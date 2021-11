Estampida humana en festival musical Astroworld

El fin de semana pasado, mientras en la Ciudad de México se demostró un alto nivel de organización en la competencia de la Fórmula 1, fue como se dijo el equivalente a planear varios conciertos musicales masivos de manera simultánea, en Houston Texas, Estados Unidos, se vivió una tragedia en el famoso festival de Astroworld, la desorganización fue la norma y una estampida acabó con la vida de ocho jóvenes y decenas de heridos.

Todo comenzó con el concierto de Travis Scott, justo en medio de esa estampida, estuvo Santiago Quintanilla, un joven de 18 años, que acompañado de cinco amigos, vivieron en carne propia el terror de haber sido arrollados por la multitud.

Platicamos con Santiago Quintanilla.

Santiago Quintanilla (SQ): Lo que causó todo fue, yo creo la cantidad de gente que asistió porque se vendieron supuestamente cien mil boletos, el día de la compra fue hace como seis meses, se agotaron como en diez minutos.

El día del concierto se rompieron las rejas que separaban a la gente para la entrada del lugar y, cuando se rompieron, personas que no habían comprado sus boletos lograron entrar de manera gratuita y yo leí que se pudieron haber metido sin ningún boleto veinticinco mil personas.

Todo empezó en el set de Travis Scott, que fue el último de todo el día, porque iban a ser dos días, pero fue cancelado el segundo día por lo que pasó.

Un artista muy importante tocaba antes y, como cien mil personas, casi todo el concierto apartaron lugar para ver a Travis Scott, entonces desde ahí se empezó como a generar mucha gente en un lugar bastante cerrado, porque no había mucho espacio, yo creo que fue un problema organizacional por el poco espacio que había y cuando se acercaba la hora del concierto se iba acumulando más y más la gente, y en verdad cuando empezó todo el caos fue en la primera canción en la cual salió el artista, la gente empezó a empujar y empezó a aventarse encima de otros.

Si tú subías tus brazos ya no había forma de que los bajaras porque toda la gente te estaba apretando y te quitaban el aire, y precisamente yo tuve una experiencia con una persona que estaba pidiéndome ayuda a mí y a un amigo, porque fui con varios amigos, y era un poco la ansiedad de no poder ayudarlos porque tú tampoco te puedes mover, no puedes hacer nada, no puedes empujar, solamente puedes seguir el ritmo que lleva toda la gente para que no te caigas.

Bibiana Belsasso (BB): Pero me imagino que te estaban empujando de atrás para adelante, y efectivamente puedes sentir que te asfixias.

SQ: Te iban aplastando y te iban quitando el aire, y se volvía todo más cansado porque no tenías oxígeno.

BB: ¿Y cómo le hicieron para poder salir de ahí?

SQ: Pues las autoridades..., yo vi muchas personas, mucho personal de seguridad que de cierta manera se rindió por la cantidad de gente y que no podías entrar, no podías llegar por las personas que se estaban desmayando en todo el público, y, por ejemplo, yo estaba con mis amigos, todos estábamos juntos, entonces hicimos una especie de cadena para no soltarnos y conforme iba pasando el tiempo tuvimos la oportunidad de saltarnos una barda, porque donde nosotros estábamos concluía nuestra parte con una barda de metal donde atrás estaban las cámaras del evento, que estaban haciendo un live stream, Apple estaba pasando el concierto, entonces todos empezaron a saltarse la barda para entrar a la zona de cámaras para poder respirar y poder salir, pero como todos empezaron a hacer eso, nos empezamos en cierto momento como a separar y dos de los amigos con los que venía, íbamos cinco juntos, dos alcanzaron a salirse por su parte y quedamos tres donde yo estaba y busqué, solamente encontré el momento correcto para meterme como hacia la barda y pude sacar a un amigo mío, pero mi otro amigo se quedó como atorado en medio de la gente, se quedó como tres minutos más y tuve que ir a sacarlo, y obviamente tuve que ayudar a sacar a más personas porque él estaba atrás como de cinco personas que querían salir, entonces primero se tuvo que esperar para sacar a las demás y fue un momento como de mucho estrés.

Entonces salimos porque nos saltamos una barda, y a partir de ese momento, por lo menos para mí y mis amigos, fue cuando se calmó, pero iban saliendo muchísimos cuerpos, unos que se habían desmayado, otros que les habían pegado, yo recibí codazos en la cara y patadas, eso es lo que más había.

BB: Ahora, se ve que hubo ocho fallecidos, pero fueron muchísimos más los lesionados.

SQ: Sí, yo incluso vi algunos cuerpos que los iban cargando personal de seguridad, de verdad fueron muchas personas las que vi, yo creo que la mayoría desmayadas.

Viven terror en medio de la multitud

Miles de personas graban el concierto de Travis Scott, que se llevó a cabo en Texas, EU, el 5 de noviembre. Foto: AP

BB: ¿Cuál crees tú que haya sido el problema?

SQ: Yo creo que la razón fue la gente, o sea, fue mucha gente. Antes se habían hecho dos festivales y no habían sido cien mil personas, a lo mucho yo creo que habían sido cincuenta mil personas, la mitad de todo esto, pero como te dije, cuando estábamos en la fila esperando para que nos dejaran entrar, las puertas se abrían a las doce, y a las nueve de la mañana las personas que estaban esperando ahí, unas que acamparon, empezaron a tirar las rejas, entonces entramos más temprano y porque se cayeron las rejas entró muchísima gente, entonces ya no había forma de mantener la seguridad, hay videos en los que se rinden en tratar de frenar a tanta gente que se coló, entonces yo creo que el problema principal fue la gente y, en segundo, el lugar donde estábamos que era muy, muy cerrado, y también la gente no estaba pensando en su seguridad y en la seguridad de los demás, yo creo que también fue un poco culpa de la gente que estaba ahí.

BB: ¿Salieron notas de prensa en donde se dice que algunos asistentes estaban pinchando con droga a otros?

SQ: Yo la verdad no vi nada de eso, o sea, te digo, todo lo que yo viví lo viví en doce, quince minutos, la verdad fue todo muy rápido en sí, aunque se sintió como una eternidad, pero yo no sentí algo que me dieran un pinchazo o que inyectaran a alguien, yo la verdad no lo alcancé a ver, yo me enteré después.

BB: ¿Temiste por tu vida en algún momento?

SQ: Tenías que librarte de todas las personas que estaban empujando, las personas que no se podían mover, las personas que te pasaban por encima, sentías personas que estaban en el piso, y las pisabas porque tú no puedes hacer nada porque si tú te agachas a ayudar a la gente te vas para abajo, ¿y quién te va a ver?, entonces ése sería otro problema.

BB: Llegas a la barda.

SQ: Sí, exacto, yo cuando fui a sacar a uno de mis amigos, tuve que sacar a una niña antes que le estaban aplastando la mitad del cuerpo contra la barda.

BB:¿Cuáles son las precauciones que hay que seguir para asistir a un evento masivo?

SQ: Primero que nada, algo que la gente no hace, creo que porque se les olvida o les gana la emoción de que va a ver a muchos artistas, es que tienes que tomar agua; si tienes oportunidad de comprar algo para comer, es comer; si vas con mucha gente o con amigos, es mantenerse todo el tiempo con ellos; poner un lugar para reunirse si alguien se pierde o no lo encuentran, verse en un lugar; igual con esto que pasó, con las multitudes, también te tienes que preparar porque vas a estar alrededor de mucha gente y puede pasar esto en ciertos conciertos, y que obviamente tienes que buscar un lugar donde puedas salir más rápido, donde te puedan ayudar, es por tu seguridad en el momento que está tocando el artista; y yo creo que también llevar una mochila para tus cosas, porque también hubo mucho robo, como en cualquier concierto, entonces llevar una mochila no caería nada mal. Eso es lo principal.