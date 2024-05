“Tiene que haber continuidad y necesariamente algunos cambios”

La candidata Claudia Sheinbaum nombró a Juan Ramón de la Fuente coordinador del equipo para elaborar el plan de gobierno 2024-2030 y le instruyó a realizar diálogos con la ciudadanía y escuchar sus propuestas. El Dr. De la Fuente está trabajando en un proyecto, para que, si el próximo 2 de junio gana las elecciones Sheinbaum, éste sea parte del programa de gobierno.

Pregunta: Empecemos por el tema de seguridad

Juan Ramón de la Fuente (JRF): En este ejercicio de Diálogos por la Transformación, que me ha encargado la doctora Claudia Sheinbaum, lo primero que te puedo decir es que, en estos más de 300 diálogos, el tema que reiteradamente ha aparecido como el de la mayor preocupación de todos estos sectores es el de la seguridad, de manera que no nos cabe la menor duda que está en la prioridad de no solamente de la sociedad, sino de lo que tendrá que ser el próximo gobierno. La doctora ha planteado que tendrá que haber una mayor coordinación entre las policías, la Guardia Nacional y las fiscalías.

Bibiana Belsasso (BB): En el tema de la seguridad, la doctora Sheinbaum, como jefa de Gobierno, estableció una política de seguridad adecuada a la Ciudad de México, que no no fue igual a la que se estableció en términos federales.

JRF: Tiene que haber continuidad y dónde tendrá necesariamente que venir algunos cambios, porque ése es todo el eje del ejercicio político que se está haciendo: continuidad con cambio.

BB: El tema de los militares en la seguridad pública.

JRF: La verdad es que la gente se siente más segura con la Guardia Nacional que sin la Guardia Nacional, se siente más segura con los militares que sin los militares, sobre todo, en aquellas regiones que están permanentemente acosadas. Ahora, eso no quiere decir que se vayan a mantener las cosas tal cual están, Omar García Harfuch, que es el principal asesor en este tema para la campaña de la doctora Sheinbaum, ha sido muy explícito al respecto, tiene que haber una mucho mejor coordinación entre las fuerzas militares, que coadyuvan a la seguridad, los esfuerzos preventivos, el aparato de justicia.

BB: Educación.

JRF: Una prioridad de la doctora Sheinbaum ha sido en el esquema educativo, el nivel bachillerato, la preparatoria, donde, en este momento, todavía por diversas razones hay por lo menos un millón y medio de jóvenes que no están en el sistema educativo, necesitamos reforzar este espacio que se nos ha quedado un poco olvidado.

BB: Teniendo a los chavos estudiando también los alejas de alguna manera del crimen organizado.

JRF: Es que ésa es la clave. Tienes el gran problema de las adicciones, el gran problema de las crisis emocionales, el gran problema, en muchos hogares, de tener que decidir entre salir a ganar algo de dinero para contribuir al sustento o estudiar, y por eso estos programas sociales de Jóvenes Construyendo el Futuro, los compromisos que ha hecho la doctora Sheinbaum de reforzar las becas, de abrir espacios educativos, es parte de la solución preventiva de la violencia.

BB: La estrategia en temas energéticos.

JRF: Ya presentó la doctora Sheinbaum los lineamientos generales de su política energética, acelerar la transición energética, movernos mucho más rápidamente hacia energías renovables en sus diversas modalidades y mantener la rectoría del Estado.

BB: Eso choca con la administración actual, ¿no?

JRF: Hay continuidad en que se mantiene la rectoría, pero hay cambios en los cómos, que así tiene que ser, porque una transformación que va a ir al segundo piso, que va a ir a la siguiente etapa, si no introduce innovaciones, deja de ser transformadora. O sea, de entrada, tiene que haber innovaciones…, en energía es una muestra muy clara, en generación de energía, la doctora ha sido clarísimo, 54% del Estado y 46% inversión privada, ahí hay espacio para grandes inversiones que pueden hacerse, que deben hacerse, con una gran claridad.

BB: ¿Cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos sobre todos los temas energéticos?

JRF: Nos estamos preparando para los dos posibles escenarios que vamos a tener en los Estados Unidos: la reelección del presidente Biden o el regreso del expresidente Trump. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, somos aliados estratégicos de Estados Unidos, no nos quepa la menor duda, nuestra vocación fundamental está en el Tratado de América del Norte, constituimos el bloque económico más dinámico y uno de los más poderosos del planeta. Esto no quiere decir que nos vamos a cerrar a otras economías con nuestra propia región, América Latina y el Caribe con Asia. Pero la prioridad será, desde luego, el mercado norteamericano.

BB: Hay temas muy difíciles con la negociación del T- MEC.

JRF: La relación al Tratado México-Estados Unidos-Canadá es de enorme complejidad. Nosotros no podemos quedar atrapados en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, necesitamos tener la capacidad y la habilidad suficiente para poder seguir fortaleciendo nuestro mercado natural, geopolítico y no cerrarnos a la interacción con otras economías, incluida la china.

BB: El país está muy dividido, y están divididos incluso los Poderes. Parte de tu labor, doctor, ha sido reunirte con todos los sectores ¿se pueden construir esos puentes internos?

JRF: Algo que me ha dejado estos más de 300 diálogos, como lección, es que sí se puede. En medio de una campaña política, que naturalmente tiende a polarizar, y de todo lo que estamos viviendo, pues hemos podido seguir dialogando con muchos grupos y hemos construido espacios respetuosos de convivencia donde tenemos puntos de vista muy diferentes. Y en una democracia, pues el planteamiento es muy claro, los anglosajones lo tienen muy bien definido: “Una democracia es aquella en la que mandan las mayorías, pero las minorías tienen derechos”.

BB: ¿Tú cómo percibes, en el caso de que la doctora Sheinbaum llegue a la Presidencia, se atendrá mucho más a los acuerdos programados que se establezcan?

JRF: Yo creo que va a haber dos grandes líneas estratégicas en el gobierno de la doctora Sheinbaum, que es lo que ella ha planteado reiteradamente.Primero, tenemos que avanzar en la consolidación de la transformación de la vida pública del país y para ello necesitamos continuidad con cambios. Segundo, el gran objetivo final es alcanzar un mayor nivel de bienestar para todos y eso implica compartirlo.