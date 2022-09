“La FGR amedrenta a la gente para que entregue su propiedad”

La Fiscalía General de la República (FGR) ha revivido un decreto de Porfirio Díaz asegurando que “los bienes propiedad de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables” e investiga supuestas invasiones a terrenos y busca, dice, recuperarlos.

Por ahora, son terrenos en Santa Fe, justo algunos de los que se encuentran a espaldas de lo que será la nueva sede de la FGR. Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) de la FGR, declaró que quienes habitan en la zona o quienes adquirieron inmuebles después de la invasión serán consideradas víctimas y no perseguidos por el caso, a quienes la propia Fiscalía les ofrecerá defensa.

Esta semana platicamos con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien está consternada y está en pláticas con los dueños de los predios reclamados.

Lía Limón (LL): Estos predios son como de 50, 53 hectáreas que están dentro del polígono materia del supuesto decreto de 1907, que evidentemente ya no tiene ninguna vigencia legal. ¿Cuál es el objeto? Llama mucho la atención que justamente están a espaldas de lo que será el nuevo edificio de la Fiscalía, el nuevo edificio al que le llaman Parque de la Justicia, que parece que se quieren extender y hacer una ciudad de la justicia a base de injusticias, ¿no?, cerrándose terrenos, básicamente.

Bibiana Belsasso (BB): Ahora, ¿legalmente se puede?, porque ni siquiera es expropiar, ni siquiera están pagando por estos predios.

LL: En este país, con este Gobierno ilegalmente se puede todo, la ley les importa muy poco. Primero, porque nadie puede ser privado de su propiedad, sino mediante juicio, y está establecido en la Constitución el derecho a la propiedad privada. Es que hay muchas irregularidades aquí, primero, en todo caso, debería de haber un juicio civil, es decir, la cadena de propiedad está probada, en caso de que ellos consideren que no lo está, tendría que seguir un juicio civil, no con base en una denuncia irse sobre los predios de la manera que lo están haciendo, porque además lo está haciendo la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, que no tiene absolutamente nada qué ver con este tema. Es completamente ilegal y completamente irregular lo que están haciendo. Primero, una ley tiene vigencia mientras no haya otra que la derogue, en este caso hay ley, este decreto de 1907 se basa en una ley de 1894, en una ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos y esa ley fue posteriormente derogada, no sólo porque está la Constitución de 1917, sino porque también está la Ley Agraria, que se expide en 1915, pero además, se vuelve a reformar en 1992 y la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías de 1951, que en sus Transitorios busca regularizar los terrenos baldíos, el Artículo 6º Transitorio dice que las personas que estén ocupando sin título terrenos baldíos o nacionales, gozarán de la preferencia que concede el Artículo 9º para adquirirlos en propiedad, siempre que presenten los documentos, es decir, están invocando un decreto que ya no tiene ninguna validez y hay que recordar que es un delito, el Artículo 231 del Código Penal Federal impone de dos a seis años de prisión a quienes aleguen leyes inexistentes o derogadas.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro

BB: No solamente son terrenos baldíos, hay construcciones, una agencia de coches, edificios de departamentos que están registrados ante el Registro Público de la Propiedad.

LL: Son terrenos que justamente están a espaldas del edificio a donde se va a ir la Fiscalía y que son terrenos con dueños legítimos, con dueños que pueden acreditar que han acreditado la propiedad, gente que incluso adquirió en 1930. En todo caso, si el Gobierno cree que la cadena de títulos no está completa, que lo litigue por la vía civil, en lugar de estar fabricando delitos para quedarse.

BB: Tú que has platicado con los dueños, ¿qué te dicen?

LL: La Fiscalía ha mandado citatorios, tanto a dueños de predios como a departamentos, como a dueños de negocios, es decir, ha molestado de manera igual a propietarios y poseedores y luego busca a quienes les vendieron a ellos, es decir, es claro que la Fiscalía no tiene claridad sobre quién podría haber cometido la irregularidad.

BB: ¿Este problema venía ya desde la Administración anterior?

LL: Sí, en efecto, desde la Administración anterior hubo quienes desde el Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), estuvo extorsionando a los dueños de estos predios, ahora, toda proporción guardada, no les mandaba a la Fiscalía para quitárselos.

BB: ¿Bajo este decreto podrían llegar a prácticamente cualquier lugar de la ciudad o del país y poder quitarles sus predios a los ciudadanos? Podría pasar por las Lomas, Reforma, San Miguel Chapultepec, hasta Los Pinos.

LL: Pues este decreto incluye dos mil hectáreas que van desde Huixquilucan hasta Chapultepec. Así es, así es, es decir, hoy sólo quieren esas 50 hectáreas, ahí nomás, poquitas, porque son las que colindan con su predio, pero mañana el fiscal puede pasar por una casa en las Lomas que le guste y hacer exactamente lo mismo.

BB: ¿Ya quitaron predios?

LL: Ya quitaron predios, ya se apropiaron de una gasolinera que está justamente en la carretera vieja México-Toluca, justo al lado del predio de la Fiscalía, enfrente del centro comercial de Lilas, ésa ya se la quedaron y la desmontaron, y luego, hay gente que lleva en juicio dos años y que por ejemplo, hubo quien ganó un amparo y les volvieron a asegurar al día siguiente de que ganaron el amparo, argumentando que es otro número distinto, porque ese predio tiene dos números, uno el kilómetro de la carretera y otro, el número de Prolongación Paseo de la Reforma, entonces es una cosa, la verdad, gravísima. Y, por otro lado, para asegurar un predio la autoridad tendría que ser una autoridad competente y tendría que fundar y motivar el acto de molestia, en este caso, el aseguramiento, dirigido a la persona que debe de ir. Ahorita lo que están haciendo, es dar escopetazos con oficios para amedrentar e intimidar a la gente y obligarla a que les entreguen su propiedad, desde aquellos que viven en un departamento hasta aquellos que tienen un terreno. Y hay que tener investigaciones y acusaciones integradas.

BB: En estos predios hay edificios y gente que ya compró su departamento.

LL: Hay departamentos de clase media, pero además a los departamentos, no se van en contra de ellos, sino que se van en contra de los dueños que desarrollaron, queriéndolos confrontar, ¿no?, cuando las desarrolladoras por supuesto que pueden probar que adquirieron de manera legal el predio, si no, no hubieran podido desarrollar ahí porque nunca les hubieran dado los permisos, es decir, Seduvi no te puede dar los permisos para que construyas en un predio irregular, cómo crees. Tendrían primero que probar que Seduvi dio permisos de manera irregular en predios donde los dueños no pudieron acreditar la propiedad, ¿no? Es una cosa muy grave lo que están haciendo.