, ya duró con Paloma Cuevas un rato, ya lo hemos visto incluso a Luis Miguel conviviendo con las hijas de Paloma Cuevas, a Paloma Cuevas la vimos también acompañando a Luis Miguel en la boda de Michelle Salas en Italia, entonces ya estamos hablando de un momento en que Luis Miguel ha reencontrado el amor y al parecer ha encontrado la estabilidad.

BB: ¿Quién gana con esta relación, Paloma o Luis Miguel?

AT: Yo pienso que los dos, yo pienso que es una pareja que se complementa, pienso que Luis Miguel por fin encuentra esta estabilidad emocional que a lo largo de su vida pues ha sido casi como un electrocardiograma con altas y bajas, con mujeres de una sola noche, con mujeres ocultas, con mujeres traidoras, con mujeres manipuladoras, ha habido de todo, y en esta ocasión pues vemos una mujer acorde con su momento y con su edad, una mujer que no es una chavita que ande tras la fama o alguna modelo fugaz, ya es una mujer más hecha que nada, Paloma Cuevas con o sin Luis Miguel es Paloma Cuevas.