“Se puede detener o revertir el envejecimiento a cualquier edad”

Nathaly Marcus es nutrióloga funcional y se ha especializado en que sus pacientes logren un balance entre mente y cuerpo para revertir la edad biológica. Ella asegura que el envejecimiento humano es modificable y dice que su pasión es que la gente que ella trata pueda fortalecer su organismo y mejorar su calidad de vida.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cómo es la Dieta Anti edad?

NATALIE MARCUS (NM): Valter Longo, que es el director de la Fundación de Longevidad en Italia, hizo un estudio de 25 años y puso a gente con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con enfermedades y se dio cuenta que la dieta mediterránea es la Dieta de la Longevidad, la dieta mediterránea basada en plantas.

BB: ¿Qué significa?

NM: Es lo que comen en países centenarios, los de Sicilia, Okinawa, como los tarahumaras. Esta dieta lo que hace es una dieta antiinflamatoria, rica en lentejas, alubias, habas, proteína vegetal que no carga tu riñón, que no tiene grasa animal saturada, como los quesos y los embutidos, una grasa noble como tiene la proteína. Muchas grasas vegetales, aceite de oliva como antioxidante, aceitunas, nueces, almendras, frutas, verduras y pescados de agua fría. Se dio cuenta que no solo la dieta enflaca a la gente y baja colesterol y enfermedades cardiovasculares, sino que activa la longevidad. ¿Qué es la longevidad? Es el envejecimiento, tú puedes detener o revertir el envejecimiento a cualquier edad y cambiar tu edad biológica, que es diferente a la cronológica.

BB: ¿Cómo?

NM: Por ejemplo, hay una antioxidante nuevo que se llama Resveratrol que viene del vino, que lo que hace es estimular genes a la longevidad. El aceite de oliva apaga inflamación y activa genes de longevidad, si tú pides un pedazo de carne roja échale aceite de oliva en crudo y matas la grasa saturada. Todo lo que comas animales, si le pones aceite de oliva en crudo extra virgen, nivelas la grasa saturada con esta grasa noble. Otro, la fisetina que viene en la fresa, la puedes encontrar en cápsulas y ayuda a regular estos genes de longevidad, ¿por qué?, porque nuestro ADN se va haciendo como un casete viejo que se va enrollando y va expresando enfermedades, cáncer, diabetes.

La nutrióloga destaca la dieta mediterránea basada en plantas, también conocida como la dieta de la longevidad. Foto: Especial

BB: ¿Por qué?

NM: porque pierde su función y el telómero, que son en nuestros cromosomas, tienen estos capuchones que cada vez que las células se dividen se van encogiendo y encogiendo y van teniendo daño y ya no se regeneran con la edad. Depende de cuánto mide tu telómero es tu edad biológica.

BB: ¿Depende de lo poco o mucho que te cuides, el cómo vas a envejecer?

NM: Totalmente. Hoy puedes impactar el tamaño de tu telómero.

BB: ¿Cómo?

NM: Con Omega 3, Resveratrol, NAD que es una antioxidante de vitamina B3 que estimula la regeneración celular y los que hacen estas vitaminas, estos antioxidantes es limpiar las células zombies, las células de senescencia, la basura celular y recicla la energía, igual que el ayuno.

BB: ¿Qué hace el ayuno?

NM: Limpia tus células viejas y les da energía.

BB: Hay quienes dicen que el ayuno intermitente no es para todos.

NM: Yo con lo que he estudiado soy de las que cree que todos deberían de ayunar.

BB: ¿Cuántas horas de ayuno?

NM: De 14 a 16. Acuérdate de tus ancestros, Bibiana, en la cueva no comían. Entonces esa es la teoría, lo que estresa te fortalece, tus genes necesitan que los estreses, se llaman factores horméticos, hormesis. Hormesis es lo que no te mata te fortalece, entonces tienes que darle a tu cuerpo cosas que lo hagan trabajar, que no lo hagan vago, que no lo hagan flojo, el ayuno hace que tu cuerpo se estrese, el agua fría hace que tu cuerpo se estrese, por eso ahora la gente se mete en las tinas de hielo, porque estimula tu sistema inmunológico y la noradrenalina para que tu cuerpo empiece a producir un nuevo sistema inmunológico más fuerte.

BB: ¿Cué otra cosa estresa tu cuerpo?

NM: Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sauna, el infrarrojo estresa tu cuerpo y empieza a desintoxicar.

BB: Una cosa es estresar el cuerpo para que funcione y otra es estresarte tú, ¿cuál es la diferencia?

NM: Cuando yo vivo en estrés le estoy diciendo a mi cuerpo “No me siento segura, no me siento a salvo, hay un león que me quiere comer”, entonces ahí estoy desgastando mis glándulas suprarrenales porque mi cuerpo entra en pánico y sube la glucosa para defenderme y entonces empieza a tener resistencia a la insulina, problemas metabólicos, pone en peligro mi tiroides, eso es estrés de sobrevivencia, los otros son solamente atajos, bio hackers, estresores que van a hacer que mi cuerpo responda y mi sistema inmune responda mejor ante los cambios climáticos y los cambios de mi estilo de vida.

BB: El estrés vuelve lento el metabolismo, envejece y te hace engordar.

NM: El azúcar te envejece y te embrutece, el azúcar llega al cerebro generando placa amiloide, que se llama el Alzheimer diabetes tipo 3, entonces cada vez que tú prendes la hormona insulina, la insulina es la hormona inflamatoria, guarda grasa y la convierte en azúcar que se va al cerebro, entonces ojo, cuidar tus niveles de glucosa y de insulina. Las respiraciones, la meditación, dejar de pensar en la ansiedad del futuro, bajarle un poco al ritmo en la vida. La gente centenaria ¿por qué son centenarios? porque llevan la dieta mediterránea, pero también caminan, meditan y tienen un propósito de vida personal, de servicio, se levantan en la mañana y no están esperando que vengan a visitarlos.