“He sido un comprometido de la izquierda, de la lucha social”

Este miércoles 23 de octubre se publicó la convocatoria de selección de la terna de personas para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Hace unos días platicamos con quien ha estado al frente de esta fiscalía, Ulises Lara, en esta entrevista Muy Personal, donde nos cuenta sobre su vida privada, trayectoria y la forma en que trabaja.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cómo fue tu infancia?

ULISES LARA (UL): Yo soy originario de Sinaloa, mi padre es médico, había ido a hacer el servicio allá, conoció a mi mamá, finalmente se casaron y vivimos un tramo feliz junto al mar.

BB: ¿Tu mamá es de allá?

UL: Sí, mi mamá es sinaloense, de un pueblo que se llama Guadalupe Reyes y nos fuimos a vivir a otro que se llama La Reforma, en el municipio de Angostura, vivimos todo el tiempo en la playa. Pero bueno, mi papá quiso hacer su especialidad en Pediatría y dijo: “Vámonos a México”.

BB: ¿Ya no regresaron a Sinaloa?

UL: No a vivir, aquí estudiamos la primaria, llegué muy pequeño junto con mi hermana y luego aquí nacieron mis otros hermanos.

BB: ¿Tus abuelos maternos se quedaron?

UL: Mi mamá había quedado huérfana muy pequeña, era la hija 12 de un familión serrano allá de Sinaloa; a mi papá todavía le vivió mi abuelita hasta los 90, una mujer michoacana, por cierto, y él veracruzano.

BB: ¿A los cuántos años quedó huérfana tu mamá?

UL: Muy joven, de mamá como a los cinco años y de padre como a los nueve.

BB: ¿Y esa historia no la marcó mucho, cuando fue mamá, con ustedes?

UL: La marcó muchísimo, mamá nunca dejó de platicarlo, de referirlo, porque siempre vivió con sus hermanas que eran mucho más grandes, que tenían hijas incluso mayores que mi mamá, porque la distancia entre los hijos era muy grande, así que ella siempre se sintió, pues como ocurría en ese tipo de casos, pues en el desamparo, en una circunstancia que había que proteger y cuidar y eso la llevó además a vivir fuera de Sinaloa.

BB: ¿Quién cría a tu mamá?

UL: Pues en realidad, su hermana mayor, mamá Chuy, que es como le decimos, fue la que la formó, la ayudó, pero ella también ya tenía ocho hijos. Mi mamá crece, se va abriendo camino, se hace enfermera, en aquella época en donde se da la expansión del sistema de salud. Te hablo de los 60, cuando López Mateos hace muchos hospitales.

BB: México es reconocido por tener de las mejores enfermeras del mundo.

UL: Bueno, y médicos también, con un sistema de salud expandido, que creció mucho. Y mi papá llegó a ser director de una clínica, se formó en eso.

BB: ¿Trabajaron juntos ellos?

UL: Ella ya no, cuando llegó aquí ya se queda con los hijos.

Ulises Lara López, encargado de la Fiscalía de la CDMX, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Tú cómo eres con tu mujer?

UL: Yo formo parte de la generación de nuevas masculinidades, años atrás los hombres teníamos que ser distintos, ahora no y es un acierto. Yo ayudé en la formación de mis hijos, ayudé en las tareas, colaboré activamente con los cuidados de mis adultos, mi mamá desafortunadamente falleció este año, a principios de año; es decir, a una masculinidad que se asume como cuidadora, como solidaria.

BB: ¿Dónde haces tus estudios?

UL: Llegamos a vivir a Neza, luego nos mudamos cuando mi papá tuvo la oportunidad de irse a Aragón, ahí fue donde se hizo en la Clínica 29, fue parte de su formación profesional y a esa unidad fuimos a vivir cuando se estaba apenas construyendo. Ahí estudié la secundaria. Luego entré al CCH Oriente y fue que me encontré con asambleas, con marchas de personas…

BB: Estudiaste Ciencias Políticas…

UL: En el Colegio de Ciencias y Humanidades me formé como activista y en ese momento me decido, entonces ingreso a la UNAM a la licenciatura de Ciencias Políticas, Sociología. Ahí también, al poco rato nos encontramos con un movimiento…

BB: Entras al movimiento universitario. ¿Ahí conoces a Claudia Sheinbaum?

UL: Nos habíamos conocido antes, por eso quería mencionar el CCH Oriente porque ella estaba en el CCH Sur y tenía un comité estudiantil, nosotros éramos otro en el CCH Oriente y me acuerdo haberla conocido porque estábamos preparando una conmemoración del 10 de junio, fecha del “Halconazo del ‘71”.

BB: Y es que después del movimiento represivo de 1968 se da el “Halconazo”.

UL: Los famosos Halcones, que era un grupo paramilitar. Estábamos conmemorando uno de esos momentos, me acuerdo haber conocido a Claudia y habernos visto como activistas.

BB: Es un movimiento donde hay muchos cuadros, no se quedan solamente estudiando en la UNAM, hay gente muy especializada, tú también te vas fuera…

UL: Mucho después, fíjate, yo no tuve esa oportunidad. Yo concluyo, tengo a mi hijo casi pasando el movimiento, entonces me dedico a construir la familia.

BB: Pero te fuiste a España, ¿no?

UL: Yo me fui a hacer una maestría a España, pero ya prácticamente cuando estaba colaborando en el gobierno de (Cuauhtémoc) Cárdenas.

BB: Continúas siendo maestro, nunca has dejado la docencia.

UL: Sigo siendo maestro, en la Facultad de Ciencias Políticas, en clases de Trabajo Social, y ahora estoy dando unas materias, desde hace dos años, en Urbanismo, Relaciones con el Gobierno y Asuntos Públicos.

BB: ¿Qué pasó con ese escándalo de que si eres abogado?

UL: A la gente le puede sorprender que uno no tenga, digamos, una orientación lineal y entonces, si tu papá es médico, yo debía haber sido médico o que si hiciste la licenciatura en Sociología, entonces la maestría en Sociología y doctorado en Ciencias Sociales, y, yo tomé los caminos que pensé que eran los mejores para mi propia formación. Por ejemplo, soy maestro por la Universidad Carlos III en materia de Gobiernos Locales y Gobiernos Municipales, tengo además otra maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, concluyendo eso, además hago la licenciatura en Derecho.

BB: ¿El día más feliz de tu vida?

UL: El más feliz, yo creo que apenas esta última elección, he sido un comprometido de la izquierda, un comprometido de la lucha social y no pensé que me tocara ver que ganáramos en esta circunstancia la Presidencia de la República.

BB: ¿El día más triste?

UL: Quizá cuando en medio del fraude electoral en el 88, estaba naciendo mi hijo Canek y estaba teniendo sufrimiento fetal por las condiciones en ese momento, no había capacidad para poderlo atender.

BB: A ver, complétame esta frase “Ulises Lara es…”

UL: Un hombre de su tiempo, un comprometido de su tiempo.