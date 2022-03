“Hubo omisiones, nunca debió empezar el partido”

El país sigue conmocionado por lo ocurrido en el estadio Corregidora. De esto y más hablamos con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

MK: Estamos conmocionados, en Querétaro estamos tristes, indignados, empáticos con los lesionados, pero al mismo tiempo muy definidos y contundentes en que esto, aunque va a haber un antes y un después no solamente para Querétaro sino para todo México, aquí en Querétaro estamos demostrando que aquí no hay impunidad, después de los eventos mucha gente me decía: “Tienes que agarrar a alguien, agarra a quien sea”, dije: “No, las cosas tienen que ser bien hechas, porque va a haber un antes y un después para todos”.

¿Qué hacer para que una vez detenidos no liberen a los golpeadores?

MK: Ha pasado muchísimo, es más, en estados cuando los agarran, les quitan las playeras, las banderas y se vuelven a ir. Y aparte había mucha especulación de que había muertos, de cuántos muertos había, hubo personas que, de una forma poco seria, lanzaron que había 17 muertos. Yo venía de la Ciudad de México y cuando veía las imágenes llegué a creer que sí había muertos, por eso llegué luego luego al Hospital General para ver qué había pasado y ahí estuve con todos los lesionados, los revisamos uno por uno, se identificó en los videos: “éste tiene este tatuaje, pues es éste que tenemos acá”.

Bibiana Belsasso y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ayer. Foto: Especial

¿Cuántos hubo en estado inconsciente?

MK: Mira, en total fueron 26 lesionados, cuando yo llegué al hospital, creo que de los 26, 14 estaban totalmente… inclusive de la cara muy golpeados, y yo los veía muy malos, pero cuando le pregunté a mi gente me dijeron que iban bien y que iban a evolucionar bien. En este momento solamente tenemos una persona que le están bajando la sedación poco a poco, y espero que para el fin de semana el pronóstico es que ya podamos sacarlo, inclusive darlo de alta, ése es el pronóstico, pero su pronóstico el primer día era muy malo, estaba intubado, un momento complicado para él y para todos los que estábamos viviendo, ya vino su mamá, ella pidió que por favor no dijeran que su hijo estaba muerto porque tiene familiares en Estados Unidos y es muy doloroso para ella y para lo que puedan pensar sus familiares. Fueron momentos muy complicados, pero de verdad, miren, lo que vimos no es Querétaro, Querétaro es un lugar donde siempre hay buenas noticias en empleo, crecimiento económico…

¿Cómo trabaja la Fiscalía de Querétaro?

MK: En Querétaro hay una muy buena Fiscalía, el fiscal ha sido de todo, en la Policía ministerial en su tiempo, de procurador y ahora es fiscal, es una persona muy preparada, tiene una muy buena Policía Investigadora, los homicidios en el país se esclarecen dos de cada 10, en Querétaro se esclarecen ocho de cada 10, por ejemplo, y aquí vamos con todo y estamos mandando el mensaje de que no nos estamos dejando; lo dije el domingo: “Voy por tí porque lo que hiciste no estuvo bien”, y a mí, por ejemplo, me dio mucho gusto que después de un cateo, que la mamá se enteró que el hijo estuvo metido, lo haya llevado a presentar, yo estaba con el fiscal, me estaba presentando el reporte y en eso me dice: “Oiga, gobernador, fíjese que acaba de llevar una mamá a su hijo a presentarlo porque estuvo ahí”, estaba en los 26 de la lista…

¿Qué pasó en el estadio?

MK: Tuvimos errores nosotros y hay que decirlo, hubo omisiones que hay que cambiar, por ejemplo, Protección Civil había pedido que tuvieran 400 elementos de seguridad dentro del estadio, que es la obligación que deben de tener, cuando revisamos la libreta solamente había 290, nunca debieron haber dejado que comenzara el partido, fue un error de nosotros, del equipo, por supuesto, y también de la Federación, porque hay un comisario de la Federación.

De los detenidos, ¿cuántos tienen antecedentes penales?

MK: Yo le pregunte eso al fiscal, de los dos primeros, de los cuatro no lo sé, solamente uno tenía antecedentes penales, que era un delito de lesiones, los otros nueve nada, y los 10 tienen un modo honesto de vivir, tienen trabajos lícitos en lo que se dedicaban, no había un tema de que no sabíamos a qué se dedicaban, tienen sus trabajos o algún negocio y eso nos dice, por lo menos a un servidor, que no fue crimen organizado, que fue crimen desorganizado y que cuando se juntan estas cosas, también faltó por parte del gobierno, faltó por parte de la directiva y también por parte de la Federación, muchísimo orden y muchísima autoridad. A mí me da la impresión como que pensamos que en Querétaro no iba a pasar esto, entonces como que se relajaron y se dejó pasar. La última vez que pasó esto fue en el 2007 y fue en el estado de Jalisco, cuando golpearon a los de Querétaro.

¿Y cuánta gente hay en realidad involucrada en estos hechos que ustedes tengan identificadas?

MK: 14 están detenidas. Se va a ir abriendo como las cartas, puedes agarrar unos y éstos te van diciendo más nombres, empezamos con 26 órdenes de aprehensión, ya vamos en 28, ya tenemos capturados a la mitad de ellos, resguardados en la cárcel, ya están presentados ante el juez y esto va a seguir, es decir, no nos vamos a parar aquí, de verdad, esto no es el fin, no estoy saliendo aquí para que me vean para salir de la bronca, esto es el principio, porque sí me comprometí el domingo a dar la cara, a decir las cosas como son y, por supuesto, que esto no vuelva a ocurrir en Querétaro. Es fundamental que esto no acabe en hechos de impunidad y que ojalá las instituciones funcionen, funcionen bien y haya castigo.