"Impresiona ver a tantas mujeres huir con sus hijos"

Pascal Beltrán del Río está en Varsovia, Polonia, haciendo una cobertura especial de la invasión rusa a Ucrania. De primera mano nos cuenta el drama humanitario y bélico que hay en esa región del mundo.

PBR: Citando a Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, es la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos, el ritmo más acelerado de generación de refugiados desde ese conflicto. Y es muy dramático porque se nota en las historias de quienes se están yendo, la premura con la que se fueron, apenas tiempo de guardar lo esencial en una maleta e irse con las mascotas, con hijos pequeños, sin la pareja, en el caso de las mujeres, porque los hombres de 18 a 60 años tienen prohibido salir de Ucrania. Muchas mujeres solas con hijos pequeños, una gran cantidad de niños entre cero y tres años, me impresionó ver eso, y en esas condiciones toman trenes, autobuses para cruzar, en muchos casos toda Ucrania, pasar por la ciudad de Leópolis, que en sí mismo es un problema, es una emergencia humanitaria porque la ciudad tiene 900 mil habitantes y al alcalde me dijo en entrevista: “se nos han agregado 200 mil más”. Está la frontera polaca a 70 kilómetros y ahí se concentran, se está haciendo un embudo gigantesco, hay menos personas saliendo por Eslovaquia, Hungría, Rumania, pero ahora, con los combates en el sur, en la zona de Odesa, el flujo por Macedonia también es muy importante.

¿La gente pudo sacar sus recursos económicos para sobrevivir fuera de su país? Vi personas retirando dinero y me decían que eran cantidades limitadas, largas filas en los cajeros de Leópolis, que es una ciudad donde no ha habido combates, bombardeos, pero de todos modos está concentrando las historias de personas que llegan de lugares donde sí ha habido mucha violencia, como Járkov, como Mariúpol, y son personas que llegan a la ciudad y buscan dónde hospedarse, hoteles ya no hay, lugares para rentar ya no hay, y la ciudad empezó a habilitar escuelas, centros culturales, iglesias; entonces está esta dificultad, porque no es inmediato un lugar donde quedarse.

Me imagino el dolor de las madres de tener que dejar a sus hijos de 18 años ahí, dejar a los maridos, es una tragedia. Sí, de hecho en la estación de trenes en Leópolis veíamos esa escena casi todos los días, de madres llorando porque dejaban a las parejas, a los hijos de más de 18, y también los padres de familia desconsolados, teniendo que mandar lejos, al exilio a sus familias y ellos quedarse, no automáticamente significa eso que tienen que ir a combatir, pero significa que tienen que quedarse, ya para participar en labores militares o de apoyo de otro tipo, tienen que enlistarse, es una cosa voluntaria, pero de que se tienen que quedar en el país, eso sí es obligatorio.

La resistencia ucraniana ha sobrepasado lo que muchos pensaban iba a ser un paseo del Ejército ruso. ¿Cómo ves la parte bélica? Sí, de hecho se esperaba que al ser dirigido el Estado Mayor por un hombre de la experiencia de Valery Gerasimov, que es, digamos, el autor de la doctrina de las Fuerzas Armadas de Rusia y, por el otro lado, teniendo la misma posición en Ucrania un general dos generaciones más joven, se imaginaba que Gerasimov se lo iba a comer de dos bocados, pero no ha sido así. Ucrania ha hecho una resistencia no solamente muy dura y heroica, sino muy inteligente, utilizando diversos medios de defensa, usando drones turcos, diversas estrategias que les han resultado, y puede ser que tenga que ver con que en los últimos años, sin haber sido parte de la OTAN, 27 mil soldados recibieron, en un campo que está muy cerca de la frontera polaca, un entrenamiento de varios años muy completo, y también han recibido armas antitanques, misiles tierra-aire, y los han utilizado de forma muy efectiva…

Rusia infiltró en Ucrania a gente para obtener información, y entonces la línea de un periodista haciendo su trabajo y un espía ruso transmitiendo información a Rusia sobre aspectos de seguridad, aspectos de gobernabilidad, es muy fina



Y eso que no tienen aviación. Sí, son muy pocos los aviones que tiene disponibles Ucrania, pero si confiamos en las cifras que ha estado dando, la verdad es que han logrado derribar una gran cantidad de aviones rusos, ellos han perdido también los pocos que tienen y a sus pilotos, pero desde tierra han logrado hacer muchísimo más de lo que han logrado hacer los rusos desde el aire.

¿Hay riesgo de que se utilice armamento nuclear? La Casa Blanca advertía del uso de armas químicas y biológicas y, desde luego, siempre está la posibilidad del arsenal nuclear. Creo que sería una medida de última instancia; entonces creo que no considerar la posibilidad de que Vladimir Putin eche mano de su arsenal es un error, es una posibilidad, muy escalofriante, pero real.

¿Cómo ha sido esta cobertura?, ¿qué historia humana es la que más te ha impactado en estos días? Trabajar en Ucrania como periodista es muy complicado porque, el gobierno ucraniano, el Ejército, la policía, la difusión de imágenes, ellos están convencidos de que tomar una foto de un vehículo militar, de un tren, de una estación de trenes, de un edificio de gobierno, es un riesgo de seguridad nacional, porque esas imágenes se suben a las redes sociales y Rusia puede utilizarlas para tener información y atacar en un momento dado. Hay cualquier cantidad de agentes vestidos de civil y los propios civiles han estado denunciando a los periodistas. Historia real: Rusia infiltró en ciudades de Ucrania a gente para obtener información, y entonces la línea de un periodista haciendo su trabajo y un espía ruso transmitiendo información a Rusia sobre aspectos de seguridad, aspectos de gobernabilidad, es muy fina, realmente ellos no distinguen, son implacables con la prensa, entonces esto vuelve muy complicado el trabajo periodístico.

Publicó The New York Times que Putin ya había sido derrotado y tiene dos opciones: una derrota rápida, con relativamente poco costo, tratando de buscar algún tipo de negociación, o involucrarse en un proceso largo, con costos mucho mayores. Sí, yo también tengo la impresión, por lo que vi allá, lo que reporté y también las opiniones y documentos de especialistas, que no tiene realmente la posibilidad de avanzar rápidamente como él quisiera, él quería acabar con esta guerra en tres días, se cumplen las dos semanas y no lo ha logrado tomar. Para Putin seguir con este conflicto va a ser muy desgastante; me parece que es un hombre que no da fácilmente su brazo a torcer, pero la realidad lo va a alcanzar, las sanciones económicas están mordiendo muy duro a los rusos, el rublo ya se devaluó 50 por ciento, la Bolsa ha tenido que cerrar.