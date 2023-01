La disputa por Ariadna

Han pasado poco más de dos meses desde que el cuerpo de Ariadna López fue encontrado por unos ciclistas sobre la carretera La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos; las investigaciones sobre este caso permanecen abiertas.

Las controversias en este caso entre la Fiscalía de Morelos, la de la Ciudad de México, y ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), son enormes. Mientras la Fiscalía de Morelos asegura que se trató de una muerte provocada por ingesta de alcohol y que la joven broncoaspiró, se mostraron los videos de la joven mientras la cargaba Rautel Astudillo por el estacionamiento de un departamento en la Ciudad de México.

El pasado lunes 16 de enero, la FGR determinó que la joven murió a causa de un golpe en la cabeza.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que “después de haber analizado cronológicamente todas las pruebas, concluye que las heridas craneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro, son la causa del fallecimiento de la víctima”.

Con esta resolución, la FGR respalda la indagatoria de la Fiscalía capitalina, y descartó la versión de la Fiscalía de Morelos, la cual señalaba que la joven falleció de broncoaspiración por intoxicación etílica.

La pregunta es: ¿por qué la Fiscalía de Morelos sostiene que se trató de un accidente? ¿A quién y por qué lo están protegiendo?

Mientras la Fiscalía de Morelos insiste en que la muerte fue provocada por ingestión alcohólica, la de la Ciudad de México afirma que hay responsables por la muerte de Ariadna.

Ahora, la Fiscalía de Morelos manifiesta que la resolución de la FGR no es jurídicamente vinculante para la investigación, que continúa abierta en el estado. Indicó que no ha sido requerida formalmente por la dependencia federal para entregarle información o constancias procesales del asunto, por ello, aclaró que no se ha sometido al análisis pericial de la FGR en relación con la causa del fallecimiento de la víctima, y asegura que no hay pugnas entre las fiscalías.

La realidad es que sí hay enfrentamientos entre las fiscalías. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que habrá justicia para la joven, exigió sanción para quien dolosamente ocultó la verdad, y a través de su cuenta de Twitter volvió a acusar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por encubrir el feminicidio.

Por su parte, Carmona Gándara rompió el silencio, indicó que no hay ningún dolo y que están trabajando limpiamente: “Nuestros legistas hicieron un trabajo científico que yo creo está sustentado y no hay ningún encubrimiento”.

El caso abrió otro frente entre la Fiscalía de Morelos con el gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, quien en noviembre pasado expresó su deseo de que la investigación sobre el feminicidio de Ariadna quedara a cargo de la FGR.

Incluso, el mandatario estatal se deslindó de los rumores que corrieron respecto a un presunto nexo con Rautel Astudillo, el principal sospechoso de la muerte de Ariadna.

¿Por qué hay tantas diferencias entre las investigaciones? ¿A quién benefician las distintas investigaciones?

Por estos hechos han sido vinculados a proceso en la Ciudad de México Rautel y Vanessa, su novia, por su posible participación en el asesinato de la joven. Ambos cuentan con prisión preventiva hasta que se determine su situación legal y concluyan las investigaciones correspondientes.

El tema central permanece sin ser resuelto, pues aún no se ha determinado por qué Ariadna terminó sin vida tras estar con sus supuestos amigos.

Y mientras se resuelve, las fiscalías continúan enfrentadas.

Recordemos la trágica historia