“Estrategia anti-Covid del país es negacionista de la ciencia”

La doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie acaba de sacar un libro que se llama Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México, donde sigue paso a paso la estrategia y las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, y también sus contradicciones de una conferencia a la otra.

Con datos duros, pone en evidencia el trabajo del subsecretario de Salud, de quien, asegura, tiene los títulos profesionales, pero ha dejado de hacer ciencia para realizar política, y eso, dice, es criminal.

LAURIE ANN XIMÉNEZ-FYVIE (LAXF): Es un libro en el que trato de hacer un recuento, desde mi perspectiva profesional como microbióloga, académica-investigadora, de lo que ha ocurrido durante el primer año de la pandemia en México.

BB: ¿Hugo López-Gatell se ha centrado más en hacer política que en ser un epidemiólogo que controle la pandemia?

LAXF: Sí, sin duda, es decir, él no toma actitudes científicas, tiene una capacidad muy grande de comunicación, o sea, es un buen comunicador, desde luego, y sabe manejar la verborrea científica-médica, términos técnicos y todo esto, y lo sabe manejar muy bien a su favor, pero realmente, finalmente López-Gatell es un político que está disfrazado de científico y de médico. La estrategia en México nunca ha estado basada en evidencias, es una estrategia negacionista de la ciencia, cuando la ciencia decía ‘hay que usar cubrebocas’ para contener los contagios, prevenir los contagios de esta enfermedad que se transmite principalmente por vía aérea, él negaba su utilidad; cuando se sabía que quienes empujan los contagios, quienes son el motor de dispersión de los contagios en las comunidades son los pacientes asintomáticos, pues él negaba que los asintomáticos tuvieran importancia; cuando se sabía que ampliar la capacidad de pruebas, establecer estrategias de contención y de aislamiento de los casos positivos era la vía para contener la dispersión de los contagios, él negó la utilidad de estas estrategias de contención.

BB: En el libro muestras las contradicciones.

LAXF: La contradicción del modelo Centinela, él hizo un modelito derivado de ese programa amplio de vigilancia que tiene México, alardeando de él, para un día sentarse en una conferencia a desestimar su utilidad; lo mismo el semáforo, un semáforo que primero dijo que, hasta países le querían plagiar según él, y un día decir que ya no era relevante.

No va a acabar pronto, con vacuna o sin vacuna el segundo capítulo de la pandemia la van a escribir las nuevas variantes del virus, por la irresponsabilidad de países como EU, México, Brasil, que han permitido la dispersión indiscriminada de los contagios, han acelerado la adquisición de mutaciones del virus

BB: El tema de las vacunas, incluso desestimó la Sputnik rusa.

LAXF: Primero él dijo: ‘las vacunas no se van a distribuir en el sector privado nunca, el Gobierno va a tener el completo manejo de las vacunas, siempre absolutamente el Gobierno federal’, para que pocos días después el Presidente López Obrador contradijera, y entonces él recula y dice que sí va a ser así. Hace meses, vamos a decir, el 11 de agosto, él hablaba de que la vacuna rusa era un sinsentido, de cómo era posible que se aprobara una vacuna sin que hubiera evidencias científicas, y ahora él mismo es el que está empujando la compra de 24 millones de vacunas rusas.

BB: Salieron ya las cifras de mortandad del Inegi, la Secretaría de Salud solamente contabiliza a quienes hayan muerto en hospitales o centros de salud.

LAXF: Lo que estamos viendo es que las cifras, tanto de contagios como de muertes que se anunciaron hasta el mes de agosto, son sólo una fracción de la realidad, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ya sabemos que aquí está todo subestimado. Se hizo esta encuesta serológica en donde se ve cuántos mexicanos han estado contagiados por Covid-19, y se ve que el 25 por ciento de la población ha sido contagiada, pues hay que hacer matemáticas, tenemos 129 millones de habitantes y esto coincide con las cifras que ahora proporciona el Inegi, que han proporcionado otros matemáticos en el sentido de que los contagios tienen que ser multiplicados alrededor de 30 veces para tener una cifra real de contagios en México, y que las muertes deben de ser multiplicadas por un factor de 2.5-2.6 para tener una estimación real de cuánta gente ha muerto aquí de Covid, pero la pregunta aquí en realidad es ¿por qué sabiendo que hay este exceso de mortalidad?, ¿por qué teniendo las cifras del exceso de mortalidad, es decir, dan a conocer las cifras de exceso de mortalidad?, y dicen: ‘de éstas, tantas decenas de miles son atribuibles al Covid-19’. Si son atribuibles, ¿por qué no se reportan en las cifras oficiales entonces?, es decir, ¿por qué no se han hecho esas correcciones a las cifras oficiales?, ¿por qué se sigue hablando de un número de muertes que no corresponden siquiera al 50 por ciento de las muertes reales? Es incomprensible, es una manera desde luego de manipular la opinión pública, es más fácil decirles que se han muerto, y no sé cómo pueda ser más fácil decir que se han muerto 150 mil personas que decir que ya vamos por las 400 mil.

La especialista e investigadora de la UNAM, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿En qué va a acabar todo esto?

LAXF: Pues tristemente para empezar, no va a acabar pronto, con vacuna o sin vacuna el segundo capítulo de la pandemia de Covid-19 la van a escribir las nuevas variantes del virus, por irresponsabilidad, la irresponsabilidad de países como Estados Unidos, como México, como Brasil, que han permitido la dispersión indiscriminada de los contagios, han acelerado la adquisición de mutaciones del virus y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, de Trump, de López Obrador, de Bolsonaro y otros que han hecho lo mismo trasciende las fronteras del territorio que gobiernan, porque ahora estas cepas que ya mutaron, el virus está evolucionando hacia formas mucho más agresivas y complicadas de controlar, entonces la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias del Gobierno federal de México trasciende las fronteras del propio país, porque ahora le vamos a regalar esto a la humanidad, estas cepas del virus que ya nos tiene hincados a todos desde hace un año. Y que además, en México no pinta para que vayamos a tener vacunación masiva muy pronto, este año va a estar marcado por la propagación de esta cepa y necesitamos ver a dónde va eso, porque desde el punto de vista científico lo que pinta tener esas cepas más contagiosas, que además parecen estarse volviendo más virulentas y que algunas están tendiendo a escapar a la inmunidad que producen las vacunas que tenemos ahorita disponibles, pues el escenario que se ve es muy sombrío para este año.

BB: El currículum de Hugo López Gatell muestra su grado en la Universidad Johns Hopkins, pero la Universidad Johns Hopkins acaba de decir que México es el segundo país con mayor letalidad por Covid-19 en el mundo.

LAXF: Sí, es correcto, universidades muy importantes. López-Gattel sabe lo que está haciendo, los errores que se están cometiendo, eso es lo criminal.

Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México Foto: Especial