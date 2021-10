“Todos los días buscamos diezmar células criminales”

La seguridad en la Ciudad de México está a cargo de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad Ciudadana.

Enfrentar y desmantelar los grupos criminales es fundamental. En esta plática que sostuvimos Jorge Fernández Menéndez y yo, en Todo Personal, García Harfuch nos habla de los grandes retos de seguridad y como se esta atacando a los grupos criminales.

OGH: Es importante que la ciudadanía sepa en qué hemos avanzado, que sepa también que no estamos satisfechos, no es dar cifras y cuentas alegres de lo que sí se ha disminuido y decir que ya estamos satisfechos.

Estamos trabajando todos los días. La investigación, inteligencia y la facultad que nos otorgaron con la nueva ley, a partir de marzo de 2020, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder investigar, justamente es lo que ha ayudado también para poder disminuir los índices delictivos.

BB: Pero también contra las drogas, porque vemos ahora que con la pandemia se incrementó mucho el consumo y también han tenido golpes muy duros ustedes, vemos ahora que finalmente se dicta sentencia a El Lunares para tratar de combatir a todos estos narcomenudistas y narcotraficantes que son los distribuidores y proveedores de violencia y de droga.

OGH: Es correcto. En estos dos años en la Secretaría, que este equipo está al frente de la Secretaría tenemos junto con la Fiscalía General de Justicia y obviamente mencionar que hemos recibido mucho apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en coordinación con ellos hemos detenido más de cien objetivos prioritarios, objetivos que no decidió la Secretaría quienes eran, ni la Fiscalía, sino que se decidió en una mesa de inteligencia que tenemos con el Gobierno federal.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: Especial

BB: Cómo se fue desarticulando La Unión Tepito y otros grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, no es una desarticulación completa, tú lo decías hace unos minutos, pero los golpes que se le han dado han sido durísimos.

OGH: Las operaciones fuertes se iniciaron junto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional en 2018, más bien desde 2018 no hemos dejado operar estos grupos que operan en la ciudad, Unión, Antiunión y estas dos células que operaban, o sea, los lidercitos que tenían aquí los grupos de Jalisco. Ha sido una constante estar operando en contra de ellos, que también la seguridad es eso, es constancia y perseverancia, no porque hayamos dado golpes en 2018, 2019 o el mes pasado con el Gobierno federal quiere decir que ya estén desmanteladas o totalmente desarticuladas, nosotros buscamos todos los días, todos los días estar diezmando estas células criminales para que pierdan fuerza.

BB: Pero además es importante porque una vez que le pegas a un líder, muchos delincuentes buscan ese lugar.

OGH: Siempre hay una atomización, por supuesto, de las células cuando están muy estructuradas, como era La Unión hace cuatro, cinco años, después viene una atomización, pero también con esa atomización, aunque hubiera un repunte, siempre es más fácil detenerlos, es mucho más fácil estar deteniendo a los líderes o pequeños líderes que van surgiendo a una organización perfectamente estructurada.

BB: Y que una vez que sean detenidos no salgan a la calle.

OGH: Algo que nos está funcionando muy bien en la Ciudad de México es que es un equipo muy bien conformado, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana todas las acciones que hacemos nosotros, todas las tenemos coordinadas y las hacemos en conjunto con la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México.

El apoyo que recibimos del Gobierno federal es muchísimo en las mesas de inteligencia que les comento que tenemos, por ejemplo, lo de El Lunares fue una investigación y una operación que se llevó a cabo desde el inicio hasta la detención con la Secretaría de Marina, entonces creo que la coordinación y la continuidad en los trabajos de investigación, integrar de manera adecuada las carpetas para que podamos tener un resultado.

BB: Hay muchos casos de robos a casa-habitación que son extranjeros y lo que pasa es que los deportan y vuelven a regresar.

OGH: Hemos tenido una gran cantidad de extranjeros detenidos y antes de deportarlos ellos se van detenidos y son puestos a disposición por el delito que cometieron, ya la deportación viene después, pero primero se van a prisión aquí en México.

Podemos tener muchas metas de seguridad, pero nuestra meta número uno es bajar la incidencia delictiva, detener a quienes cometan los delitos, es una premisa muy sencilla

BB: Fuiste objeto de un hecho inédito en la historia de México, sufriste un atentado.

OGH: Mi atentado fue muy notorio, pero pasan muchos hechos en la ciudad, muchas agresiones a policías. ¿Cómo puede suceder algo así en la Ciudad de México? Yo creo que hay cosas terribles que suceden en la ciudad, todos hemos visto crímenes o delitos que se cometen en la ciudad que a veces, lamentablemente, no podemos evitar que ocurran, pero lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es evitar que queden impunes y ese fue el caso en mi atentado que tenemos a la fecha veinticinco detenidos, todavía faltan personas por detener, o en otros crímenes que le suceden a los ciudadanos y compañeros policías que a veces, repito, lamentablemente no podemos evitar que sucedan, pero sí podemos evitar que queden impunes y eso es justo lo que estamos haciendo todos los días.

BB: Quedan tres años de administración, ¿cuáles son tus objetivos de aquí al final del administración en el ámbito de la seguridad capitalina?

OGH: Para nosotros, los policías, nuestro trabajo es muy medible y nuestra meta tiene que ser muy clara. Podemos tener muchas metas de seguridad, pero nuestra meta número uno es bajar la incidencia delictiva, detener a quienes cometan los delitos, es una premisa muy sencilla, los delitos no pueden bajar si no detenemos a quienes los cometen.

BB: Para eso también se necesita, si no es en flagrancia, que la ciudadanía denuncie.

OGH: Así es, así es. Y hemos recibido muchísimas denuncias ciudadanas que varios de los resultados que se presentaron aquí en el programa son por denuncias ciudadanas, muchas son anónimas, pero otras son con nombre y apellido de ciudadanos muy valientes que han confiado en la Policía.

BB: Hay un punto que tú señalas que es fundamental que es que no haya impunidad, porque si tú ves que los delitos se suman uno tras otro y no hay castigo, entonces robar sale muy barato, matar sale muy barato. Lo fundamental es que haya castigo y que no haya impunidad, si no partimos de esa base es muy difícil avanzar a nivel de la ciudad o a nivel nacional en los ámbitos de la seguridad.

OGH: En estos dos años hemos mejorado muchísimo lo que se conoce como la puerta giratoria.

BB: Pero ahí ha sido un trabajo de leyes, de esfuerzo de ustedes, de integrar bien las investigaciones.

OGH: Así es, y de que tenemos la facultad de investigar, podemos trabajar de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia para evitar que esto suceda. Nosotros integramos las carpetas junto con la Fiscalía General de Justicia. Obviamente, quien la integra es el Ministerio Público, pero la Policía informa, rinde informes al Ministerio Público. Nuestros compañeros preventivos, que son más del noventa por ciento, están…, cada vez se involucran más y hacen de manera más diligente, cada vez que hacen una detención, es más notorio la cantidad de información que están pasando a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.