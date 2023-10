“Israel no se cierra a extraditar, pero debe haber evidencia suficiente”

La justicia de México ha pedido a Israel que dos personajes sean enviados a nuestro país para enfrentar la justicia.

Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y a quien el Gobierno de México acusa de estar implicado en el caso Ayotzinapa. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que el Gobierno de Israel no le debe dar protección.

Zerón acaba de ganar un amparo para que no se le mencione como “torturador” en las declaraciones públicas porque aún no ha sido juzgado.

También está el caso de Andrés Roemer, destacado personaje en el ámbito cultural y político de México hasta que se hicieron públicas decenas de denuncias de abusos sexuales en su contra. El Ministerio de Justicia de Israel ha informado que Roemer fue detenido para revisar su caso.

Israel no tiene tratado de extradición con México. Platicamos con Mauricio Kershenobich, expresidente de la Comunidad Judía, para preguntarle, ¿por qué no hay tratado de extradición entre México e Israel?

MAURICIO KERSHENOBICH (MK): Israel no es un país muy afín de firmar tratados de extradición, aunque sí es un país abierto a analizar los casos específicos cuando hay una solicitud de extradición, entiéndase que cuando hay una solicitud de extradición Israel la recibe y analiza el caso y, si hay evidencia suficiente, de acuerdo a la justicia del Estado de Israel, entonces sí acepta y se procede con la extradición. Inclusive Israel no está cerrado a extraditar a ciudadanos israelíes, no es un tema nada más de extranjeros o de ciudadanos, pero es un tema en que debe haber la suficiente evidencia, y esa evidencia tiene que ser juzgada de acuerdo a la justicia israelí, esos son los dos requisitos que se solicitan para una extradición.

BB: ¿Es más difícil extraditar a alguien judío de Israel?

MK: No necesariamente. La verdad es que el tema de la religión no tiene que ver, es un tema de que Israel es un Estado, un país en donde el Estado de derecho se respeta y se cuida mucho, entonces lo que más se cuida es que haya las razones bien justificadas, con evidencias, que justifiquen una extradición, independientemente de la religión o de la ciudadanía de la persona.

BB: Israel se funda precisamente en un momento de posguerra donde hubo una persecución enorme hacia los judíos, para brindarles protección.

MK: Así es, el Estado de Israel, que se funda después de la Segunda Guerra Mundial y después de que el pueblo judío sufrió el Holocausto, fue un país que recibió una cantidad muy importante de refugiados, principalmente judíos de todas partes del mundo, y es un país fundado justamente por gente inmigrante, había gente que ya vivía en el Estado, en aquel momento, bajo el control de los ingleses, hasta la Declaración de los Doce Estados y luego la Guerra de Independencia del Estado de Israel, pero sí es un país fundado básicamente por muchísimos inmigrantes y muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto.

El expresidente de la Comunidad Judía en el país, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Es protector el Estado israelí?

MK: Es un país, yo te diría que las dos características que tiene son: una, que protege a los ciudadanos, y dos, que cuida muchísimo el Estado de derecho, porque el pueblo judío durante muchos momentos de su historia, cuando no tenía el Estado, sufría muchísimas injusticias legales, entonces es muy cuidadoso en cuidar el Estado de derecho siempre.

BB: Muchas veces hay muchos ciudadanos o muchas personas que se van a Israel cuando están siendo perseguidas por la justicia de otros países.

MK: Yo creo que ese es un tema, hay dos conceptos ahí que hay que tener mucho cuidado: uno, que hay una concepción, a lo mejor un poco errónea, de que no hay extradición, cuando la realidad es que sí puede haber una extradición. La segunda, es que cuando la gente sea, a lo mejor un perseguido político, se van a un lugar a donde saben que el Estado de derecho los va a defender, donde no es un tema que se pueda mover vía influencias o se pueda mover de otra manera que no sea el tema legal, y esa es una parte que a mucha gente perseguida le puede dar mucha certeza en un momento dado.

BB: Entonces se malentiende cuando se dice: “Se fueron a Israel porque de ahí no los van a poder extraditar”.

MK: Sí, yo creo que se malentiende. La realidad, yo diría que la frase correcta debería decir: “Se fueron a Israel porque solamente los van a extraditar si hay un caso bien fundado y bien fundamentado”, esa es la gran diferencia.

BB: Hay casos como el de Andrés Roemer, a quien sí lo detuvieron en Israel.

MK: Sí, está detenido y van a juzgarlo, y si la justicia de allá determina que sí hay suficiente evidencia, no es de que en Israel lo van a declarar culpable, allá le van a permitir a México extraditarlo.

BB: Pero entonces no lo juzgan en Israel, lo detienen, revisan su caso y si efectivamente tiene algo que enfrentar a la ley mexicana lo mandan a México, ¿no?

MK: Sí, o sea, ahorita debe de estar, no lo sé, pero yo supongo que debe de estar detenido en Israel, y aunque sí es a través de un tribunal que se toma la decisión, como él no cometió un delito en el Estado de Israel, no va a ser juzgado ni tendría una condena en el Estado de Israel, sería una extradición para que se le juzgue donde están solicitando juzgarlo, digamos.

BB: ¿Qué otro caso así muy sonado recuerdas, por ejemplo, de un ciudadano mexicano que se haya ido a Israel y que lo hayan extraditado?

MK: El primero que yo recuerdo, que podría llegar a suceder, va a ser este de Andrés, en caso de que efectivamente se lleve a cabo la extradición; hay otros casos, pero todavía no hay una definición al respecto, entonces esos casos, yo quiero pensar que no se han podido fundamentar de manera correcta como para que se lleve a cabo la detención y en todo caso se juzgue la extradición o no. Pero eso es una suposición mía.